লন্ডন থেকে চিঠি আসে আন্দুলে, রাজা তৃতীয় চার্লস পাঠান একরাশ শুভেচ্ছা

একদিন ডাকপিয়ন দরজায় কড়া নাড়ে ৷ হাতে লন্ডনের রাজ পরিবারের চিঠি ৷ চিঠিতে লেখা, 'আন্দুলের দত্তচৌধুরী পরিবারকে শুভেচ্ছা' ৷ রাজীব মুখোপাধ্যায়ের বিশেষ প্রতিবেদন ৷

CHARLES III GREETINGS ANDUL FAMILY
ইতিহাসের গভীর থেকে উঠে এসে অতীত নিজেই স্পর্শ করে বর্তমানকে (ইটিভি ভারত)
Published : March 20, 2026 at 6:48 PM IST

আন্দুল (হাওড়া), 20 মার্চ: হাওড়ার আন্দুলে এক পুরনো বাড়ি ৷ বয়সে ক্লান্ত প্রাসাদের দেওয়ালে জমে আছে শতাব্দীর ধুলো, বারান্দার স্তম্ভে লেগে আছে হারিয়ে যাওয়া সময়ের ছাপ ৷ কিন্তু সেই নীরব ইতিহাসের মাঝেই হঠাৎ একদিন ডাকপিয়ন দরজায় কড়া নাড়ে ৷

হাতে সুদূর লন্ডন থেকে আসা একটি খাম। খামের উপর রাজমুকুটের চিহ্ন, পাশে লেখা বাকিংহাম প্যালেস। স্বাধীনতার এত বছর পরও ব্রিটেনের রাজ পরিবার থেকে পাঠানো সেই চিঠি এসে পৌঁছয় আন্দুলের দত্তচৌধুরী পরিবারের ঠিকানায়। যেন ইতিহাসের গভীর থেকে উঠে এসে অতীত নিজেই স্পর্শ করে বর্তমানকে ৷ 6 মে, 2023 ৷ বাকিংহাম প্যালেসে যুবরাজ চার্লসের রাজ্যাভিষেক হয় ৷ ব্রিটেনের নয়া রাজা হন তৃতীয় চার্লস ৷

আন্দুল রাজবংশের একাদশ পুরুষ ধ্রুব দত্তচৌধুরীর স্মৃতিচারণা (ইটিভি ভারত)

ইংল্যান্ডের রাজা তৃতীয় চার্লস চিঠিতে নিজের স্বাক্ষর সহ লেখেন,

  • "I Was Extremely Touched to Receive Your (আই ওয়াজ় এক্সট্রিমলি টাচটড টু রিসিভ ইওর)
  • Most Thoughtful Message and Hope (মোস্ট থটফুল মেসেজ় অ্যান্ড হোপ)
  • That You, too, Had a Peaceful Christmas. (দ্যাট ইউ টু হ্যাড অ্যা পিসফুল খ্রিসমাস )
  • Thank You for Your Very Generous Words of Support. (থ্যাঙ্ক ইউ ফর ইওর ভেরি জেনেরোস ওয়ার্ডস অফ সাপোর্ট )
  • This Card Brings You My Warmest (দিজ় কার্ড ব্রিঙ্গস ইউ মাই ওয়ার্মেস্ট)
  • Good Wishes for the New Year." (গুড উইসেস ফর দ্য নিউ ইয়ার)

আন্দুল রাজবংশের একাদশ পুরুষ ধ্রুব দত্তচৌধুরী স্মৃতিচারণ করে বলেন, "ব্রিটেন থেকে এই চিঠি বাংলায় কোনও বনেদি রাজবংশের কাছে আসে কি না, আমি জানি না। আমি অন্তত কখনও শুনিনি। এই ধরনের চিঠি বিগত 30 বছর ধরেই আমাদের কাছে আসে। তার আগেও আসত। তবে সেগুলো সংরক্ষণ করা যায়নি। অনেকে দেখতে আসে, নিয়েও চলে যায় ৷ আর ফেরত দেয় না। তাই অনেক চিঠি আমরা হারিয়েছি ৷"

