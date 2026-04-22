বাতাসে নেই বারুদের গন্ধ, অচেনা ভোটে উন্নয়নই বাজি কেশপুরের

বাতাসে নেই বারুদের গন্ধ, অচেনা ভোটে উন্নয়নই বাজি কেশপুরের
ভোটের সময় হিংসা-সন্ত্রাসে খবরের শিরোনামে থাকে কেশপুর ৷ এবারের বিধানসভা ঘুরে দেখলেন ইটিভি ভারতের দুই রিপোর্টার সুনীল দাস ও মনোজিৎ দাস ৷
Published : April 22, 2026 at 8:25 PM IST
কেশপুর, 22 এপ্রিল: যতবার যে ভোটই আসুক, কেশপুরের নাম উঠবেই ৷ সাতের দশকে কংগ্রেস, আটের দশকের প্রথম থেকে একবিংশ শতকের প্রথম পনেরো বছর সিপিআই(এম) দুর্গ ছিল পশ্চিম মেদিনীপুরের এই বিধানসভা ৷ 2016 সাল থেকে এখানে তৃণমূল জমানা শুরু হয়েছে ৷ প্রথামাফিক রাজ্যে ফের বিধানসভা ভোট ৷ তাই চর্চায় একদা লাল ঘাঁটি কেশপুর ৷
বারবার কেন ঘুরে-ফিরে আসে ঘাটাল লোকসভার এই বিধানসভা আসন ? সাতের দশক হোক বা আটের দশকের বাম জমানা অথবা তৃণমূল- প্রত্যেকবার ভোটের আগে-পরে বোমা-গুলির লড়াইয়ে উত্তপ্তই থেকেছে কেশপুর ৷ মাত্র 10-12 বছর আগেও এখানে কাস্তে-হাতুড়ির দাপট এমনই ছিল যে, মানুষ ভীত-স্বন্ত্রস্ত থাকত ৷
বাম জমানাতে এখানে তৃণমূলের উত্থান দেখেছে মানুষ ৷ দুই রাজনৈতিক দলের সংঘর্ষে বারবার খবরের শিরোনামে উঠে এসেছে তৎকালীন অবিভক্ত মেদিনীপুরের কেশপুর ৷ এবার ভোটের আগে এই বিধানসভা এলাকা ঘুরে দেখলেন ইটিভি ভারতের দুই প্রতিনিধি ৷ রইল সেই রিপোর্ট ৷
রাজ্যে পরিবর্তনের ঝড় উঠেছিল 2011 সালে ৷ সেবার কেশপুরে হাওয়ায় ঘাসফুল ভেসেছিল ঠিকই, কিন্তু লাল মাটির দুর্গ ধরে রেখেছিল কাস্তে-হাতুড়ি ৷ জয়ী হয়েছিলেন সিপিআই(এম)-এর রামেশ্বর দোলুই ৷ দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে ছিল যথাক্রমে কংগ্রেস ও বিজেপি ৷ প্রথম তিনেই ছিল না তৃণমূল ৷ অথচ পরের বার অর্থাৎ 2016 সালে তৃণমূল প্রার্থী শিউলি সাহা এই আসনে ঘাসফুল ফোটান এবং দীর্ঘ বাম জমানা শেষ হয় ৷ বিধানসভা নির্বাচনে দু'বারের সিপিএম বিধায়ক ও বাম প্রার্থী রামেশ্বর দোলুই পরাজিত হন ৷
2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনে জয়ের ধারা বজায় রাখেন তৃণমূল প্রার্থী শিউলি সাহাই ৷ বাম আমলে যেমন তৃণমূলের উত্থান হয়েছিল, তেমনই ঘাসফুলের শাসনে বিজেপি উঠে আসছে লাল দুর্গে ৷ একুশের ভোটে সিপিএম প্রার্থী রামেশ্ব দোলুই পিছিয়ে তৃতীয় স্থানে চলে গেলেন ৷ বামের বাঁধাধরা দ্বিতীয় স্থানে দ্বিতীয় স্থানে উঠে আসেন বিজেপির প্রীতিশ রঞ্জন কৌর ৷
