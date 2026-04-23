ভোট শেষে দিলীপ-প্রদীপের এক সুর 'ভোট হয়েছে শান্তিপূর্ণ'
ভোটের দিন খড়গপুর বিধানসভা আসনের দুই প্রার্থীর মধ্যে মতানৈক্য যাই হোক না কেন, দিনের শেষে দু'জনে একমত, ভোট শান্তিপূর্ণ হয়েছে ৷
Published : April 23, 2026 at 9:06 PM IST
খড়গপুর, 23 এপ্রিল: সকাল থেকে কর্মীদের বাইকের পিছনে চড়ে বুথে বুথে ঘুরেছেন খড়গপুর সদর কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী প্রদীপ সরকার ৷ এই আসনের বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষকে দিনভর খোশ মেজাজে দেখা গিয়েছে ৷ দিনের শেষে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী একই সুরে দাবি করলেন, "ভোট শান্তিপূর্ণ হয়েছে ৷"
2016 সালের বিধানসভা ভোটে খড়গপুর সদর কেন্দ্র থেকে বিজেপির টিকিটে প্রথম বার বিধায়ক নির্বাচিত হন দিলীপ ঘোষ ৷ এরপর 2019 সালের লোকসভা নির্বাচনে খড়গপুর লোকসভা থেকে প্রার্থী হয়ে সাংসদ নির্বাচিত হন ৷ তখন খড়গপুর সদর কেন্দ্রে উপ-নির্বাচন হয় এবং আসনটিতে প্রথমবার ঘাসফুল ফোটান তৃণমূলের প্রদীপ সরকার ৷ পরের বার একুশের নির্বাচনে আসনটি ফের দখল করেন বিজেপির হিরণ চট্টোপাধ্যায় ৷
এদিকে 2024 সালের লোকসভা নির্বাচনে দিলীপ ঘোষকে তাঁর গড় থেকে সরিয়ে বর্ধমান-দুর্গাপুর লোকসভা আসনের প্রার্থী করে বিজেপি শীর্ষ নেতৃত্ব ৷ তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন তৃণমূলের কীর্তি আজাদ ৷ দিলীপ ঘোষকে পরাজিত করে সাংসদ নির্বাচিত হন তিনি ৷
এরপর 2026 সালের নির্বাচনে ফের নিজের খড়গপুর সদর কেন্দ্রে প্রার্থী হয়েছেন বিজেপির একদা রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ ৷ তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী এই আসনের প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক প্রদীপ সরকার ৷
এদিন সকালে মর্নিং ওয়াক করে বিভিন্ন বুথে ভোট গ্রহণ পর্ব ঘুরে দেখেন দিলীপ ঘোষ ৷ পরে বাড়ি ফিরে এসে দীর্ঘ সময় বিশ্রাম নেন বিজেপি নেতা । এরপর ফের বেরিয়ে পড়েন এবং বিভিন্ন এলাকায় পাটিকর্মীদের সঙ্গে দেখা করেন ৷ সর্বোপরি তৃণমূলের প্রার্থী যখন রোদ মাথায় কেন্দ্রের দিকে দিকে ঘুরে চলেছেন, তখন খানিকটা নিশ্চিন্তেই কাটিয়েছেন প্রাক্তন বিজেপি বিধায়ক দিলীপ ৷
এই কেন্দ্রে সকাল থেকে কোনও পক্ষের মধ্যে অশান্তির ঘটনা ঘটেনি ৷ বিকেলে মুখোমুখি হন দুই প্রার্থী- দিলীপ ও প্রদীপ ৷ পাশাপাশি দাঁড়িয়ে দু'জনেই দাবি করেন ভোট হয়েছে শান্তিপূর্ণ ৷ খড়গপুরের ভোটাররা নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন ৷ তাঁরা দু'জনে সৌজন্য বিনিময় করেন ৷ বিজেপি প্রার্থী বলেন, "যা হবে 4 তারিখ দেখতে পাবেন ৷ আমি গাড়িতে যাচ্ছিলাম ৷ পিছন দিক থেকে আমাকে ডাক দেন প্রদীপদা ৷ ঘুরে দেখি তিনি স্কুটি নিয়ে যাচ্ছেন ৷ আমাদের সম্পর্ক এমনই ৷"
এবারে দু'দফায় ভোট পশ্চিমবঙ্গে ৷ প্রথম দফায় 152টি কেন্দ্রে ভোট হয়েছে ৷ দ্বিতীয় দফায় 29 এপ্রিল ভোট হবে 142 টি কেন্দ্রে ৷ এদিন পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার কেশপুর, ঘাটাল, দাসপুর, সবং, পিংলা খড়গপুর-সহ মোট 15 টি বিধানসভার নির্বাচন একসঙ্গে ৷ ভোট গণনা 4 মে ৷
জেলা নির্বাচন কমিশন তথা জেলাশাসকের তথ্য অনুযায়ী এবারে পশ্চিম মেদিনীপুরের 15টি বিধানসভায় 37 লক্ষ 70 হাজার 794 জন ভোটার 122 জন প্রার্থীর ভাগ্য নির্ধারণ করবেন ৷ ভোটারের মধ্যে পুরুষ ভোটার 19 লক্ষ 19 হাজার 546 জন ৷ মহিলা ভোটার 18 লক্ষ 51 হাজার 228 জন ৷ তৃতীয় লিঙ্গের সংখ্যা 20 ৷ পশ্চিম মেদিনীপুরের 15টি বিধানসভার ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের সংখ্যা 4 হাজার 333 টি ৷