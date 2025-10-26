শব্দবাজির তাণ্ডব ঘিরে খড়দায় তুলকালাম! আক্রান্ত পুলিশকর্মীর স্ত্রী-পরিবার

শব্দবাজির তাণ্ডব ঘিরে খড়দায় তুলকালাম! আক্রান্ত পুলিশকর্মীর স্ত্রী-পরিবার
শব্দবাজি ফাটানো ঘিরে রীতিমতো তুলকালাম-কাণ্ড ঘটল সেখানে৷ প্রতিবাদী এক পুলিশ কর্মীর পরিবারের সঙ্গে স্থানীয়দের একাংশের বচসা গড়াল ধস্তাধস্তি ও মারামারিতে৷
Published : October 26, 2025 at 9:06 PM IST
খড়দা, 26 অক্টোবর: ফের শব্দবাজির তাণ্ডব৷ এবার ঘটনাস্থল উত্তর 24 পরগনার খড়দা৷ শব্দবাজি ফাটানো ঘিরে রীতিমতো তুলকালাম-কাণ্ড ঘটল সেখানে৷ প্রতিবাদী এক পুলিশ কর্মীর পরিবারের সঙ্গে স্থানীয়দের একাংশের বচসা গড়াল ধস্তাধস্তি ও মারামারিতে৷ উঠেছে একে অপরের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগও৷ মারধরে পুলিশ কর্মীর পরিবারের কয়েকজন আক্রান্ত হয়েছেন বলে দাবি করা হয়েছে৷ পাল্টা তাঁদের বিরুদ্ধে মারধরের অভিযোগ তুলে সরব হয়েছেন স্থানীয় ক্লাব কর্তৃপক্ষ৷ দাবি, পাল্টা দাবি ঘিরে সরগরম হয়ে উঠেছে খড়দার দক্ষিণ পানসিলা এলাকা৷ দু'পক্ষই খড়দা থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে৷ সেই অভিযোগ খতিয়ে দেখছে পুলিশ৷ ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে৷
ঘটনার সূত্রপাত, 21 অক্টোবর অর্থাৎ কালীপুজোর পরের দিন৷ সেদিন গভীর রাত পর্যন্ত শব্দবাজি ফাটতে দেখে নিজের ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে আসেন কলকাতা পুলিশে কর্মরত দিব্যেন্দু সাহার স্ত্রী সুস্মিতা৷ নিচে নেমে তিনি দেখেন, তাঁর ফ্ল্যাটের সামনে স্থানীয়দের একাংশের পাশাপাশি বহিরাগত কয়েকজন যুবক-যুবতী শব্দবাজি ফাটিয়ে চলেছেন৷ গভীর রাতে এই কাণ্ড দেখে পুলিশ কর্মীর স্ত্রী এর প্রতিবাদ করেন৷ শব্দবাজি থামাতে বলেন তিনি৷ কিন্তু, তাতে তারা রাজি হননি বলে অভিযোগ৷ এর পরেই দু-এক কথায় বচসা বেধে যায় দু'পক্ষের মধ্যে যা পরবর্তীতে হাতাহাতিতে গড়ায়৷ মারধর এবং ধস্তাধস্তিও চলে দু'পক্ষের মধ্যে৷ মারধরের সেই ভিডিয়ো ভাইরালও হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়৷
এদিকে, মারধরের ঘটনা স্বীকার করেও আত্মপক্ষ সমর্থনের কথা জানিয়েছেন পুলিশকর্মীর স্ত্রী সুস্মিতা সাহা (চৌধুরী)৷ এ নিয়ে রবিবার সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, "আমাকে যদি মারধর করে, গালিগালাজ দেয়, তখন নিজেকে বাঁচাতে আমাকেও তো মারতে হবে!ওঁরাই প্রথমে আমাকে এবং আমার মেয়েকে মারধর করে৷ অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজও করেছে৷ বাঁচাতে গিয়ে আমার বোনের স্বামীও আক্রান্ত হয়েছে৷ হামলাকারীদের বেশিরভাগই বহিরাগত৷ তাঁদের ইন্ধন দিয়ে গোটা ঘটনা ঘটিয়েছে স্থানীয় ক্লাবের সম্পাদক সনৎ দাস৷ তাঁর ভূমিকা ছিল খুবই নিন্দনীয়৷ "
তাঁদের মারধরের নেপথ্যে চাঁদার জুলুমবাজির তত্ত্বও খাঁড়া করেছেন নিগৃহীত পুলিশ কর্মীর স্ত্রী৷ তাঁর কথায়, "গত বছর থেকে আমরা স্থানীয় ক্লাবের চাহিদা মতো পুজোর চাঁদা দিতে পারেনি৷ সেই রাগে আমাদের এক ঘরে করার চেষ্টা চলছে৷ মানসিক নির্যাতন করা হচ্ছে৷ এটা সভ্য সমাজে মেনে নেওয়া যায় না৷ "
যদিও যাবতীয় অভিযোগ অস্বীকার করেছে দক্ষিণ পানসিলা কল্যাণ সমিতির সভাপতি বাসুদেব গঙ্গোপাধ্যায়৷ তিনি পাল্টা ওই পুলিশ কর্মীর পরিবারের বিরুদ্ধেই মারধরের অভিযোগ এনে সরব হয়েছেন৷ তিনি বলেন, "মারধরের ঘটনায় জড়িত ওই পুলিশ কর্মীর স্ত্রী ও মেয়ে৷ অন্যায় করে আমাদের বিরুদ্ধেই অভিযোগ করা হচ্ছে৷ আমরা চক্রান্তের শিকার৷ থানায় গিয়ে আমরা অভিযোগ দায়ের করেছি৷ এর সঠিক ন্যায় বিচার চাই আমরা৷ "
অন্যদিকে, এ নিয়ে ব্যারাকপুর কমিশনারেটের এক পদস্থ কর্তা বলেন, "দু'পক্ষই একে অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছে থানায়৷ এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে৷ যে-ই দোষ করে থাকুক, তার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়া হবে ৷"