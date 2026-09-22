'তোলাবাজি'র অভিযোগ ! ভবানীভবনে সিআইডির মুখোমুখি তৃণমূল সাংসদ কীর্তি আজাদ
Kirti Azad at Bhawani Bhawan: মামলার সূত্রপাত 2025 সালের মে মাসের একটি অভিযোগকে ঘিরে। অভিযোগকারী ব্যবসায়ীর দাবি, তাঁকে দুর্গাপুরে কীর্তি আজাদের বাংলোয় ডেকে পাঠানো হয়েছিল।
Published : September 22, 2026 at 3:56 PM IST
কলকাতা, 22 সেপ্টেম্বর: 15 লক্ষ টাকা 'তোলাবাজি'র অভিযোগের তদন্তে মঙ্গলবার ভবানী ভবনে সিআইডির দফতরে হাজির হলেন বর্ধমান-দুর্গাপুরের তৃণমূল সাংসদ তথা প্রাক্তন ক্রিকেটার কীর্তি আজাদ । আদালতের নির্দেশ মেনেই দুপুর 12টার কিছু আগে সিআইডি দফতরে পৌঁছন তিনি । এক ব্যবসায়ীর কাছ থেকে টাকা চাওয়ার অভিযোগে দায়ের হওয়া মামলায় তাঁর বক্তব্য নথিবদ্ধ করতেই এই হাজিরা । অভিযোগের সঙ্গে তাঁর সরাসরি বা পরোক্ষ যোগ কতটা, বাংলোয় ওই ব্যবসায়ীকে ডাকার নেপথ্যে কী ছিল এবং 15 লক্ষ টাকা চাওয়ার বিষয়ে তিনি কিছু জানেন কি না- খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা ৷
মামলার সূত্রপাত 2025 সালের মে মাসের একটি অভিযোগকে ঘিরে । অভিযোগকারী ব্যবসায়ীর দাবি, তাঁকে দুর্গাপুরে কীর্তি আজাদের বাংলোয় ডেকে পাঠানো হয়েছিল । সেখানে সাংসদের এক সহযোগী তাঁর কাছে 15 লক্ষ টাকা দাবি করেন । টাকা না দিলে তাঁর রান্নার গ্যাসের ব্যবসা বন্ধ করে দেওয়ার হুমকিও দেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ । ঘটনার সমর্থনে একটি অডিয়ো রেকর্ডিং রয়েছে বলেও তদন্তকারীদের জানানো হয় । সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই কীর্তি আজাদ এবং তাঁর কয়েক জন সহযোগীর বিরুদ্ধে মামলা হয় ।
যদিও শুরু থেকেই অভিযোগ অস্বীকার করে আসছেন কীর্তি । তাঁর দাবি, ঘটনার সঙ্গে তাঁর কোনও যোগ নেই । এমনকি অভিযোগে যে দিনের কথা বলা হয়েছে, সে দিন তিনি দুর্গাপুরে ছিলেন না বলেও আদালতে দাবি করেছেন । এমনকী ঘটনার প্রায় 15 মাস পরে কেন অভিযোগ তোলা হচ্ছে, আদালতে এই প্রসঙ্গও এর আগে উত্থাপন করেন কীর্তির আইনজীবী । কীর্তির তরফে ঘটনাটিকে 'রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত' বলেও দাবি করা হয়েছে ।
এই মামলায় সিআইডির নোটিশকে চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন সাংসদ । 15 সেপ্টেম্বর বিচারপতি কৌশিক চন্দের বেঞ্চ তাঁকে আপাতত কড়া পদক্ষেপ থেকে অন্তর্বর্তী সুরক্ষা দেয় । তবে একই সঙ্গে তদন্তে সহযোগিতা করার নির্দেশও দেওয়া হয় । আদালতের নির্দেশেই 22 সেপ্টেম্বর ভবানী ভবনে হাজিরার দিন নির্দিষ্ট হয়েছিল । ভবিষ্যতে আরও জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজন হলে তাঁকে আগাম নোটিশ দিতে হবে বলেও আদালত নির্দেশ দিয়েছে । তদন্তকারী সংস্থাকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে ।
ফলে মঙ্গলবারের জিজ্ঞাসাবাদ তদন্তে গুরুত্বপূর্ণ পর্ব বলেই মনে করা হচ্ছে । ব্যবসায়ীকে কীর্তির বাংলোয় কেন ডাকা হয়েছিল, কে তাঁকে সেখানে আসতে বলেছিলেন, সেই সময় বাংলোয় কারা ছিলেন- প্রথমেই এই প্রশ্নগুলির উত্তর খুঁজতে পারে সিআইডি । অভিযোগকারী ব্যবসায়ীর সঙ্গে কীর্তির ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল কি না, তাঁদের আগে বা পরে কোনও যোগাযোগ হয়েছিল কি না, তা-ও খতিয়ে দেখা হতে পারে ।
তদন্তকারীদের প্রশ্নের কেন্দ্রে থাকতে পারে কীর্তির ওই ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিও । ব্যবসায়ীর কাছ থেকে 15 লক্ষ টাকা চাওয়ার অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে । ওই ব্যক্তি নিজের পরিচয় বা কীর্তি আজাদের নাম ব্যবহার করে কোনও প্রভাব খাটিয়েছিলেন কি না, সাংসদ তাঁর ভূমিকা সম্পর্কে আগে থেকে জানতেন কি না, সিআইডি তা জানতে চাইতে পারে । টাকা চাওয়ার সময় কীর্তি নিজে সেখানে ছিলেন কি না, কিংবা তাঁর উপস্থিতি বা নাম ব্যবহার করে ব্যবসায়ীকে প্রভাবিত করার চেষ্টা হয়েছিল কি না, সেটিও তদন্তের অংশ হতে পারে ।
শুধু মৌখিক বক্তব্য নয়, অভিযোগের সঙ্গে যুক্ত অডিয়ো রেকর্ড, ফোনে কথোপকথন, মেসেজ এবং অন্যান্য নথিও তদন্তকারীদের নজরে রয়েছে । অভিযোগকারী ব্যবসায়ীর সঙ্গে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের ঘটনার আগে ও পরে যোগাযোগের তথ্য মিলিয়ে দেখা হতে পারে । বাংলোয় ওই সাক্ষাতের কোনও সিসিটিভি ফুটেজ বা অন্য কোনও নথি রয়েছে কি না, সেই তথ্যও সংগ্রহ করা হতে পারে ।
আরও একটি প্রশ্ন তদন্তে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে, 15 লক্ষ টাকা কেন চাওয়া হয়েছিল ? অভিযোগ অনুযায়ী, টাকা না দিলে ব্যবসা বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়েছিল । ফলে কোনও সরকারি সুবিধা, ব্যবসায়িক অনুমতি, প্রভাব খাটানো বা অন্য কোনও সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার বিনিময়ে ওই টাকা চাওয়া হয়েছিল কি না, তা খতিয়ে দেখতে পারে সিআইডি ।
আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী আপাতত কীর্তির বিরুদ্ধে গ্রেফতার-সহ কড়া পদক্ষেপে সুরক্ষা রয়েছে । কিন্তু সেই সুরক্ষার শর্তই হল তদন্তে সহযোগিতা । তাই মঙ্গলবার ভবানী ভবনে তাঁর হাজিরা যেমন আদালতের নির্দেশ পালন, তেমনই 15 লক্ষ টাকার অভিযোগে সিআইডির তদন্তেরও গুরুত্বপূর্ণ ধাপ । এখন নজর সিআইডির জিজ্ঞাসাবাদে কী উঠে আসে ।