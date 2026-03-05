ETV Bharat / state

16 হাজার লিটার কেরোসিন দুর্নীতি ! নাম জড়াল তৃণমূল পরিচালিত কো-অপারেটিভের একাংশের

কেরোসিন তেলের রশিদে ডিরেক্টরের স্বাক্ষর রয়েছে ৷ তাঁর কাছে লিখিত আকার জবাব চেয়েছে তৃণমূল পরিচালিত সমবায় সমিতির বোর্ড ৷

kerosene scam
দুর্গাপুরে 16 হাজার লিটার কেরোসিন দুর্নীতির অভিযোগ (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 5, 2026 at 12:35 PM IST

দুর্গাপুর, 5 মার্চ: বিধানসভা নির্বাচনের আগে দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্ট কনজিউমার কো-অপারেটিভ সোসাইটির পরিচালন সমিতির বিরুদ্ধে কেরোসিন দুর্নীতির অভিযোগ ৷ ঘটনাকে ঘিরে উত্তাল দুর্গাপুর স্টিল টাউনশিপ । যে বা যারা এই দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত, তাদের বিরুদ্ধে তদন্ত করে শাস্তির ও রাস্তায় নেমে আন্দোলনের কথা জানালেন বিরোধী সিটু নেতা ললিত মিশ্র এবং দুর্গাপুর পশ্চিমের বিজেপি বিধায়ক লক্ষ্মণ ঘোড়ুই ।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন বন্ধ ছিল দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার সমবায় সমিতির নির্বাচন ৷ এরপরে কয়েকমাস আগে সমবায় সমিতির নির্বাচন হয় ৷ সেখানে শুধুমাত্র তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র দাখিল করেন এবং তাঁরাই জয়ী হন । সেই তৃণমূল পরিচালিত সমবায় সমিতির বোর্ডের একাংশের বিরুদ্ধেই এবার কেরোসিন দুর্নীতির অভিযোগ উঠল ।

kerosene scam
তৃণমূল পরিচালিত কো-অপারেটিভের একাংশের বিরুদ্ধে অভিযোগ (নিজস্ব ছবি)

দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার নিজস্ব সমবায়ের পরিচালন সমিতির হাত ধরে স্টিল টাউনশিপের যে 10টি ডিপো থেকে কেরোসিন তেল দেওয়া হয়, তা গত জানুয়ারি মাস থেকে বন্ধ রয়েছে ৷ অভিযোগ, তা সত্ত্বেও অন্ডালের কাজোড়াতে যে সংস্থার কাছ থেকে এই কেরোসিন তেল কেনা হয়, সেখানে দুই দফায় প্রায় 16 হাজার লিটার কেরোসিন তেলের রশিদ ইস্যু হয়েছে ৷ কিন্তু তেলের 10টি ডিপোতে এক লিটারও কেরোসিন তেল আসেনি বলে অভিযোগ ।

kerosene scam
তেলা কেনার রশিদ (ছবি-সংগৃহীত)

এই কেরোসিন তেল বিভাগের ডিরেক্টর শঙ্কর সরকার । তাঁকে এই বিষয়ে ফোন করা হলে তিনি বলেন, "জানুয়ারি মাসে তেল তোলা হয়নি, তাই আমি ফেব্রুয়ারিতে তেল যাতে গ্রাহকরা পান তার জন্য এই তেল ইস্যু করেছি । তা ধাপে ধাপে দেওয়া হচ্ছে । কোনও দুর্নীতি হয়নি ।"

কিন্তু সূত্র মারফত খবর মিলেছে, এই কেরোসিন তেল কাউকে কিছু না-জানিয়ে তোলা হয় এবং তা কালোবাজারে বিক্রি হয়ে গিয়েছে । কারণ, তার রশিদ তেল না-তোলার আগেই কীভাবে ইস্যু হয়ে গেল ? আরও একটি চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ্যে এসেছে, তা হল নজিরবিহীনভাবে দুটো রশিদে সন্তোষ বারুই ও অবিনাশ রায় নামের দু'জনের স্বাক্ষর রয়েছে ৷ এমনকি তা আবার পেন চালিয়ে কাটা হয়েছে এবং সেই দু'জনের স্বাক্ষরের পাশে ডিরেক্টর শঙ্কর সরকারের সই রয়েছে ।

kerosene scam
তেলা কেনার রশিদ (ছবি-সংগৃহীত)

