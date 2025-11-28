অগ্নিমূল্য ডিম, তবু মা-ক্যান্টিন থেকে 30 হাজার পাতে খাবার পৌঁছতে বদ্ধপরিকর কর্পোরেশন
ডিমের দাম বাড়লেও অন্তত তিন হাজার থালা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত কলকাতা পুরনিগমের ৷ রাজ্যে প্রতিদিন এক কোটি ডিমের ঘাটতি ৷
Published : November 28, 2025 at 9:18 PM IST
কলকাতা, 28 নভেম্বর: মাসখানেক আগেও পোল্ট্রির ডিম জোড়া ছিল 11 টাকা ৷ অর্থাৎ, একটা ডিমের দাম 5 টাকা 50 পয়সা ৷ তবে, কয়েকদিনের মধ্যে পরিস্থিতি পুরোপুরি বদলে গিয়েছে ৷ পুষ্টিকর খাদ্য ডিম ক্রমশ সাধারণের হাতের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে ৷ কারণ, এখন একটি পোল্ট্রি ডিমের দাম বেড়ে দাঁড়িয়েছে 8 টাকা ৷ অর্থাৎ, জোড়া 16 টাকা ৷ আর হাঁসের ডিম জোড়া 20 টাকা ৷ আর এতেই মাথায় হাত সাধারণের ৷
তবে, ডিম মহার্ঘ হলেও যাতে গরিবের পাত থেকে উধাও না-হয়, এখন সেই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে কলকাতা পুরনিগমের সামাজিক ক্ষেত্র বিভাগ ৷ তাই এই পরিস্থিতিতেও প্রতিদিন 30 হাজার প্রান্তিক মানুষের পাতে পাঁচ টাকার বিনিময়ে ডিম-ভাত এখনও তুলে দিচ্ছে কলকাতা কর্পোরেশন ৷ শুধু তাই নয়, চমকে দেওয়ার বিষয় হল আগামী মাসে সংখ্যাটা আরও দুই থেকে তিন হাজার প্লেট বাড়তে চলেছে ৷
শীত পড়তেই গোটা দেশের মতোই এরাজ্যেও বেড়েছে ডিমের চাহিদা ৷ এখন প্রতিদিন চার কোটির বেশি ডিমের চাহিদা রয়েছে বাজারে ৷ কিন্তু, চাহিদা থাকলেও রাজ্যে উৎপাদন ও বাইরে থেকে আসা মোট জোগান মাত্র আড়াই থেকে তিন কোটি ৷ ফলে প্রতিদিন প্রায় এক কোটি ডিমের ঘাটতি হচ্ছে ৷ যার জেরে বিদ্যুৎ গতিতে দাম বেড়েছে ডিমের ৷
এই প্রসঙ্গে ডিম বিক্রেতাদের সংগঠনের কর্তা কাজল দত্ত বলছেন, "চাহিদা অনুযায়ী ঘাটতি অনেকটাই ৷ গোটা দেশেই চাহিদা বেড়েছে ৷ তাই শীত বাড়লে চাহিদা আরও বাড়বে ৷ আপাতত সাধারণের নাগালের বাইরেই থাকবে পোল্ট্রি ও হাসের ডিম ৷ আট টাকা থেকে দাম কমার সম্ভবনা ক্ষীণ ৷ আরও বাড়ার আশঙ্কাই আছে ৷"
তবে, পরিস্থিতি যাই হোক, মুখ্যমন্ত্রীর চালু করা 'মা-ক্যান্টিন'-গুলি থেকে খাবারের তালিকা থেকে কোনোভাবেই যাতে ডিম বাদ না-যায়, সেই নিয়ে পরিকল্পনা শুরু করেছে কর্পোরেশনের সামাজিক ক্ষেত্র বিভাগ ৷ এই মুহূর্তে প্রতি ওয়ার্ড ও কলকাতার ছোট-বড় সরকারি হাসপাতালে হয়েছে মা-ক্যান্টিন ৷
বর্তমানে প্রতিদিন 30 হাজার প্লেট খাবার বিক্রি হয় ওয়ার্ডগুলিতে থাকা মা-ক্যান্টিন থেকে ৷ মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে আরও কিছু হাসপাতালে সেই ক্যান্টিন খোলা হচ্ছে ৷ ফলে 144 থেকে সংখ্যাটা বেড়ে 160-এর কমবেশি দাঁড়াচ্ছে ৷ এদিকে প্রতিদিন আরও তিন হাজার প্লেট বিক্রি বাড়তে পারে।
কলকাতা কর্পোরেশনের সামাজিক ক্ষেত্র বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মেয়র পারিষদ সদস্য মিতালী বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "আগামী সপ্তাহে বৈঠকে বসছি ৷ মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের প্রকল্প এটা ৷ ফলে তালিকা থেকে কোনোভাবেই ডিম বাদ যাবে না ৷ পাঁচ টাকা হোক কিংবা দশ টাকা ৷ কীভাবে কী করা যায় আলোচনা করতে হবে ৷ প্রয়োজনের সরকারি ভর্তুকি যেমন দিচ্ছে, তেমন সামাজিক ক্ষেত্র বিভাগ কিছু টাকা দেবে বা মেয়রের কাছে আবেদন করা হবে ৷ কিন্তু, মাত্র পাঁচ টাকার বিনিময়ে গরিব প্রান্তিক মানুষগুলো দুপুরে পেট ভরে যে খাবার খান, তার থেকে পুষ্টিগুণ সম্পন্ন ডিম কোনোভাবেই বাদ যাবে না ৷"