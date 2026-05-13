তিলজলা অগ্নিকাণ্ড: বুলডোজারে ভাঙা চলছে 'বেআইনি' বহুতল, এলাকা ঘিরে কেন্দ্রীয় বাহিনী

তিলজলা অগ্নিকাণ্ড: বুলডোজারে ভাঙা চলছে 'বেআইনি' বহুতল, এলাকা ঘিরে কেন্দ্রীয় বাহিনী
পাশাপাশি দু’টি বেআইনি নির্মাণ ভাঙার নির্দেশ ৷ কেএমডিএ ও কেএমসি মিলে ভাঙছে বহুতল ৷ ট্রেড লাইসেন্স আছে, দাবি আগুন লাগা বহুতলের ব্যবসায়ীদের ৷
Published : May 13, 2026 at 8:30 PM IST
কলকাতা, 13 মে: মঙ্গলবার তিলজলার কারখানায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় দু’জনের মৃত্যু হয়েছে ৷ রাতেই ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল ৷ আর এ দিন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছেন, যে ভবনে আগুন লেগেছিল, তা সম্পূর্ণ বেআইনি ৷ কঠোর পদক্ষেপ করা হবে ৷ মুখ্যমন্ত্রীর সেই নির্দেশের পরেই বুধবার বিকেলে তিলজলার ওই বহুতলের সামনে বুলডোজার নিয়ে হাজির কেএমসি ও কেএমডিএ-র আধিকারিকরা, সঙ্গে ডেমোলিশন স্কোয়াড ৷ নীচ থেকে বুলডোজার দিয়ে আগুন লাগা বহুতলটি ভাঙা শুরু হয় ৷ আর উপরে ডেমোলিশন স্কোয়াড বাড়ি ভাঙতে শুরু করে ৷
এ দিন বিকেল থেকে তৎপর হয় কলকাতা কর্পোরেশন ও কেএমডিএ ৷ মুখ্যমন্ত্রী আগেই জানিয়েছিলেন, যে বহুতলের নকশা কেএমসি বা অন্যান্য পুর কর্তৃপক্ষের কাছে থাকবে না, সেগুলি বেআইনি নির্মাণ ঘোষণা করে ভেঙে ফেলা হবে ৷ জানা যাচ্ছে, তিলজলার আগুন লাগা বাড়ির পাশের বাড়িটিও ভাঙা হচ্ছে বেআইনি নির্মাণের অভিযোগে ৷ পাশাপাশি দু’টি বহুতলের বিদ্যুৎ সংযোগ ও পানীয় জলের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করেছে প্রশাসন ৷ ওই দুই বাড়ি সম্পূর্ণ ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হবে ৷
কলকাতা কর্পোরেশনের কমিশনার স্মিতা পাণ্ডে বলেছেন, "অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা যে বহুতলে ঘটেছে, সেটির কোনও অনুমোদিত নকশা কলকাতা কর্পোরেশনের কাছে নেই ৷ পাশাপাশি সেখানে যাঁরা ব্যবসা করতেন, তাঁরা যে রেজিস্ট্রেশনের দাবি করছেন, তা কেএমসি-র লাইসেন্স ডিপার্টমেন্ট থেকে অনুমোদন নেওয়া কি না, তাও খতিয়ে দেখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷" পাশাপাশি তিনি জানিয়েছেন, শহরের বিভিন্ন এলাকায় নিয়মিতভাবেই বেআইনি নির্মাণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় ৷ এবার সেই কাজে আরও গতি আসবে ৷
এ দিন বিকেল থেকে এলাকায় বুলডোজার ঢুকতে শুরু করলে, স্থানীয়দের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই চাপা উত্তেজনা তৈরি হয় ৷ তবে, মুহূর্তের মধ্যে আইনশৃঙ্খলার যাতে কোনও অবনতি না-হয়, তাই ঘটনাস্থলে কেন্দ্রীয় বাহিনী ও কলকাতা পুলিশের বাহিনী মোতায়েন করা হয় ৷ সশস্ত্র বাহিনী দিয়ে গোটা এলাকা ঘিরে ফেলে প্রশাসন ৷ এরপরেই ভাঙার কাজ শুরু করা হয় ৷ আপাতত নির্বিঘ্নেই বুলডোজার দিয়ে বহুতল ভাঙার কাজ চলছে ৷ নিচতলা থেকে যেমন বুলডোজার দিয়ে ভাঙার কাজ হচ্ছে, একইভাবে বহুতলটির ছাদ থেকেও ভাঙার কাজ চলছে ৷
এই বিষয়কে কেএমডিএ-র এক ঠিকাদার বলেন, "আমাদের কাছে নির্দেশ আছে, দু’টো বাড়ি সম্পূর্ণভাবে ভেঙে ফেলার ৷ আগুন লাগা বাড়িটা আর তার পাশের বাড়িটিও ভেঙে ফেলা হবে ৷ দু’টি বাড়ি তৈরি হয়েছে কোনওরকম অনুমোদন ছাড়াই ৷ কলকাতা কর্পোরেশন ও কলকাতা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি যৌথভাবে এই ভেঙে ফেলার কাজ চালাচ্ছে ৷ এখানে কেএমডিএর-র ডিজি, অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার সবাই আছেন ৷"