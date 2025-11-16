হারিয়ে যাওয়া সার্কাস বাঁচাতে নয়া চমক কিং কং, হাজির রাশিয়ান শিল্পীরা

হারিয়ে যাওয়া সার্কাস বাঁচাতে নয়া চমক কিং কং, হাজির রাশিয়ান শিল্পীরা
বারুইপুরের রাসমেলার মাঠে সার্কাসে পরে আনা হতে পারে আফ্রিকান শিল্পীদেরও ৷ কবে পর্যন্ত চলবে সার্কাস, কত টাকা টিকিট জেনে নিন ৷
Published : November 16, 2025 at 6:16 PM IST
বারুইপুর, 16 নভেম্বর: বারুইপুরে শুরু হয়েছে ঐতিহ্যবাহী রাসমেলা । সেখানেই পড়েছে সার্কাসের তাঁবু ৷ সার্কাসকে বাঁচিয়ে রাখতে বারুইপুরের রাসমেলা মাঠে খেলা দেখাতে হাজির কিংকং থেকে রাশিয়ানরা ৷
একসময় সার্কাস ছিল বিনোদনের বড় মাধ্যম । শীতকাল পড়লেই বিভিন্ন জায়গায় দেখা যেত সার্কাসের তাঁবু ৷ আর সেখানে ভিড় জমাত 8 থেকে 80 সকল বয়সের মানুষজন ৷ কিন্তু বর্তমানে প্রযুক্তির যুগে অস্তিত্ব সংকটে সার্কাসের ৷ এখনকার দিনে আর অত বেশি দেখা যায় না সার্কাসের তাঁবু ৷ তবুও অস্তিত্বের লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে সার্কাস শিল্প এবং তাঁর সঙ্গে জড়িত শিল্পীরা ৷ আর তাঁদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে বারুইপুরের রায়চৌধুরী পরিবার ৷ রাসমেলা মাঠে এবারও আয়োজন করা হয়েছে সার্কাসের ৷
রাসমেলার ইতিহাস
বারুইপুরের জমিদার মদন মাল্য আজ থেকে প্রায় 270 বছর আগে ইংরেজ শাসনের গোড়ায় রায়চৌধুরী উপাধি লাভ করেন । অবিভক্ত বাংলার 12 ভূইয়াঁর মধ্যে অন্যতম হিসাবে তাঁদের জমিদারির পত্তন হয় । বর্তমান দক্ষিণ কলকাতার বালিগঞ্জ থেকে সূদূর সাগর-সহ সুন্দরবনের জমিদারির অধিকার লাভ করেন মদন রায়চৌধুরী । বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ ৷ এরপরই সব পার্বণ চালু হয় জমিদার বাড়িতে ।
দুর্গা, কালী, বিপত্তারিণী পুজোর পাশাপাশি রথ ও রাস উৎসব চালু হয় দেউড়ির মাঠে । সেই মেলায় জায়গা পায় বাদাম, খেলনা, মাটির জিনিস, গাছ-সহ হরেক জিনিসের দোকান । বিশেষ করে জিলিপি ও গজার দোকান । মেলায় বারুইপুর-সহ আশপাশের কানিং, জয়নগর, কুলতলি, মগরাহাট, বিষ্ণুপুর ও সোনারপুর-সহ বিভিন্ন জায়গা থেকে মানুষ আসতো । মেলায় পুতুল নাচ, যাত্রা পালা থেকে তরজা গান হত ৷ এখন সেসবের চল না থাকলেও প্রায় 15 বছর ধরে বারুইপুরের রাস মাঠে হয়ে আসছে সার্কাস ৷ যা দেখতে এখনও ভিড় জমে ৷
রাসমেলা ও সার্কাসের সূচনা
