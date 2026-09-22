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'তোলাবাজি'র অভিযোগ ! ভবানীভবনে সিআইডির মুখোমুখি তৃণমূল সাংসদ কীর্তি আজাদ

Kirti Azad at Bhawani Bhawan: মামলার সূত্রপাত 2025 সালের মে মাসের একটি অভিযোগকে ঘিরে। অভিযোগকারী ব্যবসায়ীর দাবি, তাঁকে দুর্গাপুরে কীর্তি আজাদের বাংলোয় ডেকে পাঠানো হয়েছিল।

Kirti Azad at Bhawani Bhawan
ভবানীভবনে কীর্তি আজাদ (ইটিভি ভারত, ফাইল ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 22, 2026 at 3:56 PM IST

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কলকাতা, 22 সেপ্টেম্বর: 15 লক্ষ টাকা 'তোলাবাজি'র অভিযোগের তদন্তে মঙ্গলবার ভবানী ভবনে সিআইডির দফতরে হাজির হলেন বর্ধমান-দুর্গাপুরের তৃণমূল সাংসদ তথা প্রাক্তন ক্রিকেটার কীর্তি আজাদ । আদালতের নির্দেশ মেনেই দুপুর 12টার কিছু আগে সিআইডি দফতরে পৌঁছন তিনি । এক ব্যবসায়ীর কাছ থেকে টাকা চাওয়ার অভিযোগে দায়ের হওয়া মামলায় তাঁর বক্তব্য নথিবদ্ধ করতেই এই হাজিরা । অভিযোগের সঙ্গে তাঁর সরাসরি বা পরোক্ষ যোগ কতটা, বাংলোয় ওই ব্যবসায়ীকে ডাকার নেপথ্যে কী ছিল এবং 15 লক্ষ টাকা চাওয়ার বিষয়ে তিনি কিছু জানেন কি না- খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা ৷

মামলার সূত্রপাত 2025 সালের মে মাসের একটি অভিযোগকে ঘিরে । অভিযোগকারী ব্যবসায়ীর দাবি, তাঁকে দুর্গাপুরে কীর্তি আজাদের বাংলোয় ডেকে পাঠানো হয়েছিল । সেখানে সাংসদের এক সহযোগী তাঁর কাছে 15 লক্ষ টাকা দাবি করেন । টাকা না দিলে তাঁর রান্নার গ্যাসের ব্যবসা বন্ধ করে দেওয়ার হুমকিও দেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ । ঘটনার সমর্থনে একটি অডিয়ো রেকর্ডিং রয়েছে বলেও তদন্তকারীদের জানানো হয় । সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই কীর্তি আজাদ এবং তাঁর কয়েক জন সহযোগীর বিরুদ্ধে মামলা হয় ।

যদিও শুরু থেকেই অভিযোগ অস্বীকার করে আসছেন কীর্তি । তাঁর দাবি, ঘটনার সঙ্গে তাঁর কোনও যোগ নেই । এমনকি অভিযোগে যে দিনের কথা বলা হয়েছে, সে দিন তিনি দুর্গাপুরে ছিলেন না বলেও আদালতে দাবি করেছেন । এমনকী ঘটনার প্রায় 15 মাস পরে কেন অভিযোগ তোলা হচ্ছে, আদালতে এই প্রসঙ্গও এর আগে উত্থাপন করেন কীর্তির আইনজীবী । কীর্তির তরফে ঘটনাটিকে 'রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত' বলেও দাবি করা হয়েছে ।

এই মামলায় সিআইডির নোটিশকে চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন সাংসদ । 15 সেপ্টেম্বর বিচারপতি কৌশিক চন্দের বেঞ্চ তাঁকে আপাতত কড়া পদক্ষেপ থেকে অন্তর্বর্তী সুরক্ষা দেয় । তবে একই সঙ্গে তদন্তে সহযোগিতা করার নির্দেশও দেওয়া হয় । আদালতের নির্দেশেই 22 সেপ্টেম্বর ভবানী ভবনে হাজিরার দিন নির্দিষ্ট হয়েছিল । ভবিষ্যতে আরও জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজন হলে তাঁকে আগাম নোটিশ দিতে হবে বলেও আদালত নির্দেশ দিয়েছে । তদন্তকারী সংস্থাকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে ।

