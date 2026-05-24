রবি-সকালে শহরে বুলডোজার অভিযান ! ভাঙছে সোনা পাপ্পু-রাজু নস্করদের বেআইনি নির্মাণ
বেআইনি নির্মাণ নিয়ে কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিমের 'ভূমিকা' নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন অগ্নিমিত্রা, উনি 15 বছরে জানতে পারেননি, আমরা 15 দিনে জেনে গেলাম !
Published : May 24, 2026 at 12:50 PM IST
কলকাতা, 24 মে: শহর জুড়ে ফের বুলডোজারের গর্জন । রবিবার ছুটির দিনে সকাল থেকে কলকাতার একাধিক এলাকায় বেআইনি নির্মাণের বিরুদ্ধে কড়া অভিযানে নামল কলকাতা পুরসভা । বেলেঘাটার রাজু নস্কর থেকে কসবার সোনা পাপ্পু, তৃণমূল আমলে দাপট দেখানো একাধিক প্রভাবশালীর নির্মাণ এবার গুঁড়িয়ে দিচ্ছে কলকাতা পুরসভার বিল্ডিং বিভাগ । সঙ্গে রয়েছে কলকাতা পুলিশের বিশাল বাহিনী, কোথাও কোথাও মোতায়েন করা হয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনীও ।
কসবার যে এলাকায় অবৈধ নির্মাণ ভাঙা হচ্ছে, এদিন সেই অকুস্থলে পৌঁছে পুরমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল সাফ জানান, অবৈধ নির্মাণ ভাঙার পাশাপাশি এই অবৈধ নির্মাণের মালিকদের বিরুদ্ধেও আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে ৷ শুধু তাই নয়, এই কাজে পুরসভার দায়িত্বপ্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট আধিকারিক ও কর্মীদের বিরুদ্ধেও পদক্ষেপ করা হবে বলে তিনি জানান ৷ মন্ত্রীর সঙ্গে ঘটনাস্থলে রয়েছেন কলকাতা কর্পোরেশনের পুর কমিশনার স্মিতা পাণ্ডেও ।
শহরে বেআইনি নির্মাণের প্রসঙ্গে কলকাতার মেয়র তথা রাজ্যের প্রাক্তন পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের 'ভূমিকা' নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন অগ্নিমিত্রা ৷ কটাক্ষের সুরে বলেন, "সরু জায়গায় কি করে এমন আকাশ ছোঁয়া বাড়ি নির্মাণের অনুমতি পেল এর উত্তর দিতে পারবেন ফিরহাদ হাকিম ? 15 বছর ধরে তিনি জানতে পারেননি ? আমরা 15 দিনে জেনে গেলাম !"
রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর থেকেই বেআইনি নির্মাণের বিরুদ্ধে প্রশাসনের কড়া অবস্থান স্পষ্ট । কার্যত 'বুলডোজার মডেল'-এ এখন শহরে একের পর এক অভিযান চলছে । প্রশাসনিক সূত্রের দাবি, যেসব বহুতল বা নির্মাণ বিল্ডিং আইনকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে তৈরি হয়েছে, সেগুলিকেই চিহ্নিত করে 'রেড জোন' তালিকায় আনা হয়েছে । সেই তালিকাভুক্ত নির্মাণগুলির বিরুদ্ধেই এখন ধারাবাহিক অভিযান চালানো হচ্ছে ।
রবিবার সকালে বেলেঘাটায় তৃণমূল আমলের প্রভাবশালী নেতা রাজু নস্করের তৈরি বিশাল বহুতলের একাংশ ভাঙার কাজ শুরু হয় । দীর্ঘদিন ধরেই ওই নির্মাণ নিয়ে অভিযোগ ছিল স্থানীয়দের একাংশের । পুরসভার দাবি, একাধিক নিয়ম লঙ্ঘন করেই বহুতলটি তৈরি করা হয়েছিল ।
একই সঙ্গে কসবাতেও শুরু হয়েছে অভিযান । সম্প্রতি ইডির হাতে গ্রেফতার হওয়া সোনা পাপ্পুর বেআইনি নির্মাণেও বুলডোজার চালায় কলকাতা পুরসভা । রাজনৈতিক মহলে ইতিমধ্যেই অভিযোগ উঠেছে, তৃণমূলের এক প্রাক্তন বিধায়কের ঘনিষ্ঠতার জোরেই এলাকায় প্রভাব বিস্তার করেছিল সোনা পাপ্পু । এবার সেই নির্মাণই ভাঙা শুরু হয়েছে প্রশাসনের তৎপরতায় ।
এর আগেও তিলজলায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার পর একাধিক বেআইনি বাড়ি চিহ্নিত করে ভাঙার কাজ শুরু হয়েছিল । যদিও তার মধ্যে একটি বাড়ি ভাঙার উপর আদালত আপাতত স্থগিতাদেশ দিয়েছে । তা সত্ত্বেও প্রশাসনের দাবি, তিলজলা এলাকায় এখনও বহু বিপজ্জনক ও নিয়মবহির্ভূত নির্মাণ রয়েছে । রবিবারও সেখানে আরও একটি বহুতল ভাঙার কাজ শুরু করেছে পুরসভার বিল্ডিং বিভাগ ।
মাঠপুকুরে পুকুর ভরাট করে তৈরি হওয়া একটি পুরনো পার্টি অফিস, নিউ মার্কেটে রাস্তা দখল করে থাকা দলীয় কার্যালয়, গত কয়েক দিনে একাধিক নির্মাণেই বুলডোজার চালানো হয়েছে । প্রশাসনের বক্তব্য, রাজনৈতিক পরিচয় নয়, সম্পূর্ণ বেআইনি নির্মাণের বিরুদ্ধেই এই অভিযান ।
এক সময় উত্তরপ্রদেশের 'বুলডোজার মডেল' নিয়ে দেশজুড়ে রাজনৈতিক বিতর্ক তৈরি হয়েছিল । এবার সেই ছবিই যেন ধরা পড়ছে কলকাতার রাস্তায় । শহরের বিভিন্ন প্রান্তে বুলডোজারের শব্দ এখন স্পষ্ট বার্তা দিচ্ছে, বিল্ডিং আইন ভাঙলে আর রেয়াত নয় ।
