55 কোটি খরচে জীর্ণ নিকাশির আমূল সংস্কার, শহরে জল যন্ত্রণা থেকে মিলবে রেহাই
এক্সাইড মোড় থেকে কেসি দাস পর্যন্ত হবে নিকাশি নালা সংস্কারের কাজ ৷ ইতিমধ্যেই লেনিন সরণি থেকে মৌলালি পর্যন্ত কাজ শেষ হয়েছে ।
Published : October 27, 2025 at 1:45 PM IST
কলকাতা, 27 অক্টোবর: স্বাধীনতার আগের সময়কালে তৈরি হয়েছিল ইটের নিকাশি নালা । সময়ের সঙ্গে সঙ্গেই তা ভরেছে পলিতে । ভাঙা জীর্ণ হয়েছে গোটাটাই । ফলে বর্ষায় মধ্য ও দক্ষিণ কলকাতার বিস্তীর্ণ এলাকায় দেখা যায় বানভাসি হওয়ার ছবি । এবার সেই পরিণতি ঠেকাতে বড় সিদ্ধান্ত নিল কলকাতা পুরনিগম । এক্সাইড মোড় থেকে এক্কেবারে জহরলাল নেহরু রোড পর্যন্ত দীর্ঘ আড়াই কিলোমিটারের বেশি নিকাশি নালার হাল ফেরানো হবে । সেজন্য তৈরি হয়েছে ডিটেইলস প্রজেক্ট রিপোর্ট । এই কাজে খরচ হবে আনুমানিক 55 কোটি টাকা ।
রবীন্দ্র সদন, ময়দান, পার্ক স্ট্রিট, ধর্মতলা ও লালবাজারের বিস্তীর্ণ এলাকায় মাটির তলায় এখনও পর্যন্ত বিদ্যমান ইংরেজদের তৈরি ইটের নিকাশি নালা । বয়সের সঙ্গেই এখন সেগুলির ভগ্নদশা । অল্প বিস্তর পলি তোলা হলেও বছরের পর বছর ধরে সম্পূর্ণ রূপে পলি উত্তোলন সেই অর্থে হয়নি বলা চলে । যার ফলস্বরূপ নিকাশি নালার কার্যকারিতা একেবারেই না-থাকার মতো । বৃষ্টি হলে জল স্বাভাবিক ভাবে যেতে পারে না । দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকে ।
এদিকে, শহরে দুর্যোগ এখন আরও ভয়ংকর রূপ নিয়েছে, বিশেষ করে বৃষ্টির চরিত্র এখন অনেকটাই বদলে গিয়েছে । মুষলধারে বিরাট পরিমাণ বৃষ্টি হচ্ছে অল্প সময়ের মধ্যে । সম্প্রতি গত সেপ্টেম্বর মাসে সেরকমই প্রবল বৃষ্টির ফলে বানভাসি কলকাতার ভয়ঙ্কর ছবি দেখেছে শহরবাসী । ভেসে গিয়েছে শহরের সব রাজপথ, অলিগলি । কিন্তু বিপর্যয় ভিন্ন বিষয়, সাধারণ বৃষ্টি হলেও পার্ক স্ট্রিট, ধর্মতলা চলে যায় জলের তলায় । কারণ হল, মান্ধাতার আমলের এই নিকাশি নালার করুণ হাল ।
কলকাতা পুরনিগম সূত্রে খবর, লেনিন সরণি থেকে মৌলালি পর্যন্ত কাজ শেষ হয়েছে । এবার এক্সসাইড মোড় থেকে জওহরলাল নেহরু রোড ধরে ধর্মতলার কেসি দাস পর্যন্ত আমূল সংস্কারের কাজ হবে । আগে সমস্ত পলি তুলে ফেলা হবে । সেটা শেষ হলে ক্যামেরার মাধ্যমে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে দেখা হবে কোথায় নিকাশি নালার মেরামতির প্রয়োজন, সেটা দেখে নিয়ে সেখানেই সংস্কারের কাজ করা হবে । এর পর একটি বিশেষ রাসায়নিক দিয়ে আস্তরণ দেওয়া হবে নিকাশি নালার ভিতর । এর ফলে বহু বছর এই নালায় কোনও মেরামতির কাজ আর প্রয়োজন হবে না । আগামী মাসেই টেন্ডার হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে । টেন্ডার প্রক্রিয়া শেষ করে কাজ শুরু হলে গোটা কাজ করতে কমবেশি দেড় বছর সময় লাগবে । গোটা কাজটি করবে কলকাতা কর্পোরেশন টাউন অ্যান্ড প্লানিং ডিপার্টমেন্ট ।
এক আধিকারিক জানিয়েছেন, "এক্সাইড মোড় থেকে কেসি দাস পর্যন্ত কাজটি হলে রবীন্দ্র সদন, ময়দান, পার্ক স্ট্রিট, ধর্মতলায় জমা জল যন্ত্রণায় ইতি ঘটবে । এটা ওই সমস্ত এলাকার মূল নিকাশি নালা । আশপাশে পিডব্লুডি-র যে ছোট ছোট নালা আছে, সেগুলিও এই লাইনে এসে পড়েছে । এইসব এলাকার জল নালা দিয়ে লেনিন সরণীতে গিয়ে পড়বে, সেটার কাজ ইতিমধ্যে হয়েছে ৷ ফলে দ্রুত জল বেরিয়ে যাবে পামার বাজার পাম্পিং স্টেশন হয়ে । এই গুরুত্বপূর্ণ এলাকা আর জলে ভাসবে না ।" তবে তাঁর কথায়, জোয়ার থাকাকালীন লক-গেট বন্ধ থাকলে সেই সময় বৃষ্টির জল সব অংশে একটু দাঁড়িয়ে যায় । সেই বিষয়টি থাকবে । সেটার পরিবর্তন সম্ভব নয় ।