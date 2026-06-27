তারাতলার নির্মাণ বিপর্যয়ে কোন স্তরে গাফিলতি? জানাচ্ছেন কেএমসি অনুমোদিত এলবিএস

তারাতলার নির্মাণ বিপর্যয়ে কোন স্তরে গাফিলতি? জানাচ্ছেন কেএমসি অনুমোদিত এলবিএস
তারাতলার গোডাউন নির্মাণে অনুমোদন নয়, নজরদারি ও ওয়ার্ক ম্যানেজমেন্টকে দায়ী করছেন এলবিএস ৷
Published : June 27, 2026 at 8:09 PM IST
কলকাতা, 27 জুন: নির্মাণ বিপর্যয় ঘটলেই প্রশ্ন ওঠে এলবিএস কিংবা আর্কিটেক্টদের ভূমিকা নিয়ে ৷ গার্ডেনরিচ থেকে হালের তারাতলার গোডাউন ভেঙে পড়া ৷ একের পর এক নির্মাণ বিপর্যয়ের ঘটনায় কাঠগড়ায় তোলা হয় এলবিএস বা লাইসেন্স বিল্ডিং সার্ভেয়ার, আর্কিটেক্ট এবং রিভিউয়ারদের ৷ পুর-আইন অনুযায়ী এঁদের কাজ কী ? এ নিয়ে মুখোমুখি হলেন কলকাতা কর্পোরেশনের তালিকাভুক্ত এলবিএস অংশুমান সরকার ৷
তিনি বলছেন, "পুর আইন অনুযায়ী দায়িত্ব আমাদের সম্পূর্ণ ৷ আমাদের অনুমোদন একটা পার্ট ৷ নজরদারি ও ব্যবস্থাপনা একটা পার্ট ৷ 'ইজ অফ ডুয়িং বিজনেস', বেশ কিছু হলফনামা একবারে নিয়ে নেয় কলকাতা কর্পোরেশন ৷ তাতে থাকে, তুমি এটা করছো, তোমার নজরদারি থাকবে ৷ সেই সব শর্তগুলিকে টিক দিলে জমা দেওয়া যাবে আবেদনপত্র ৷
তারাতলার গোডাউন বিপর্যয়ের ক্ষেত্রে ঠিক কী ঘটেছে ? গাফিলতি কোথায় ?
অংশুমান বলছেন, "এই ক্ষেত্রে অনুমোদনে কোনও ত্রুটি নেই ৷ এটা শর্ত সাপেক্ষ অনুমোদন ৷ বন্দর যে জমি দিয়েছে, তাতে একটি পুরনো গুদাম ছিল ৷ কনসালট্যান্ট যাঁরা ছিলেন, তাঁরা পুরনো গুদাম ভেঙে নতুন জি প্লাস থ্রি একটা অনুমোদন পেয়েছে ৷ এই অনুমতি নিতে যে যে দফতরে ফাইল যায়, সেই সব দফতরে ফাইল ঘুরেছে ৷ সবার শেষে বিল্ডিং বিভাগ আসে ৷ একটা কমিটি হয়, সেখানে আলোচনা হয় ৷ বিল্ডিং কমিটির নিয়ম মেনে কমিশনার রেজোলিউশন পাঠান মেয়রকে ৷ সেখানে অনুমোদন হল একটা পার্ট ৷"
তাঁর কথায়, "দ্বিতীয় পার্ট সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যখন কাজ শুরু করবেন, প্রথমে মাটি পরীক্ষা ও কনসালট্যান্টকে জানাতে হবে ৷ কাঠামোর নকশা হবে ৷ বড় প্রকল্পে রিভিউ হবে ৷ তারপর ওয়ার্কিং ড্রোনিং হবে ৷ সেই রিপোর্টটা দিতে হবে পোর্টালে ৷ তারপর কাজ শুরু হবে ৷ বহুক্ষেত্রে দেখা গেছে, অনুমোদন দেওয়ার অনেক পরে কাজটা শুরু হচ্ছে ৷ কিন্তু, এদের অর্থাৎ এলবিএস কিংবা আর্কিটেক্টদের জানানোই হচ্ছে না ৷ নিয়ম মানা হচ্ছে না ৷ কন্ট্রাক্টর যথেচ্ছভাবে নিজের মতো কাজ করে চলে যাচ্ছে ৷ কাউকে কিছু জানালেন না, সবাই অন্ধকারে ৷ আর এখানে (তারাতলা) যে কাঠামো পড়ে গেছে, সেটা দেখেই বলেছি নকশা আইনিভাবে তৈরি হয়নি ৷
দোষ কার ?