রাজা তৃতীয় চার্লসের পাঠানো চিঠি (ইটিভি ভারত)

এই অদ্ভুত যোগাযোগের সূত্র ধরে ফিরে যেতে হয় বহু শতাব্দী পিছনে ৷ মধ্যযুগীয় বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসেই প্রথম উত্থান ঘটে আন্দুলের চৌধুরী বংশের ৷ সুলতানি আমলে তেকড়ি দত্ত নামে এক প্রভাবশালী জমিদার স্থানীয় প্রশাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন ৷ তাঁর নেতৃত্বেই গড়ে ওঠে এমন এক প্রভাবশালী পরিবার, যারা দীর্ঘ সময় ধরে পরগনার শাসন ও সমাজজীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে ৷

লন্ডনের রাজ পরিবারের চিঠি পৌঁছয় আন্দুলে (ইটিভি ভারত)

ধ্রুব দত্তচৌধুরীর কথায়, "এই বংশের ধর্মীয় ঐতিহ্যেরও রয়েছে দীর্ঘ ইতিহাস ৷ ষোড়শ শতকে রামশরণ দত্ত চৌধুরী পরিবারের মধ্যে শারদীয়া দুর্গাপুজোর সূচনা করেন। 1568 সালে শুরু হওয়া সেই পুজো আজও একইভাবে পালিত হয় ৷ সে দিক দিয়ে দেখতে গেলে আন্দুলের দত্তচৌধুরীদের পারিবারিক পুজো বাংলার প্রাচীন সাবেক পারিবারিক দুর্গোৎসবের মধ্যে অন্যতম। যেন ক'য়েকশো বছরের এক অবিচ্ছিন্ন স্মৃতিস্রোত। ঔপনিবেশিক যুগে পরিবারের ইতিহাসে নতুন অধ্যায় যোগ করেন মাধবচন্দ্র দত্তচৌধুরী। সাধারণ প্রশাসনিক পদে কর্মজীবন শুরু করেও তিনি নিজের দক্ষতা ও সততার জোরে উচ্চপদে উন্নীত হন। তাঁর কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী তাঁকে 'রায়বাহাদুর' উপাধিতে সম্মানিত করে। তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার তাঁকে খুব সম্মান করত ৷ সেই থেকেই চিঠি এখনও আসছে আমাদের কাছে ৷"

ধ্রুব দত্তচৌধুরী শেষে বলেন, "এই রাজবংশ ব্রিটিশদের অধীনে কোনওদিনই ছিল না। বরং তা স্বতন্ত্র ছিল। যা প্রাচীন বাংলার স্বাধীন নবাবের পরবর্তীতে আত্মপ্রকাশ করে। তবে এই রাজবংশের কর্মকাণ্ড ব্রিটিশদেরকেও যথেষ্টই প্রভাবিত করেছিল। তারাও এই রাজবংশকে যথেষ্ট সন্মান ও সমীহ করেই চলত ৷"

আন্দুলের দত্তচৌধুরী পরিবার (ইটিভি ভারত)

প্রাচীন রাজবংশের স্মৃতি- আজ আন্দুলের সেই পুরনো প্রাসাদের করিডোরে হাঁটলে মনে হয়, সময়ের স্তর যেন এখনও সেখানে জমে আছে। আর লন্ডন থেকে আসা একটি খাম যেন প্রতি বছর মনে করিয়ে দেয়, ইতিহাস কখনও পুরোপুরি অতীত হয়ে যায় না। কোথাও না-কোথাও তার নীরব উপস্থিতি থেকে যায় একটি চিঠির ভাঁজে, একটি রাজমুকুটের ছাপে, অথবা এক প্রাচীন রাজবংশের স্মৃতিতে।

