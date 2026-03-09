CA পরীক্ষায় দেশে দ্বিতীয় মেদিনীপুরের খুশি ! প্রথম চেষ্টাতেই নজরকাড়া সাফল্য

CA পরীক্ষায় দেশে দ্বিতীয় মেদিনীপুরের খুশি ! প্রথম চেষ্টাতেই নজরকাড়া সাফল্য
রবিবার একদিকে যখন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতের জয়ে উৎসবে মেতেছিল মেদিনীপুর, ঠিক তখনই আর এক 'খুশি'র খবর উজ্জ্বল করে তুলল শহরকে ।
Published : March 9, 2026 at 3:05 PM IST
মেদিনীপুর, 9 মার্চ: প্রথম চেষ্টাতেই দেশের অন্যতম কঠিন পেশাগত পরীক্ষায় সাফল্যের শিখরে পৌঁছলেন মেদিনীপুর শহরের খুশি শিকারিয়া । সর্বভারতীয় চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট (সিএ) পরীক্ষায় সারা দেশে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে সে । রবিবার আন্তর্জাতিক নারী দিবসের দিনই খুশির এই সাফল্যের খবর ছড়িয়ে পড়ে শহরজুড়ে । মুহূর্তের মধ্যেই অভিনন্দনের জোয়ারে ভেসে যান তিনি । গর্বে আপ্লুত পরিবার, শিক্ষক-শিক্ষিকা থেকে শুরু করে শহরবাসী ।
রবিবার একদিকে যখন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতের জয়ে উৎসবে মেতেছিল মেদিনীপুর, ঠিক তখনই আর এক 'খুশির খবর উজ্জ্বল করে তুলল শহরকে । সারা দেশের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে নতুন ইতিহাস গড়েছেন মেদিনীপুরের এই মেধাবী ছাত্রী ।
খুশির বাড়ি মেদিনীপুর শহরের কেরানীটোলা এলাকায় । বাবা সচিন শিকারিয়া পেশায় ব্যবসায়ী । মা প্রীতি শিকারিয়া গৃহবধূ । তাঁদের একমাত্র মেয়ে খুশি ছোটবেলা থেকেই মেধাবী ছাত্রী হিসেবে পরিচিত । পড়াশোনার প্রতি তার গভীর মনোযোগ এবং নিয়মিত অধ্যবসায়ের ফলেই এই অসামান্য সাফল্য এসেছে বলে মনে করছেন শিক্ষকরা ।
খুশি মেদিনীপুরের স্বনামধন্য ইংরেজি মাধ্যম স্কুল বিদ্যাসাগর শিশু নিকেতনের ছাত্রী ছিলেন । দশম শ্রেণির ICSE পরীক্ষায় তিনি 97 শতাংশ নম্বর পেয়ে সকলের নজর কাড়েন । দ্বাদশ শ্রেণির ISC পরীক্ষায় বাণিজ্য শাখায় তাঁর প্রাপ্ত নম্বর 96 শতাংশ । কলকাতার একটি কলেজে অ্যাকাউন্টেন্সি নিয়ে পড়াশোনা শুরু করেন । সেই পড়াশোনার মধ্যেই বসেন সর্বভারতীয় সিএ পরীক্ষায় । আর প্রথমবারেই সারা দেশের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছে সে ।
নিজের সাফল্য নিয়ে খুশি বলেন, "এই সাফল্যের পিছনে আমার পরিবারের অবদান সবচেয়ে বেশি । ওঁরা সবসময় আমাকে উৎসাহ দিয়েছেন । পাশাপাশি আমার শিক্ষক-শিক্ষিকারাও বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছেন । ভালো ফলের আশা ছিল, তবে এত ভালো ফল হবে ভাবিনি ।"
খুশির বাবা সচিন শিকারিয়া ও মা প্রীতি শিকারিয়া বলেন, "খুশি ছোটবেলা থেকেই পড়াশোনায় খুব মনোযোগী । সারাক্ষণ পড়াশোনা নিয়েই থাকে । প্রথমবারেই এমন সাফল্য পাওয়ায় আমরা অত্যন্ত আনন্দিত । ভাল লাগছে যে আমাদের মেয়ে রাজ্যের মুখ উজ্জ্বল করেছে ।"
খুশির কাকা অনিল শিকারিয়া জানান, "চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট পরীক্ষা অত্যন্ত কঠিন । কঠোর পরিশ্রম ছাড়া এখানে সাফল্য পাওয়া সম্ভব নয় । খুশি সেই পরিশ্রমই করেছে ।" অন্যদিকে বিদ্যাসাগর শিশু নিকেতনের অধ্যক্ষ চান্দা মজুমদার বলেন, "খুশি আমাদের গর্ব । ওর এই সাফল্যে আমরা সকলেই ভীষণ খুশি ।"
মেদিনীপুরের বিধায়ক সুজয় হাজরাও খুশিকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, "আন্তর্জাতিক নারী দিবসে এমন একটি সাফল্যের খবর পাওয়া সত্যিই গর্বের । খুশি মেদিনীপুরের গর্ব । ওর এই সাফল্য অন্য পড়ুয়াদেরও অনুপ্রাণিত করবে ।"
আরও পড়ুন: