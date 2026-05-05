রাজ্যে সরকার বদল, পদত্যাগ করলেন অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত
বিধানসভা নির্বাচনে পরাজিত হয়েছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ এরপর রাজ্যে আরেক পালা বদল শুরু হয়েছে ৷
Published : May 5, 2026 at 1:46 PM IST
কলকাতা, 5 মে: রাজনৈতিক পালাবদলের পর মঙ্গলবার সকাল থেকে রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি দফতর থেকে উচ্চতর আধিকারিকদের পদত্যাগের খবর পাওয়া যাচ্ছে ৷ সেটাই রীতি ৷ তৃণমূল জমানায় এই শীর্ষ আধিকারিক বা পদাধিকারীরা নিযুক্ত হয়েছিলেন ৷ কলকাতা হাইকোর্টেও সেই পালাবদলের প্রভাব পড়তে শুরু করেছে ৷ পদত্যাগ করলেন রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল (রাজ্যের মুখ্য আইনি পরামর্শদাতা) কিশোর দত্ত ৷
এদিন তিনি রাজ্যপাল আরএন রবির কাছে পদত্যাগ পত্র পাঠিয়ে দিয়েছেন ৷ তৃণমূল সরকারের আমলে দু'বার রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল হিসাবে নিযুক্ত হয়েছিলেন তিনি ৷ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত ছিলেন কিশোর দত্ত ৷ এর আগে 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর ভোট পরবর্তী হিংসার মামলায় রাজ্য সরকার যখন বেশ ব্যাকফুটে ছিল সেসময় পদত্যাগ করেছিলেন কিশোর দত্ত ৷ সেই জায়গায় দায়িত্ব নিয়েছিলেন সৌমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৷
2023 সালের 10 নভেম্বর আচমকা রাজ্যপালের কাছে পদত্যাগ পত্র পাঠিয়ে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিয়েছিলেন তিনি ৷ পরে ফের কিশোর দত্ত রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল হিসাবে নিযুক্ত হয়েছিলেন ৷ পালা বদলের পর এদিন সকালেই বিজেপির লিগাল সেলের পক্ষ থেকে আইনজীবীরা কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন রাজ্য সরকার সম্পর্কিত সমস্ত মামলায় রায়দান যেন স্থগিত রাখা হয় ৷ প্রধান বিচারপতি সেই আশ্বাস দিয়েছেন ৷ এরপর বেলা বাড়তেই খবর পাওয়া যায় রাজ্যের এডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত পদত্যাগ করেছেন ৷
গত 23 ও 29 এপ্রিল পশ্চিমবঙ্গের 294টি আসনে দু'দফায় বিধানসভা নির্বাচন হয় ৷ ফলতা বাদে 293টি আসনের ভোট গণনা হয় 4 মে ৷ ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রে বঙ্গ বিজেপির অন্যতম শীর্ষ নেতা শুভেন্দু অধিকারীর কাছে পরাজিত হন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ নির্বাচন কমিশনের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, 207টি আসনে জয়ী হয়েছে বিজেপি ৷ তৃণমূল পেয়েছে 80টি আসন ৷ এছাড়া কংগ্রেস 2টি, হুমায়ুন কবীরের এজেইউপি 2, সিপিএম একটি, এআইএসএফ একটি আসনে জয়ী হয়েছে ৷