একশোর কাছাকাছি চুক্তিভিত্তিক পৌর শিক্ষকের চাকরি সঙ্কটে, দেখা করলেন না মেয়রও

গত মাসেই প্রায় 100 জন পৌর শিক্ষককে কাজ থেকে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। চাকরির ভবিষ্যৎ জানতে তাঁরা দেখা করতে চান মেয়রের সঙ্গে। তবে দেখা মেলেনি৷

Published : May 12, 2026 at 10:13 PM IST

কলকাতা, 12 মে: কলকাতা কর্পোরেশনে চুক্তিভিত্তিক প্রায় একশোর কাছাকাছি পৌর শিক্ষককে আচমকা বসিয়ে দেওয়া হল কাজ থেকে। কবে চাকরিতে ফিরতে পারবেন জানতে চেয়ে মেয়রের শরণাপন্ন শিক্ষকরা। যদিও তাঁরা দেখা পেলেন না মেয়র ফিরহাদ হাকিমের। বিষয়টি আইন বিভাগের কাছে বিবেচনাধীন বলে জানা গিয়েছে। তাদের সবুজ সঙ্কেত মিললেই এগোনো যাবে। এমনটাই জানালেন কলকাতা কর্পোরেশনের শিক্ষা বিভাগের মেয়র পরিষদ সদস্য সন্দীপন সাহা।

দীর্ঘ 15 বছর ধরে কলকাতা কর্পোরেশনের পৌর বোর্ড পরিচালনা করছে তৃণমূল কংগ্রেস। দ্বিতীয় দফায় পুরসভার প্রাথমিক স্কুলগুলিতে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ানোর লক্ষ্যে বেশ কিছু চুক্তিভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগ করেছিল বর্তমান তৃণমূল বোর্ড। চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ নিয়ে উঠেছিল নানা অভিযোগ। রাজ্যে ছিল তাদেরই সরকার। চুক্তিভিত্তিক পৌর শিক্ষকরা নিয়মমাফিক সময়ে কাজ করতেন৷ চুক্তির মেয়াদ ফুরিয়ে গেলে আবার তাদের চুক্তি পুনর্নবীকরণ করা হতো। তবে রাজ্য সরকারের নিয়মানুযায়ী শিক্ষকদের বিএড, ডিএলএড-এর মতো ডিগ্রি বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল। এই ডিগ্রিগুলি না থাকলে শিক্ষক হিসেবে পড়াতে পারবেন না তাঁরা।

কলকাতা কর্পোরেশন সূত্রে জানা গিয়েছে, চুক্তিভিত্তিক পৌর শিক্ষকদের ক্ষেত্রে এসব নিয়ম আনা হয়নি। তবে আচমকাই গত 18 এপ্রিল থেকে তাদের কাজ থেকে বসিয়ে দেওয়া হয়। এদিকে তাঁরা হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়ায় ঘরে ঘরে। সবাই দায় এড়াতে থাকে। এদিন তাদের চাকরির ভবিষ্যৎ কী, এই প্রশ্ন জানতে তাঁরা ছুটে আসেন কেন্দ্রীয় ভবনে, দেখা করতে চান মেয়র ফিরাত হাকিমের সঙ্গে। শেষমেষ তিনি অবশ্য দেখা করেননি।

মেয়র ফিরহাদ হাকিমের দেখা না করা নিয়ে নানা মহলে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এতদিন রাজ্যে সরকারে তাদের দল ছিল, তাই কোনও অনিয়ম করলেও চিন্তা ছিল না। তবে রাজপাট বদলাতেই কলকাতা কর্পোরেশন বোর্ড যেন অতি সতর্ক হয়ে উঠেছে। সেই কারণেই কি এই শিক্ষক-শিক্ষিকাদের দায় নিতে এখন চাইছেন না বর্তমান পৌর বোর্ড? প্রশ্ন উঠছে নানা মহলে ৷

যদিও কলকাতা কর্পোরেশনের শিক্ষা বিভাগের মেয়র পরিষদ সদস্য সন্দীপন সাহা সংবাদ মাধ্যমকে জানিয়েছেন, এই শিক্ষক শিক্ষিকাদের বিষয়টি কলকাতা কর্পোরেশনের আইন বিভাগের কাছে বিবেচনাধীন। তারা তাদের চূড়ান্ত ভাবনাচিন্তা জানালে সেই মতোই এইভাবে শিক্ষা বিভাগ।

কমবেশি 100 জনের কাছে চুক্তিভিত্তিক শিক্ষক শিক্ষিকাকে কাজ থেকে বসিয়ে দেওয়ার জেরে কলকাতা কর্পোরেশনের পৌর প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষা ব্যবস্থা কার্যত আরও সমস্যার মুখেই দাঁড়িয়েছে। একে একাধিক স্কুল বন্ধ হয়েছে, পাশাপাশি বিদ্যুৎ গতিতে কমেছে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা। এবার আচমকাই এক ধাক্কায় এতগুলি শিক্ষক শিক্ষিকাকেও বসিয়ে দেওয়া রীতিমতো পুরো প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাটা তলানিতে এসে ঠেকার অবস্থা। বলেই মনে করছেন পৌর মহল।