ফলে মঙ্গলবারের জিজ্ঞাসাবাদ তদন্তে গুরুত্বপূর্ণ পর্ব বলেই মনে করা হচ্ছে । ব্যবসায়ীকে কীর্তির বাংলোয় কেন ডাকা হয়েছিল, কে তাঁকে সেখানে আসতে বলেছিলেন, সেই সময় বাংলোয় কারা ছিলেন- প্রথমেই এই প্রশ্নগুলির উত্তর খুঁজতে পারে সিআইডি । অভিযোগকারী ব্যবসায়ীর সঙ্গে কীর্তির ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল কি না, তাঁদের আগে বা পরে কোনও যোগাযোগ হয়েছিল কি না, তা-ও খতিয়ে দেখা হতে পারে ।

তদন্তকারীদের প্রশ্নের কেন্দ্রে থাকতে পারে কীর্তির ওই ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিও । ব্যবসায়ীর কাছ থেকে 15 লক্ষ টাকা চাওয়ার অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে । ওই ব্যক্তি নিজের পরিচয় বা কীর্তি আজাদের নাম ব্যবহার করে কোনও প্রভাব খাটিয়েছিলেন কি না, সাংসদ তাঁর ভূমিকা সম্পর্কে আগে থেকে জানতেন কি না, সিআইডি তা জানতে চাইতে পারে । টাকা চাওয়ার সময় কীর্তি নিজে সেখানে ছিলেন কি না, কিংবা তাঁর উপস্থিতি বা নাম ব্যবহার করে ব্যবসায়ীকে প্রভাবিত করার চেষ্টা হয়েছিল কি না, সেটিও তদন্তের অংশ হতে পারে ।

শুধু মৌখিক বক্তব্য নয়, অভিযোগের সঙ্গে যুক্ত অডিয়ো রেকর্ড, ফোনে কথোপকথন, মেসেজ এবং অন্যান্য নথিও তদন্তকারীদের নজরে রয়েছে । অভিযোগকারী ব্যবসায়ীর সঙ্গে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের ঘটনার আগে ও পরে যোগাযোগের তথ্য মিলিয়ে দেখা হতে পারে । বাংলোয় ওই সাক্ষাতের কোনও সিসিটিভি ফুটেজ বা অন্য কোনও নথি রয়েছে কি না, সেই তথ্যও সংগ্রহ করা হতে পারে ।

আরও একটি প্রশ্ন তদন্তে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে, 15 লক্ষ টাকা কেন চাওয়া হয়েছিল ? অভিযোগ অনুযায়ী, টাকা না দিলে ব্যবসা বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়েছিল । ফলে কোনও সরকারি সুবিধা, ব্যবসায়িক অনুমতি, প্রভাব খাটানো বা অন্য কোনও সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার বিনিময়ে ওই টাকা চাওয়া হয়েছিল কি না, তা খতিয়ে দেখতে পারে সিআইডি ।

আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী আপাতত কীর্তির বিরুদ্ধে গ্রেফতার-সহ কড়া পদক্ষেপে সুরক্ষা রয়েছে । কিন্তু সেই সুরক্ষার শর্তই হল তদন্তে সহযোগিতা । তাই মঙ্গলবার ভবানী ভবনে তাঁর হাজিরা যেমন আদালতের নির্দেশ পালন, তেমনই 15 লক্ষ টাকার অভিযোগে সিআইডির তদন্তেরও গুরুত্বপূর্ণ ধাপ । এখন নজর সিআইডির জিজ্ঞাসাবাদে কী উঠে আসে ।

TAGGED:

ALLEGATIONS OF EXTORTION
CID INTERROGATES KIRTI AZAD
ভবানীভবনে কীর্তি আজাদ
তোলাবাজির অভিযোগ
KIRTI AZAD AT BHAWANI BHAWAN

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