এরপরেই প্রশ্ন উঠছে, কে এই সন্তোষ বারুই এবং অবিনাশ রায় ? তাঁরা কি কেউ এই সমবায়ের সঙ্গে যুক্ত কোনও বৈধ প্রতিনিধি ? সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, এই দু'জনই নাকি এই সমবায়ের কেরোসিন তেল কালোবাজারির মূল মাথা । এরাই এই কেরোসিন তেল কিনে তা কালোবাজারে চড়া দামে বিক্রি করেন বলে অভিযোগ ৷ এই কারবার কিন্তু এই 16 হাজার লিটার কেরোসিন তেল নিয়ে প্রথম তা নয় । এর আগে বহুদিন ধরে এই একই ভাবে কেরোসিন তেলের কালোবাজারি হয়েছে বলেও অভিযোগ ৷

বর্তমান বোর্ড প্রশ্ন তুলছে, একজন ডিরেক্টর নিজে স্বাক্ষর করে সেই কেরোসিন তেল তুললেন কীভাবে? এর জন্য তো কর্মীরা আছেন? তাঁর উত্তরে কেরোসিন তেল বিভাগের ডিরেক্টর শঙ্কর সরকার বলেন, "আসলে আমরা নতুন বোর্ডে এসেছি তাই সবকিছু সাজানো হয়নি, তাই আমিই কেরোসিন ইস্যুর রশিদে স্বাক্ষর করেছি ।" এরপরেই আরও যে প্রশ্নগুলি মাথাচারা দিয়েছে তা হল, দায়িত্বপ্রাপ্ত একজন ডিরেক্টর হিসাবে শঙ্কর সরকার না হয় রশিদে স্বাক্ষর করেছেন কিন্তু এই সন্তোষ বারুই আর অবিনাশ রায় কে? এঁদের স্বাক্ষর এই রশিদে কেন ?

সমবায় সমিতির প্রধান অর্থাৎ বোর্ডের সম্পাদক নন্দকিশোর ঘোষ বৈরাগ্য বলেন, "আমি তিনদিন বাইরে ছিলাম । সেই সময় এই তেল তোলা হয়েছে বলে শুনলাম । কিন্তু তেল গ্রাহকদের দেওয়া হয়নি । আমরা তাই এই বিভাগের ডিরেক্টরের কাছে লিখিত আকারে এর জবাব চেয়েছি । আগামী সাতদিনের মধ্যে তাকে জবাব দিতে বলা হয়েছে । তেলের স্লিপ ইস্যু হয়ে গিয়েছে মানে সেই তেল তোলা হয়ে গিয়েছে । কিন্তু সেই তেল গেল কোথায় ? এটা আমরাও জানি না ।"

দুর্গাপুর পশ্চিমের বিজেপি বিধায়ক লক্ষ্মণ ঘোড়ুই বলেন, "আমি অবিলম্বে সিইও-কে লিখিত আকারে এই বিষয়ে তদন্তের আবেদন করব । এই তৃণমূল পরিচালিত বোর্ডের কারা এর সঙ্গে জড়িত তা খুঁজে বের করা হোক ।"

অন্যদিকে, সিটুর সর্বভারতীয় সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য ললিত মিশ্র বলেন, "গায়ের জোরে দখল করেছে বোর্ড । আদালতের রায়কে বলবৎ পর্যন্ত করেনি স্থানীয় প্রশাসন । তবে আমরা এই ইস্যুতে শ্রমিক স্বার্থে আলোচনা করে পথে নামব । এই দুর্নীতির মূল যাতে খুঁজে বের করা হয় তার জন্য সর্বস্তরের কড়া নাড়ব ।"

এই বিষয়ে আরও বহু তথ্য উঠে আসছে । এই কেরোসিন দুর্নীতির যে অভিযোগ উঠছে, তার সঙ্গে মূল মাথা হিসাবে কারা কারা জড়িত ? তারা কারা ? সকলে চাইছে সেই তথ্য সামনে আসুক ।