সরকারের কথায়, যে কাজ হচ্ছে সেটা কাউকে জানিয়ে করেনি ৷ গার্ডেনরিচ-কাণ্ডের পর অনেকগুলো পদক্ষেপ করা হয়েছে তৎকালীন পুর-কমিশনারের তরফে ৷ বিগত কমিশনার রিভিউ বৈঠক করতেন ৷ একটি অ্যাপ তৈরি করেছিলেন ৷ তিনি সব নির্মাণের ক্ষেত্রে খোঁজ নিতেন ৷ 144টি ওয়ার্ডে পর্যাপ্ত লোক নেই ৷ হাতে গোনা কিছু লোক দিয়ে এটা নজরদারি করা যায় ! তাঁদের উপর অনেক চাপ ৷ তবু নজরদারি চলছিল ৷ বেআইনি বাড়ি নির্মাণ কমেছিল ৷ আচমকাই সেটা বন্ধ হল তৎকালীন পুর-কমিশনার চলে যাওয়াতে ৷ একজন নিচুতলার কর্মী এবং আধিকারিক চলবেন কমিশনার বা ডিজি’র নির্দেশে ৷ তাঁদের যেমন বলা হয়েছে তেমন করেছেন ৷ বন্দর এলাকায় তারাতলায় বিরাট নজরদারি অভাব ৷ এই তারাতলার ক্ষেত্রে যে কাঠামো ও নকশা কেউ দেয়নি, সেটা এরা দেখেনি ৷ বিভাগের গাফিলতি আছে ৷ আমরা যাঁরা পরামর্শদাতা, তাঁরা সম্পূর্ণ অন্ধকারে ৷
এখানে কন্ট্রাক্টরের ভূমিকা কী ?
অংশুমান বলেন, "যে সে ভুঁইফোড় ঠিকাদার হচ্ছে ৷ সিপিডব্লুডি বা পিডব্লিউডি নিয়ম মানছে না ৷ তাঁরা আদৌ কাজ করতে পারবে কি না, তা খতিয়ে দেখা হয় না ৷"
বর্তমানে অনলাইন সিস্টেমের ত্রুটির জন্যই কি একাংশ লোক সুবিধা পাচ্ছে এলবিএসদের অন্ধকারে রাখতে ?
অংশুমান সরকারের দাবি, "টাকা দিলেই বা কাউন্সিলর হলেই, তাঁদের কথায় ঠিকাদার হয়ে যাচ্ছে ৷ বাইরে থেকে শ্রমিক, ইঞ্জিনিয়ার নিয়ে কাজ করছে ৷ শহরে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই এক ঘটনা ৷ সিন্ডিকেট, কাউন্সিলরের লোকজন এরা ৷ নির্মাণ ব্যবস্থাপনা একটা গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল বিষয় ৷ এখানে একজন ইঞ্জিনিয়ার রাখতে হবে ৷ এটা আমাদের দেখা কাজ নয় ৷"
তারাতলার ঘটনায় কী করল কোম্পানি ?
অংশুমান বলেন, "অনুমোদনে গাফিলতি নেই ৷ ম্যানেজমেন্টে আছে ৷ কন্ট্রাক্টর কী কাজ করছেন, সেটা দেখার কেউ এখানে ছিল না ৷ আজ 17টা মৃত্যু হল, তাই গ্রেফতার করছেন ৷ কিন্তু, নজরদারি তো দরকার ছিল ৷ কন্ট্রাক্টর, ভালো ইঞ্জিনিয়ার সব থাকতে হবে ৷ ঢালাই দেখতে হবে দাঁড়িয়ে ৷ কিন্তু, এসব কিছু হচ্ছে না ৷ বিপদ হলেই আমাদের দিকে আঙুল তুলছে ৷"