বৃষ্টির শহরে 'মাছ চাষ' থেকে সৌন্দর্যায়ন, ছ'টি পুকুর সংস্কারের উদ্যোগ পুরনিগমের

বৃষ্টির শহরে 'মাছ চাষ' থেকে সৌন্দর্যায়ন, ছ'টি পুকুর সংস্কারের উদ্যোগ পুরনিগমের
বৃষ্টির জল জমে প্লাবিত হয়ে যায় পথ-ঘাট ৷ এদিকে এই জল ধরে রেখে তাতে মাছ চাষ থেকে সৌন্দর্যায়ন, অনেক কিছুই করা যায় ৷
Published : July 11, 2026 at 10:25 PM IST
কলকাতা, 11 জুলাই: কলকাতা কর্পোরেশনের সংযুক্ত এলাকা ও শহরের দক্ষিণ ভাগে পুর কর্তপক্ষ ছ'টি বিরাট পুকুর বা জলাশয়ের সংস্কার কাজ শুরু করেছে ৷ মাল্টি ডাইমেনশনাল আপ্রোচে এই কাজটি হবে ৷ এর উদ্দেশ্য বিস্তীর্ণ এলাকার জল জমা কমানো এবং একই সঙ্গে নাগরিকদের একাধিক সুবিধার ব্যবস্থা করা।
এমনিতে শহর কলকাতা কংক্রিটের জঙ্গল ৷ তবে পুরোনো কলকাতার বিভিন্ন এলাকায় নিকাশি ব্যবস্থা থাকলেও দক্ষিণ বা সংযুক্ত এলাকায় সেই নিকাশি ব্যবস্থা পর্যাপ্ত নয় ৷ দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে অবৈজ্ঞানিকভাবে যথেচ্ছ মাথা তুলেছে বহুতল ৷ পুকুর, খাল, নয়ানজুলি বুজিয়ে মাথা তুলেছে একাধিক ভবন ৷ ফলে এলাকার মানুষকে বর্ষায় জমা জলের যন্ত্রণার সম্মুখীন হতে হচ্ছে ৷
এই প্রসঙ্গে এক পুর আধিকারিক বলেন, "আমাদের এই মুহূর্তে পরিস্থিতি দেখে ব্যবস্থাপনা করতে হবে ৷ এমন কিছু পদক্ষেপ নিতে হবে যার একাধিক সুফল পাওয়া যায় ৷ সেই চিন্তাভাবনা থেকেই আমাদের এই পদক্ষেপ ৷ বেহালা, দক্ষিণ কলকাতায় আপাতত ছ'টি জলাশয় ঘিরে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছি ৷"
কলকাতা পুরনিগম সূত্রে খবর, এমন এমন জায়গা আছে যেখানে রাস্তাঘাট সংকীর্ণ ৷ সেখানে পাইপ পাতা দুষ্কর ৷ শুধু মাটির তলা দিয়ে পাইপের ব্য়বস্থা করাই নয়, পাশাপাশি সেই কাজের ফলে অনেকটা সময় মানুষের যাতায়াতে বিঘ্ন ঘটবে ৷ রাস্তার মাপে নিকাশি পাইপ পাতলে সেখানে বাকি পরিষেবার পাইপ পাতা যাবে না ৷ এখন তাই গোটা বিষয়টি ম্যানেজ করতে হচ্ছে পুর কর্তাদের ৷ জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কলকাতা কর্পোরেশন তাদের এই মাল্টি ডাইমেনশনাল অ্যাপ্রোচ-এর জন্য সাধুবাদ পেয়েছেন ৷ টাকাও বরাদ্দ হয়েছে ৷
কর্পোরেশন এই মুহূর্তে এই পদ্ধতিতে ছ'টি জলাশয় পুনরায় সংস্কার করছে ৷ ইটখোলা 1, ইটখোলা 2, বিএল শাহ রোড, গলফ গ্রিন, বা ডি পি এস, দীনেশ নগর- এই ছ'টি জায়গায় এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করা হচ্ছে ৷ মাল্টি ডাইমেনশনাল অ্যাপ্রোচ পদ্ধতিতে জলাশয়গুলির সংস্কার এমন ভাবে করা হচ্ছে, যাতে বৃষ্টির জল এই জলাশয়ে জমা হতে পারে ৷ জলাশয় আশপাশের জমিতে গ্রিন জোন তৈরি হচ্ছে ৷ সেখানে বড় গাছ লাগানো হচ্ছে ৷ থাকছে জগিং করা ও হাঁটার সুবিধা ৷ বসার ব্যবস্থাও থাকবে ৷
সুন্দর মনোরম আলোয় আলোকিত করা হবে জলাশয়গুলি ৷ ৷ থাকবে ওপেন জিম, ব্যাডমিন্টন কোর্ট, টেনিস কোর্ট, বাস্কেটবল কোর্ট ৷ এর ফলে সাধারণের আসা-যাওয়া লেগে থাকবে বলেই আশা করা হচ্ছে। জয়াশয় লিজ দেওয়া হবে চুক্তি করে ৷ সেখানে যাঁরা মাছ চাষ করবেন, তাঁরাই জলাশয় পরিষ্কার রাখবেন আশপাশের গ্রিন জোনও পরিষ্কার করবেন ৷ যাতে কর্পোরেশনের টাকা খরচ না-হয় ৷ বসার জায়গায় লাগানো থাকবে সোলার লাইট ৷