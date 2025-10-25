10 কোটি খরচে ভোল বদলাবে মহানায়কের নামাঙ্কিত উত্তম মঞ্চের
সংস্কারের পর অত্যাধুনিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে বদলে যাবে উত্তম মঞ্চ৷
Published : October 25, 2025 at 10:10 PM IST
কলকাতা, 25 অক্টোবর: দক্ষিণ কলকাতার অন্যতম প্রেক্ষাগৃহ উত্তম মঞ্চ। এটি কলকাতা কর্পোরেশনের মালিকানাধীন। সম্প্রতি এই প্রেক্ষাগৃহ আমূল সংস্কারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কলকাতা কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ। তার জন্য খরচ হবে কমবেশি 10 কোটি টাকা, যা দিচ্ছে রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দফতর। দফতরের সবুজ সঙ্কেত পেতেই সংস্কারের সিদ্ধান্ত অনুমোদিত হয়েছে মেয়র পারিষদ বৈঠকে। ভগ্ন-জীর্ণ উত্তম মঞ্চ বদলে হবে অত্যাধুনিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র।
মনোহর পুকুর রোডে এই উত্তম মঞ্চ কলকাতা কর্পোরেশন দেখাশোনা করে। নাটক, সংগীতানুষ্ঠান, বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান হয়ে থাকে এখানে। ঐতিহ্য নিয়ে চলা এই প্রেক্ষাগৃহ বয়সের ছাপ স্পষ্ট। সেই বয়সের ছাপ কাটিয়ে ভোল বদলের পরিকল্পনা নিয়েছে কলকাতা কর্পোরেশন। এর ফলে উপকৃত হবেন বাংলার সাংস্কৃতিক কর্মী ও সংস্কৃতি প্রিয় মানুষজন।
কিংবদন্তি শিল্পী উত্তম কুমারকে শ্রদ্ধা জানিয়ে এই প্রেক্ষাগৃহের নাম উত্তম মঞ্চ করা হয়েছিল। দক্ষিণ কলকাতার ছোট মাঝারি অনুষ্ঠানের প্রাণ কেন্দ্র বলা যেতে পারে এই মঞ্চ। এখানে প্রায়শই হয় ছোট ও মাঝারি ধরনের কনসার্ট, সেমিনার, নাটক। এমনকি, অনেক সময় বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার অনুষ্ঠান হয়ে থাকে।
মঞ্চ সংস্কার প্রসঙ্গে কলকাতা কর্পোরেশনের এক আধিকারিক বলেন, ‘‘এই প্রেক্ষাগৃহ তৈরির পর থেকে সেই অর্থে আমূল সংস্কার কাজ হয়নি। এই প্রথম পুরো খোলনলচে বদলে ফেলা হবে। আধুনিক হবে। আধুনিক সাউন্ড সিস্টেম, আধুনিক অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা, আরামদায়ক চেয়ার। আধুনিক মঞ্চ, পার্কিং ব্যবস্থা, সাংস্কৃতিক হাব সবটাই হবে। ইতিমধ্যেই এই বিষয় মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার মেয়র ও রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের সঙ্গে কথা বলে 10 কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে।
দ্রুত টেন্ডার ডাকা হবে। সেইমত শুরু হবে কাজ।’’
প্রসঙ্গত, কলকাতা কর্পোরেশন হাতে থাকা বীরেন্দ্র মঞ্চের অবস্থাও ছিল অত্যন্ত সঙ্গীন। যা বাম আমলে বিপুল টাকা খরচ করে খোলনলছে বদলে ফেলা হয়। আধুনিক প্রেক্ষাগৃহ নানা অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত হয়। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত করা হয়। সামনে গাড়ি রাখার জায়গা আছে। স্বল্প খরচে এই আধুনিক অডিটরিয়াম ভাড়া মেলায় ছোট ছোট সংস্থা বা নাট্য দল থেকে শুরু করে ক্লাব সংগঠন সকলেই উপকৃত হন। যদিও এটি শ্যামবাজার লাগোয়া অর্থাৎ উত্তর কলকাতায়। এই ধাঁচেই এবার দক্ষিণের উত্তম মঞ্চ নতুন রূপ পেতে চলেছে।