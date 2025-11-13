ETV Bharat / state

বাড়ি বাড়ি ঘুরলেই দিল্লি বিস্ফোরণের মত ঘটনা এড়ানো সম্ভব: কিরণ বেদী

লালকেল্লার সামনে বিস্ফোরণের ঘটনা নিয়ে মুখ খুললেন দেশের প্রথম মহিলা আইপিএস কিরণ বেদী ৷ সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ আটকানোর পথ বাতলে দেন তিনি।

Kiran Bedi
কিরণ বেদী (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 13, 2025 at 8:14 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 13 নভেম্বর: সাধারণ মানুষের সহযোগিতায় নিয়ম করে বাড়ি বাড়ি গেলেই দিল্লি বিস্ফোরণের মতো ঘটনা এড়ানো সম্ভব বলে দাবি করলেন প্রাক্তন আইপিএস কিরণ বেদী। বুধবার কলকাতার এক পাঁচতারা হোটেলে 'নারীর ক্ষমতায়ন' শীর্ষক আলোচনা সভায় সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ আটকানোর পথ বাতলে দিলেন পুদুচেরির প্রাক্তন লেফটেন্যান্ট গভর্নর ।

কিরণ বেদীর কথায়, "কেন্দ্র-রাজ্য উভয় সরকারের সিভিল ডিফেন্স রয়েছে । যাঁরা হোমগার্ড, পুলিশের সমন্বয়ে কাজ করে ৷ সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা গড়ে ওঠে । নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদেরও অংশ গ্রহণ করতে হবে । তাঁদের সহযোগিতায় বাড়ি বাড়ি ভিজিট করা যায়। তবেই তো কোথায়, কোন গুদামে বারুদ লুকানো আছে জানা যাবে ৷"

10 নভেম্বর লালকেল্লার সামনে গাড়ি বিস্ফোরণে কমপক্ষে 12 জনের মৃত্যু হয়েছে ৷ তাঁদের মধ্যে 8 জনের দেহ শনাক্ত করা গিয়েছে ৷ বাকিদের দেহাংশ শনাক্তকরণের জন্য ডিএনএ নমুনা সংগ্রহ করেছেন ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞরা ৷ রাজধানীতে এই বিস্ফোরণের ঘটনা নাড়িয়ে দিয়েছে দেশকে ৷

ক্যালকাটা চেম্বার্স অফ কমার্স লেডিস ফোরামের উদ্যোগে এদিনের সভা আয়োজিত হয়। মূলত, নারীদের ক্ষমতায়ান ও সমান অধিকার নিয়ে নিজের মতামত, পদক্ষেপকে তুলে ধরেন ভারতের প্রথম মহিলা আইপিএস কিরণ বেদী। জেলবন্দি মহিলা থেকে শুরু করে, গৃহবধূ কিংবা প্রান্তিক মেয়েদের জন্য সুযোগ তৈরির কৌশলও বাতলে দেন তিনি।

কিরণ বেদীর দাবি, মেয়েরা হিংসা হানাহানি ছড়াতে পারে না। বরং, তাঁরা শান্তির পক্ষে । তিনি জানান, দিল্লি পুলিশে কর্মরত অবস্থায় লালকেল্লা সংলগ্ন এলাকায় সাম্প্রদায়িক হিংসার সময় কার্ফু জারি করা হয়েছিল ৷ সে সময় পুরুষদের ঘর থেকে বেরনোর ক্ষেত্রে বাধা, নিষেধ বা কড়াকড়ি করা হলেও মেয়েদের ক্ষেত্রে তিনি ছাড় দিয়েছিলেন । সেই প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, "মেয়েরা মায়ের জাত। মায়েরা কখনও হিংসা ছড়াতে পারে না। আর আমি বিশ্বাস করি, মেয়েদের সাবলম্বী হওয়া প্রয়োজন। তাঁদের চার দেওয়ালের ঘেরাটোপ ছেড়ে বেরোনো উচিৎ। দিনরাত, কাজের জায়গায় সমান অধিকারের ভিত্তিতে কাজ করা উচিত । সে দিন হোক কিংবা রাত। মেয়েদের ঘেরাটোপ ছেড়ে বেরোতেই হবে।"

সম্প্রতি দুর্গাপুর ধর্ষণ কাণ্ডের পর রাতের বেলা ঘর থেকে বেরোনোর বিষয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মেয়েদের সতর্ক করেছিলেন ৷ সে প্রসঙ্গে পুদুচেরি প্রাক্তন রাজ্যপাল বলেন, "মেয়েদের তরফে যে কোনও ধরনের অভিযোগ যে অফিসারের কাছেই আসুক না কেন, তাঁর সঙ্গে সঙ্গে পদক্ষেপ করা উচিত । যদি তা না-করা হয় তাহলে পরবর্তীতে ভয়ঙ্কর হতে পারে । যে অফিসার অভিযোগ পাওয়ার পরও পদক্ষেপ করবেন না, তিনি কার্যত ষড়যন্ত্রকারীদের পক্ষ অবলম্বন করবেন।"

শুধু তাই নয়, পুরুষরা যদি নারী বিদ্বেষী হয়, সে ক্ষেত্রে নারীরাও দায়ী বলে মন্তব্য করেন তিনি। তাঁর যুক্তি, "পুরুষ তো হটাৎ করে নারীবিদ্বেষী হয়ে ওঠে না। হটাৎ করে মেয়েদের স্বাধীনতা হরণ করে না । আসলে ছোটবেলা থেকেই নারী-পুরুষের সমান অধিকার তাকে শেখানো হয় না । তাই, আজকের নতুন প্রজন্মের ছেলেকে ভবিষ্যতের সফল এবং সচেতন গড়ে তোলার দায়িত্ব মায়েদেরই ।"

TAGGED:

DELHI RED FORT BLAST
দিল্লি বিস্ফোরণ
NATION HAS TO REMAIN ALERT
FORMER IPS KIRAN BEDI
KIRAN BEDI

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

Explainer: ORS বনাম ORSL, জীবনদায়ী ফর্মুলা বাঁচাতে একা কুম্ভ ডাঃ শিবরঞ্জনী

প্রাথমিকে 32 হাজার চাকরির নিয়োগ-দুর্নীতিতে জড়িত অভিষেক ! রাজ্যকে প্রশ্ন হাইকোর্টের

SIR চালু হওয়ায় ফ্রিজ ভোটার তালিকা, নতুনরা কীভাবে নাম তুলবেন ? জেনে নিন

কেশর চাষে নজির উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের, বদলে যাবে পাহাড়ের আর্থিক পরিকাঠামো

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.