সেবার শিউলি সাহা পেয়েছিলেন 1 লক্ষ 16 হাজার 992 ভোট, তাঁর প্রাপ্ত ভোটের হার 50.81 শতাংশ ৷ দ্বিতীয় স্থানে বিজেপি প্রার্থী প্রীতীশ রঞ্জন কৌর 41.82 শতাংশ ভোট পেয়েছিলেন ৷ তাঁর ঝুলিতে পড়েছিল 96 হাজার 272 ভোট ৷ আর আর মাত্র 13 হাজার 670টি ভোট পেয়ে তৃতীয় স্থানে ছিলেন রামেশ্বর দোলুই ৷ তাঁর প্রাপ্ত ভোট ছিল মাত্র 5.94 শতাংশ ৷
প্রতিবার ভোটে তীব্র হিংসা ও অশান্তি সঙ্গী ছিল এই বিধানসভায় ৷ 2019 সালে লোকসভা ভোটে ঘাটাল থেকে প্রার্থী হয়েছিলেন বিজেপির ভারতী ঘোষ ৷ সেবার ভোটের সারাদিন হিংসা, সন্ত্রাসের ঘটনা ঘটে কেশপুরে ৷ বিজেপি প্রার্থী নিজেও আক্রান্ত হয়েছিলেন ৷ একইভাবে সন্ত্রাসের ঘটনা ঘটে 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনেও ৷ 2024 সালের লোকসভা নির্বাচনে ঘাটাল থেকে প্রার্থী হয়েছিলেন বিজেপির হিরণ চট্টোপাধ্যায় ৷ তিনি তৃণমূল প্রার্থী অভিনেতা দেবের কাছে পরাজিত হন ৷
এবারের বিধানসভা ভোটে দু'বারের বিধায়ক শিউলি সাহাকেই টিকিট দিয়েছে তৃণমূল শীর্ষ নেতৃত্ব ৷ তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপি'র শুভেন্দু সামন্ত, সিপিআই(এম)-এর গুরুপদ মণ্ডল ৷ এছাড়া রয়েছেন কংগ্রেসের কমল কিশোর ও এসইউসিআই(সি) হারাধন সিং ৷ ভোটের আগে তুমুল প্রচার করেছে তৃণমূল, বিজেপি এবং বাম প্রার্থীরা ৷
বাম জমানায় সিপিএমের বিরুদ্ধে বেলাগাম সন্ত্রাস, বুথ দখল, ছাপ্পা, খুনের অভিযোগ তুলেছে তৃণমূল ৷ ক্ষমতায় আসার পর তাদের বিরুদ্ধে ঠিক একই অভিযোগ বিরোধীদের ৷ ছাব্বিশে অবাধ ও সুষঠু ভোট করতে আরও কড়া ব্যবস্থা নিয়েছে নির্বাচন কমিশন ৷ তাহলে কি অন্যবারের কেশপুরের থেকে কিছুটা আলাদা হবে এবারের ভোট ? গুলি-বোমার শব্দ শোনা যাবে না, সন্ত্রাসমুক্ত ভোট হবে ?
ভোটের আগের দিন কেশপুরের বাতাসে বারুদের গন্ধ নেই ৷ সংবাদমাধ্যমের কাছে মুখ খুলতে চাইছে না স্থানীয়রা । আর যাঁরা বলছেন, তাঁদের দাবি, কেশপুর চিরকালই শান্ত ছিল ৷ এবার ভোট শান্তিপূর্ণ হবে, প্রতিবার যেমন হয়ে থাকে ৷
সাধারণ মানুষের বক্তব্য, প্রতিটি রাজনৈতিক দলেই দু-একজন মাফিয়া থাকে ৷ তারাই কিছু বিচ্ছিন্ন হিংসার ঘটনা ঘটিয়ে থাকে ৷ সবাই নিজেদের ভোট দেবে ৷ এই আসনে অবাধ ও সুষ্ঠু ভোট নিয়ে যেন নিশ্চিন্তই এলাকাবাসী ৷