রাসমেলার আয়োজন করে রায়চৌধুরী পরিবার ৷ সঙ্গে তাদের সাহায্য করার জন্য রয়েছে মেলা কমিটি ৷ এ বছরের রাসমেলার উদ্বোধন করেন বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ আর রাসমেলারই সঙ্গে 7 নভেম্বর থেকে শুরু হয়েছে সার্কাস ৷ এবারের সার্কাস চলবে 14 ডিসেম্বর পর্যন্ত ৷
সার্কাসের টিকিটের দাম
সার্কাসে প্রতিদিন তিনটি শো অনুষ্ঠিত হচ্ছে ৷ এবারে চমক রাশিয়ান শিল্পীদের খেলা ৷ সঙ্গে রয়েছে মণিপুরি জিমনাস্টিক ৷ রয়েছে রিং ডান্স ও বারের খেলা ৷ পাশাপাশি থাকছে শিশুদের জন্য কিংকং ও আরও কিছু কার্টুনের ব্যবস্থা ৷ টিকিট রয়েছে 300, 200, 150 ও 100 টাকা ৷
বর্তমানে সার্কাসে পশু-পাখি নিষিদ্ধ ৷ তবে সেগুলি ছাড়াই বারুইপুরের রাসমেলার মাঠে সার্কাস হলেও দর্শকের উচ্ছ্বাসে কোনও কমতি নেই । সার্কাস মানেই রোমাঞ্চ, হাসি এবং দক্ষতার অসাধারণ প্রদর্শনী । এবারও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিল্পীরা দুঃসাহসিক কলাকৌশল, রশি দিয়ে হাঁটা, ব্যায়াম, মূকাভিনয় ও ভাঁড়ের হাস্যরসাত্মক পরিবেশনা করে দর্শকদের মুগ্ধ করে তুলছেন । মেলা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, যতদিন লোক থাকবে ততদিন চলবে সার্কাস ৷
সার্কাসের জোকার হিসাবে খেলা দেখান পূর্ব মেদিনীপুরের শিল্পী অনিমেষ খাটুয়া ৷ তিনি বলেন, "25 বছর ধরে সার্কাসের সঙ্গে যুক্ত আমি ৷ আমাদের সার্কাস ছাড়া জীবিকা অর্জনের আর কোনও উপায় নেই । এই সার্কাসের মাধ্যমেই আমাদের 100 জনের পরিবার চলে । উচ্চতার কারণে কোনও রকম কাজ করতে পারি না । এই সার্কাসের মধ্যে দিয়ে জীবিকা অর্জন করি । অনেক সার্কাস বন্ধ হয়ে গেলেও এখনও বেঁচে রয়েছে এই রাজধানী সার্কাস । প্রথমবার আমরা বারুইপুরে এসেছি ৷ এবার চারটে জোকার নিয়ে এসেছি আমরা ৷ তবে প্রধান আকর্ষণ রাশিয়ানদের খেলা ৷"
এই সার্কাসে খেলা দেখাতে এসেছেন রাশিয়ান দম্পতি ওয়ুম ও সাঁতরা ৷ শিল্পী ওয়ুম বলেন, "32 বছর ধরে সার্কাসের সঙ্গে আমরা যুক্ত রয়েছি । এই প্রথম ভারতবর্ষে এবং কলকাতায় এলাম । এখানে এসে আমাদের খুবই ভালো লাগছে ৷ আমরা খুবই আনন্দিত । আমরা যে সকল মনোরঞ্জনকর খেলা প্রদর্শন করছি সেই খেলা দর্শকদের খুবই ভালো লাগছে ।"
সার্কাসের ম্যানেজার নূর ইসলাম মণ্ডল বলেন, "এই বছর দর্শকদের জন্য রয়েছে একাধিক নতুন খেলা ও আকর্ষণ । প্রতিদিন তিনটি শো অনুষ্ঠিত হবে এখানে । মেলার প্রথমদিন থেকেই ভালো ভিড় হচ্ছে ৷ আশা করি পরবর্তীতে আরও ভিড় হবে ৷ আমরা চেষ্টা করছি আফ্রিকান শিল্পীদের আনার জন্য ৷ বাচ্চাদের জন্য খেলার ধরন বদলানো হয়েছে ৷ জোকারের সংখ্যা বাড়িয়েছি ৷ দর্শকদের বারুইপুরের রাসমেলা মাঠে সার্কাস দেখতে আসার আহ্বান জানাব ৷"