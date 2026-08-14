'খেলা হবে' দিবস বাতিল, রাজ্যে 16 অগস্ট 'আয়ুষ্মান দিবস' পালনের ঘোষণা শুভেন্দুর

'খেলা হবে' দিবস বাতিল, রাজ্যে 16 অগস্ট 'আয়ুষ্মান দিবস' পালনের ঘোষণা শুভেন্দুর
আগামী রবিবার বিকেল তিনটেয় নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে আয়ুষ্মান দিবসের মূল সরকারি অনুষ্ঠান আয়োজিত হবে । সেখানে মুখ্যমন্ত্রীর পাশাপাশি থাকবেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী অনুপ্রিয়া প্যাটেলও ।
Published : August 14, 2026 at 7:40 PM IST
কলকাতা, 14 অগস্ট: 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনে পালাবদলের পর রাজ্যে গঠিত হয়েছে নতুন বিজেপি সরকার । নতুন সরকারের প্রথম স্বাধীনতা দিবস স্বভাবতই অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ । সেই স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে দেশভাগের বিভীষিকা স্মরণ দিবসের অনুষ্ঠান থেকে একগুচ্ছ বড় ঘোষণা করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । পূর্বতন সরকারের চালু করা 16 অগস্টের 'খেলা হবে' দিবস বাতিলের সিদ্ধান্ত জানাল রাজ্য । পরিবর্তে ওই দিনটিতে রাজ্যে 'আয়ুষ্মান দিবস' পালন করা হবে বলে ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ।
শুক্রবার কলকাতার মৌলালি যুবকেন্দ্রে আয়োজিত হয় 'বিভাজন বিভীষিকা স্মরণ দিবস'। সেই মঞ্চ থেকেই স্বাস্থ্যক্ষেত্রে রাজ্যের জন্য জোড়া প্রকল্পের কথা ঘোষণা করেন শুভেন্দু । তিনি জানান, আগামী 16 অগস্ট থেকে রাজ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হতে চলেছে আয়ুষ্মান ভারতের কার্ড বিতরণ । একইসঙ্গে যাঁরা এই কেন্দ্রীয় প্রকল্পের আওতার বাইরে থাকবেন, তাঁদের জন্য চালু হবে সমতুল্য মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্যবিমা ।
16 অগস্ট দিনটি বাংলার ইতিহাসে অত্যন্ত রক্তস্নাত । 1946 সালের এই দিনেই মুসলিম লিগের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাকে কলকাতায় শুরু হয়েছিল নারকীয় হত্যাযজ্ঞ, যা 'দ্য গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং' নামে পরিচিত । এই দিনটিতে পূর্বতন সরকারের 'খেলা হবে' দিবস পালনের তীব্র সমালোচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী । তিনি বলেন, "খেলা মেলা পূজা পার্বন এগুলো তো আনন্দের অনুষ্ঠান । যেদিন দশ হাজার হিন্দু কতল হয়, কলকাতায় ঘোষণা করে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম, সেটা আনন্দের দিন হতে পারে না, সেদিন খেলা মেলা ইত্যাদি হতে পারে না ।"
ইতিহাসের এই কালো দিনটিতে উৎসবের বদলে সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষার বার্তা দিতে চায় বর্তমান সরকার । আগের সরকারের নীতির সঙ্গে বর্তমান সরকারের আদর্শগত পার্থক্যের কথা তুলে ধরে শুভেন্দু বলেন, "একদল হিন্দু গণহত্যা দিবসে ফুটবল ছুড়তেন, তাঁর আমরা শতায়ু প্রার্থনা করব । আমাদের এই পশ্চিম বাংলার 11 কোটি জনগণের, তারা যাতে সুস্থ থাকে, নীরোগ থাকে, অর্থের অভাবে যাতে তাদের অকালেই পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে না হয়, সেই জন্য ধার্য হয়েছে এই দিনটি । এটাই পার্থক্য ।"
আগামী রবিবার বিকেল তিনটেয় নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে আয়ুষ্মান দিবসের মূল সরকারি অনুষ্ঠান আয়োজিত হবে । স্বাস্থ্য দফতরের ওই অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রীর পাশাপাশি উপস্থিত থাকবেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী অনুপ্রিয়া প্যাটেল । ওই মঞ্চ থেকেই আমজনতার হাতে স্বাস্থ্যবিমার কার্ড তুলে দেওয়া হবে । মুখ্যমন্ত্রী নিজের বক্তব্যে স্পষ্ট করেছেন যে, কেন্দ্রের প্রকল্প এবং রাজ্যের নিজস্ব প্রকল্প হাতে হাত মিলিয়ে চলবে । তিনি আশ্বাস দিয়ে জানান, "যাঁরা আয়ুষ্মান ভারতে যুক্ত হবেন না, তাঁদের জন্য সমান সুবিধাযুক্ত মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্যবিমাও ওইদিন চালু করা হবে ।"
নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই রাজ্যের ইতিহাস ও সংস্কৃতিকে নতুন করে মূল্যায়নের পথে হেঁটেছে । পূর্বতন সরকারের চালু করা পয়লা বৈশাখের পরিবর্তে ইতিমধ্যেই 20 জুন দিনটিকে পশ্চিমবঙ্গ দিবস হিসেবে সরকারি স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে । এদিন মুখ্যমন্ত্রীর কথায় উঠে আসে সেই প্রসঙ্গও । পূর্ববর্তী শাসকদের সিদ্ধান্ত বাতিলের যুক্তি দিয়ে তিনি বলেন, "আমরা যেমন পহেলা বৈশাখ বাতিল করে 20 জুন পশ্চিমবঙ্গ দিবস করে প্রতিষ্ঠিত করেছি সত্যকে, একইভাবে খেলা হবে দিবস বাতিল করে আয়ুষ্মান দিবস পালন করছি 16 অগস্ট । এটাই তো জাতীয়তাবাদী সরকারের চলার পথ হওয়া উচিত ।"