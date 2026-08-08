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কলকাতার জল-যন্ত্রণা ঘোচাতে জলাশয়ে জোর, পুর পরিকল্পনায় সন্তুষ্ট কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদল

কেন্দ্রের তরফে কলকাতা, মুম্বই, চেন্নাই, হায়দরাবাদ, পুনে, আমেদাবাদ, বেঙ্গালুরু এই শহরগুলির জন্য ইতিমধ্যেই টাকা বরাদ্দ করেছে কেন্দ্র ৷ মনোজিত দাসের প্রতিবেদন

KMC on waterlogging flooding
জমা জলের হাত থেকে কলকাতাকে বাঁচাতে জলাশয়ে জোর (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 8, 2026 at 3:35 PM IST

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কলকাতা, 8 অগস্ট: তিলোত্তমার জল-যন্ত্রণা তবে এবার ঘুচতে চলেছে ৷ শহর কলকাতাকে জমা জলের হাত থেকে মুক্তি দিতে এবার আসরে কেন্দ্র ৷ জমা জল বা বন্যা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে 500 কোটি টাকা বেশি তহবিল বরাদ্দ করেছে ন্যাশনাল ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটি। সেই কাজ কোন পর্যায়ে রয়েছে তা দেখতে শহরে এসেছিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদল। আড়াই দিনে বিভিন্ন প্রকল্প ঘুরে দেখে তারা সন্তুষ্ট হয়েছেন বলে খবর। সূত্রের খবর, কলকাতা কর্পোরেশনকে আরও প্রকল্প জমা দিতে বলেছে। প্রতিনিধিদল আরও অর্থ বরাদ্দের ইঙ্গিত দিয়েছে বলেও জানা গিয়েছে।

দেশের বিভিন্ন শহর হাইটেক সিটি হলেও বর্ষায় বেহাল অবস্থা নজরে আসে। দেশের এমন অনেক শহর আছে যেখানে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়। বাড়ির নীচতলা সম্পূর্ণ জলের তলায় চলে যায় ৷ গাড়িও ঢুবে যাওয়া ঘটনাও দেখা যায় আখছাড়। ইদানীং সময় বিশ্ব উষ্ণায়ন ও আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনার জেরে অস্বাভাবিক মাত্রায় বৃষ্টিও হচ্ছে কোনও কোনও এলাকায়। কোথাও কোথাও ভেঙ ভাঙ্গা বৃষ্টিও হচ্ছে। ফলে ঝাঁ চকচকে শহর পুরোটাই চলে যাচ্ছে জলের তলায়। তাই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে শহরকে বন্যা পরিস্থিতির হাত থেকে রক্ষা করতে আর্থিক তহবিল বরাদ্দ করেছে ন্যাশনাল ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটি। যেখানে শহর কলকাতা পেয়েছে 500 কোটি টাকার বেশি। কেন্দ্রের তরফে কলকাতা, মুম্বই, চেন্নাই, হায়দরাবাদ, পুনে, আমেদাবাদ, বেঙ্গালুরু এই শহরগুলির জন্য ইতিমধ্যেই টাকা বরাদ্দ করেছে কেন্দ্র ৷ বন্যা পরিস্থিতির ঝোক্কি কমানোর জন্য নানা ধরনের কাজ করতে সেই অর্থ খরচ হবে।

KMC on waterlogging flooding
পুর কর্মকাণ্ড দেখে সন্তুষ্ট কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদল (ইটিভি ভারত)

কীভাবে জল যন্ত্রণা থেকে রেহাই মিলবে ?

কর্পোরেশন সূত্রে জানা গিয়েছে, সেই টাকা দিয়ে কলকাতার একাধিক বৃহৎ জলাভূমি সংস্কার কাজ হচ্ছে। একাধিক খাল সংস্কার করা হয়ছে । আলাদাভাবে পুকুরও কাটা হয়ছে। আদি গঙ্গার উপর ব্যারেজ তৈরি কাজও শুরু হবে বলে জানা গিয়েছে। শহরের বিভিন্ন জায়গায় তৈরি হচ্ছে রিটেনশন ট্যাঙ্ক। ভূগর্ভস্থ জলের রিচার্জ প্রক্রিয়াও হবে। পাশাপাশি একাধিক নিকাশি পাম্পিং স্টেশনও হবে। এছাড়াও শহরে তৈরি হচ্ছে বর্ষার তথ্য নির্ভর একটি প্রক্রিয়া যা আগাম বার্তা দেবে ছোট ছোট এলাকা ভিত্তিক।

এই সমস্ত কাজ খতিয়ে দেখেন ন্যাশনাল ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটির প্রতিনিধি দল। তারা ইটখোলা-1, ইটখোলা-2 নামে দুটি জলাভূমি ঘুরে দেখেন। খেলার মাঠ নামে একটি খালের অংশও দেখেন। টাকশালের সামনে ঘুরে দেখেন নিকাশি লাইনের কাজ। তথ্য নির্ভর সিস্টেম সম্পর্কে খোঁজ খবরও নিয়েছেন। কলকাতা কর্পোরেশন সূত্রে খবর, তারা আড়াই দিনে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে কাজ দেখে খুশি হয়েছেন। শহরে এই বন্যা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আর কী কী করতে চাইছে তাও বিস্তারিত জানিয়ে প্রকল্প পাঠাতে বলেছে কলকাতা কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষকে। সেই প্রকল্পের ভিত্তিতেই আরও অর্থ বরাদ্দের ইঙ্গিত দিয়েছে কেন্দ্রীয় দল।

এই বিষয় কলকাতা কর্পোরেশনের এক আধিকারিক বলেন, "কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদল বিভিন্ন জায়গায় কাজ খতিয়ে দেখেন। আমাদের যে কাজগুলি চলছে সেটা 2027 সালে জুলাই মাসের মধ্যেই সিংহভাগ শেষ হবে। দুটি পাম্পিং স্টেশন কাজ 2028 সালের মার্চ মাস নাগাদ শেষ হবে। তারা যে অর্থ বরাদ্দ করেছিল সেই টাকায় কাজ দেখে খুশি হয় ফের নতুন প্রকল্প পাঠাতে বলেছেন তারা আরও অর্থ বরাদ্দ করবেন।"

TAGGED:

KMC
KOLKATA FROM WATERLOGGING
কলকাতা জল যন্ত্রণা
জমা জল
KMC ON WATERLOGGING FLOODING

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