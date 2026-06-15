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অবশেষে গ্রেফতার জগদ্দলের 'ত্রাস' খোকন ! কোমরে দড়ি পরিয়ে আদালতে নিয়ে গেল পুলিশ

বিজেপি প্রার্থী হওয়ার 'অপরাধে' খুন স্বামী ! এমনকী স্বামীর হত্যার বিচার চেয়ে পথে নামতেই বারবার হেনস্তা, কটূক্তি এবং শারীরিক নিগ্রহের শিকার হতে হয়েছে স্ত্রীকেও ।

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ধৃত খোকন মণ্ডল (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 15, 2026 at 5:44 PM IST

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জগদ্দল, 15 জুন: পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজেপির প্রার্থী হয়েছিলেন স্বামী । অভিযোগ, সেই 'অপরাধে' প্রাণ দিতে হয়েছে তাঁকে । এরপর স্বামীর হত্যার বিচার চেয়ে পথে নামতেই বারবার হেনস্তা, কটূক্তি এবং শারীরিক নিগ্রহের শিকার হতে হয়েছে স্ত্রীকে । দীর্ঘ অভিযোগ-অভিমান ও আতঙ্কের আবহের মধ্যেই অবশেষে পুলিশের জালে ধরা পড়ল জগদ্দলের কুখ্যাত দাপুটে খোকন মণ্ডল । রবিবার গভীর রাতে তাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ । এদিন কোমরে দড়ি বেঁধে ধৃতকে ব্যারাকপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয় ।

স্থানীয় সূত্রে খবর, 2023 সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চল জুড়ে বিরোধীদের উপর লাগাতার সন্ত্রাসের অভিযোগ উঠেছিল । বিজেপি-সহ একাধিক বিরোধী দলের প্রার্থীরা মনোনয়ন জমা দিতে বাধার মুখে পড়েন। যাঁরা সাহস করে মনোনয়ন জমা দিয়েছিলেন, তাঁদের অনেককেই হুমকি ও চাপের মুখে প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করতে হয় বলে অভিযোগ।

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ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেট (নিজস্ব চিত্র)

সেই আবহেই জগদ্দলের পানপুর এলাকার বাসিন্দা শুকদেব বিশ্বাস বিজেপির টিকিটে জেলা পরিষদ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে প্রার্থী ছিলেন এলাকার প্রভাবশালী তৃণমূল নেতা দীপক লাহিড়ী ওরফে 'বড় ভাই' । অভিযোগ, ভোটের আগে শুকদেবকে প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের জন্য বারবার চাপ দেওয়া হয়েছিল । যদিও তিনি সেই চাপের কাছে মাথা নত করেননি । নির্বাচনে পরাজিত হলেও রাজনৈতিক অবস্থান থেকে সরেননি ।

এর কিছুদিন পরেই ঘটে যায় মর্মান্তিক ঘটনা । 2024 সালের 26 এপ্রিল রহস্যজনকভাবে মৃত্যু হয় শুকদেবের । পরিবারের অভিযোগ, সেটি নিছক দুর্ঘটনা নয়, পরিকল্পিত খুন । যদিও প্রথমদিকে ঘটনাটিকে দুর্ঘটনা বলে দেখানোর চেষ্টা হয়েছিল বলে দাবি তাঁদের । স্বামীর মৃত্যুর পর থেকেই বিচার চেয়ে বিভিন্ন মহলে দরবার করে আসছেন শুকদেবের স্ত্রী শুক্লা বিশ্বাস । তাঁর অভিযোগ, সুবিচার তো মেলেইনি, উলটে তাঁকেই বারবার হেনস্তার শিকার হতে হয়েছে । সম্প্রতি রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পরেও সেই পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়নি বলেই দাবি তাঁর ।

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নিহত বিজেপি কর্মীর স্ত্রী (নিজস্ব চিত্র)

অভিযোগ, শনিবার রাস্তায় শুক্লা বিশ্বাসকে উদ্দেশ্য করে অশালীন মন্তব্য করেন পানপুর পঞ্চায়েতের উপপ্রধান সীমা বিবির স্বামী খোকন মণ্ডল । প্রতিবাদ করতেই তাঁকে প্রকাশ্য রাস্তায় শারীরিকভাবে নিগ্রহ করা হয় । এরপর রবিবার সকালে বাসুদেবপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন তিনি ।

পুলিশ সূত্রের খবর, অভিযোগ পাওয়ার পর তদন্ত শুরু হয় । রাতেই গ্রেফতার করা হয় খোকন মণ্ডলকে । এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে 'ত্রাস' হিসেবে পরিচিত খোকনের বিরুদ্ধে খুন, তোলাবাজি-সহ একাধিক অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের অভিযোগ রয়েছে বলে দাবি স্থানীয়দের । শুক্লা বিশ্বাসের কথায়, "বিজেপি করায় আমার স্বামীকে খুন করা হয়েছে । তখন কেউ পাশে দাঁড়ায়নি । আজও আমি নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি । খোকনের দৌরাত্ম্য এতদিনেও কমেনি । প্রকাশ্যে আমাকে অপমান ও নিগ্রহ করা হয়েছে ।"

খোকনের গ্রেফতারের খবরে এলাকায় স্বস্তির হাওয়া বইতে শুরু করেছে । বহু বাসিন্দার অভিযোগ, রাজনৈতিক আশ্রয়-প্রশ্রয়েই এতদিন ধরে প্রভাব বিস্তার করে এসেছিল সে । তবে গ্রেফতারি নিয়ে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব প্রকাশ্যে কোনও মন্তব্য করতে চাননি ৷

TAGGED:

JAGATDAL
ARRESTED
তৃণমূল নেতা
KHOKON MONDAL
NOTORIOUS CRIMINAL

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