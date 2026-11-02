জলযন্ত্রণা থেকে মুক্তি ! পুরভোটের আগেই নিকাশি নালার পাইপ লাইনের কাজ শুরু হবে বেহালায়

জলযন্ত্রণা থেকে মুক্তি ! পুরভোটের আগেই নিকাশি নালার পাইপ লাইনের কাজ শুরু হবে বেহালায়
KMC drainage work: এই কাজ শেষ হলে 50 হাজারেরও বেশি বাসিন্দা উপকৃত হবেন । প্রায় 20 কোটি টাকা খরচ হবে পাইপ লাইন বসাতে ।
Published : November 2, 2026 at 1:59 PM IST
কলকাতা, 2 নভেম্বর: পুরভোটের আগেই সুখবর বেহালাবাসীর জন্য ৷ এখানকার বিভিন্ন এলাকায় জমা জলের সমস্যা দূর করতে দ্রুত শুরু হতে চলেছে ভূগর্ভস্থ নিকাশি নালার পাইপ লাইনের কাজ ৷ কলকাতা কর্পোরেশন সূত্রে তেমনই খবর ৷ এই কাজ হয়ে গেলে আগামী বর্যার আগে কার্যত নরক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবেন এখানকার বাসিন্দারা ৷
বেহালা, ঠাকুরপুকুর, বরিশা, ডায়মন্ডহারবার রোড-সহ বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে শুরু হচ্ছে ভূগর্ভস্থ নিকাশি নালার পাইপ লাইনের কাজ । এর জেরে 50 হাজারেরও বেশি বাসিন্দা উপকৃত হবেন জমা জলের যন্ত্রণা থেকে । কিছুদিনের মধ্যেই এই কাজ শুরু করতে চলেছে কলকাতা কর্পোরেশনের নিকাশি বিভাগ । প্রায় 20 কোটি টাকা খরচ হবে এই পাইপ বসানোর কাজে । সামনেই কলকাতা কর্পোরেশনের ভোট । ইতিমধ্যেই নির্বাচন নিয়ে তোড়জোড় শুরু হয়ছে । রাজনৈতিক দলগুলিও তাদের কাজকর্ম শুরু করেছে । সেই আবহেই কলকাতা কর্পোরেশনের নিকাশি বিভাগ বড় পদক্ষেপ করতে চলেছে ।
কর্পোরেশন সূত্রে খবর, কয়েক দিনের মধ্যেই কাজ শুরু হবে বেহালায় । ঠাকুরপুকুর, বকরা রোড, বরিশা, ডায়মন্ডহারবার রোড-এর বিস্তীর্ণ এলাকায় এই প্রথম বসতে চলেছে ভূগর্ভস্থ নিকাশি নালা । মেন রোড ধরে পাইপ পাতার কাজ শেষ হয়েছে বেশ কিছুদিন । সেই কাজ করেছিল কলকাতা পরিবেশ উন্নয়ন লগ্নি প্রকল্প । এইবার রাজ্যের পৌর ও নগর উন্নয়ন দফতরের আর্থিক সহায়তায় বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে বসতে চলেছে নিকাশি নালার ভূগর্ভস্থ পাইপ লাইন । সেই লাইনের সঙ্গে যুক্ত হবে এলাকার অলিগলি ।
এতদিন এই সমস্ত এলাকায় অধিকাংশ জায়গায় নিকাশি নালা প্রায় ছিলই না ৷ কোথাও থাকলেও তা ছিল খোলা ড্রেন । এর জেরে বর্ষাকালে কার্যত নরক যন্ত্রণা পোহাতে হতো এই বিস্তীর্ণ এলাকার হাজার হাজার মানুষকে । বৃষ্টি হলেই জমত জল। আর ভারী বৃষ্টি বা বড় ধরনের দুর্যোগ হলে দীর্ঘ সময় জলের তলায় থাকত গোটা এলাকা ৷ কারণ জমা জল বেরিয়ে যাওয়ার কোনও সঠিক জায়গা ছিল না ।
কলকাতা কর্পোরেশনের নিকাশি বিভাগ সিদ্ধান্ত নিয়েছে 9 কিলোমিটার দীর্ঘ এলাকাজুড়ে নিকাশি নালার কাজ করবে তারা । এই এলাকার বাড়িগুলিতে সুয়ারেজ লাইন বলেও কিছু ছিল না ।
এই প্রসঙ্গে কলকাতা কর্পোরেশনের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, অনেক বছর ধরে কলকাতা কর্পোরেশনের আওতায় এলেও নানা কারণে এই বিস্তীর্ণ এলাকায় নিকাশি নালার পরিকাঠামো গড়ে ওঠেনি । এর জেরে যেমন বৈজ্ঞানিকভাবে সুয়ারেজ ট্রিটমেন্ট করার ক্ষেত্রে বঞ্চিত থাকতেন মানুষ, তেমনই এলাকায় জল জমলে দীর্ঘ সময় ধরে জমা জলের যন্ত্রণা পোহাতে হত । প্রায় কুড়ি কোটি টাকা খরচ করে এই গোটা এলাকায় পাইপ লাইন পাতা হলে দুই সমস্যারই সমাধান হবে। দুর্যোগ কিংবা বৃষ্টিতে জল জমলেও তা সামান্য সময়ের মধ্যেই নেমে যাবে । দীর্ঘ সময় আর মানুষকে যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে না ।