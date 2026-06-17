ত্রাণ পৌঁছায়নি দুর্গতদের কাছে ! অথচ জমা পড়ে ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট, কড়া পদক্ষেপের ইঙ্গিত পুর প্রশাসকের
ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট দেওয়ার পরেও অনেক জায়গায় হয়তো খরচ করা হয়নি সরকারি সম্পত্তি । রাখা আছে ত্রাণ সামগ্রী ।
Published : June 17, 2026 at 9:26 PM IST
কলকাতা, 17 জুন: রাজ্যে পালাবদলের পর শহরের বিভিন্ন এলাকায় কাউন্সিলর থেকে বিধায়কদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ ত্রাণের সরঞ্জাম উদ্ধার হচ্ছে । এই পরিস্থিতিতে অনেকেই আবার তাঁর কাছে থাকা ত্রাণ সামগ্রী ফেরত দিতে চেয়ে প্রশাসনকে জানাচ্ছেন । তবে বেশ কিছু ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে ত্রাণ প্রাক্তন শাসকদলের কাউন্সিলর বা বিধায়কের কাছে থাকলেও ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট জমা পড়ে গিয়েছে কলকাতা পুরনিগম কর্তৃপক্ষের কাছে । আর এই ঘটনাই নজরে আসতে বিষয়টি নিয়ে পুলিশি তদন্তের ইঙ্গিত দিলেন কলকাতার পুর প্রশাসক স্মিতা পাণ্ডে ।
হাওড়ার অরূপ রায়ের গুদাম থেকে উদ্ধার হয়েছিল ত্রাণ । সেই সময় কলকাতা পুরনিগমের 19 নম্বর ওয়ার্ডে কাউন্সিলরের দখলে থাকা একটি কমিউনিটি হল থেকেও বিপুল পরিমাণ ত্রাণের সরঞ্জাম উদ্ধার হয় । এক এক করে অনেক কাউন্সিলরের বাড়ি বা কোনও ঠেক থেকে ত্রাণ উদ্ধার হয় । যাদবপুরের বিধায়ক প্রশাসনকে জানায় তাঁর কাছে থাকা ত্রাণ নিয়ে যেতে ।
আনন্দপুরে খাস জমিতে প্রচুর পরিমাণ জঞ্জালের বালতি উদ্ধার হয় । এই ঘটনা যখন চলছে তখন বেশ কিছু ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, যে ত্রাণ উদ্ধার হচ্ছে এখন, সেগুলির ইউসি পুর কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দেওয়া হয়েছে । অর্থাৎ সেই ত্রাণ সামগ্রী দুর্গতদের হাতে দেওয়া হয়ে গিয়েছে । তাহলে সেই ত্রাণ সামগ্রী এল কী করে? বাস্তবে এই বিষয়টি নজরে আসতেই পুর কর্তৃপক্ষ মনে করছে, কোথাও অনিয়ম হলেও হতে পারে । ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট দেওয়ার পরেও অনেক জায়গায় হয়তো খরচ করা হয়নি সরকারি সম্পত্তি । রাখা আছে ত্রাণ সামগ্রী । কলকাতার পুর প্রশাসক স্মিতা পাণ্ডে বলেন, "পুলিশ প্রয়োজনীয় তদন্ত করবে ।"
বিভিন্ন কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠছে, ত্রাণের ত্রিপল-সহ নানা জিনিস কুক্ষীগত করে রেখেছিলেন তাঁরা । অপব্যবহার করা হচ্ছিল । যেমন প্রাক্তন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের ক্লাবের একাংশ সরকারি ত্রাণের ত্রিপল দিয়ে ঢাকা ছিল । আবার যাদবপুরের বিধায়ক বিপর্যয় মোকাবিলা বিভাগকে ডেকে ফেরত করেছেন ত্রাণ । গাড়ি গাড়ি ত্রাণের সামগ্রী নিয়ে গিয়েছে তারা ।
অন্যদিকে বেশ কিছু জায়গায় নীল-সবুজ বালতি প্রচুর উদ্ধার হয়েছে, যা বাড়ি বাড়ি দেওয়ার কথা ছিল । সেগুলো এলাকা পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য উৎস থেকে বর্জ্য পৃথকীকরণ প্রকল্পের আওতায় দেওয়া হচ্ছিল । সবুজ বালতিতে পচনশীল এবং নীল বালতিতে অপচনশীল আবর্জনাগুলি ফেলতে হত, তবে বিপুল পরিমাণে বালতি উদ্ধার হওয়ার ক্ষেত্রে কার্যত কর্তৃপক্ষ তাজ্জব ৷ এই বালতিগুলি কোথা থেকে এল ? তাহলে কি এতদিন সরকারি প্রকল্প বাস্তবায়নে যে সার্টিফিকেট জমা দেওয়া হয়েছিল বাস্তবে সেই কাজগুলি হয়নি ? আর এইসব বিষয়গুলিই খতিয়ে দেখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে প্রশাসনিক স্তরে ।