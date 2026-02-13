কোথায় যাবেন গরমের ছুটিতে ? কেরলে গেলে আগে ঘোরা, তারপর ছবি পোস্ট ! রাজি?

কোথায় যাবেন গরমের ছুটিতে ? কেরলে গেলে আগে ঘোরা, তারপর ছবি পোস্ট ! রাজি?
'কেরালা ট্যুরিজম' লঞ্চ করল 'ট্রাভেল নাও, পোস্ট লেটার', সর্বভারতীয় এক প্রচার অভিযান । অর্থাৎ আগে ঘোরো পরে পোস্ট দাও...।
Published : February 13, 2026 at 7:57 PM IST
কলকাতা, 13 ফেব্রুয়ারি: সামনেই গরমের ছুটি । বাড়ির খুদে সদস্যের এই সময়ে লেখাপড়ার চাপও তেমন নেই । যাবেন নাকি কেরলে?
বাঙালি যেমন 'ভোজনরসিক' তেমনই 'ভ্রমণরসিক'। বড়ির খুদে সদস্যের গরমের ছুটি, পুজোর ছুটি, শীতের ছুটি কোনওটাই বাদ যায় না । সময় আর ট্যাঁকের অবস্থান সঙ্গ দিলেই বাক্সপ্যাটরা গুছিয়ে পাড়ি দেয় পছন্দের ডেস্টিনেশনে । শুধুই যে বাঙালি তা নয়, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে কম বেশি ভ্রমণপিপাসু প্রায় প্রত্যেকেই । সামনেই তো গরমের ছুটি । দিনকয়েকের জন্য যাবেন নাকি কেরলে ? আপনার মনোরঞ্জনের ডালি সাজিয়ে রেখেছে কেরল, যাকে বলা হয় 'ঈশ্বরের নিজের দেশ'।
একইসঙ্গে এটিকে পর্যটনের স্বর্গরাজ্যও বলা হয় । তবে, যাওয়ার আগে মাথায় রাখতে হবে, আগে ছবি পোস্টানো চলবে না আপনার সোশালে । আগে ঘুরতে হবে, সেখানকার ক্যুইজিন টেস্ট করতে হবে, তারপরে ছবি পোস্ট । আর এটা প্রতিবেদকের নির্দেশ না, নির্দেশ কেরালা ট্যুরিজমের ।
ইন্সটা, এক্স-এর দুনিয়ায় ছবি পোস্ট যেন অবশ্য কর্তব্য হয়ে উঠেছে । আর তাই 'কেরালা ট্যুরিজম' লঞ্চ করল 'ট্রাভেল নাও, পোস্ট লেটার', সর্বভারতীয় এক প্রচার অভিযান । অর্থাৎ আগে ঘোরো পরে পোস্ট দাও...।
গ্রীষ্মের ছুটির মরশুমের আগে বড় শহরগুলোতে রোড শো করার উদ্যোগ নিয়েছে 'কেরালা ট্যুরিজম'। তাদের বিশ্বাস, ভ্রমণের সবচেয়ে অর্থবহ গল্পগুলো বলার আগে অনুভব করতে হয় এবং কোনও কিছু প্রদর্শনের আগে সেখানে উপস্থিত থাকা জরুরি । আর তাই তাদের নয়া উদ্যোগ 'ট্রাভেল নাও, পোস্ট লেটার', যা কেরালা ট্যুরিজমের একটি সোশাল মিডিয়া ক্যাম্পেইন । এই ক্যাম্পেইনটি কেরালা ট্যুরিজমের অফিসিয়াল ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলিতে ইতিমধ্যেই সম্প্রচারিত হচ্ছে ।
উল্লেখ্য, 'কোচি-মুজিরিস বিয়েনাল' নামক প্রদর্শনীটি ভারতের অন্যতম আকর্ষণীয় সাংস্কৃতিক ল্যান্ডমার্কে পরিণত হয়েছে, যা কোচিকে শিল্প-নির্ভর ভ্রমণের জন্য একটি প্রাণবন্ত গ্লোবাল ডেস্টিনেশনে রূপান্তরিত করেছে । এই প্রদর্শনী সমসাময়িক শিল্পের সঙ্গে জীবন্ত ইতিহাসের এক নিরবচ্ছিন্ন মেলবন্ধন ঘটায়, যা দর্শনার্থীদের সংস্কৃতি, সৃজনশীলতা এবং স্থানিক বৈশিষ্ট্যে ভরপুর পর্যটনের এক নিমগ্ন অভিজ্ঞতা দেয় । 31 মার্চ পর্যন্ত চলা দক্ষিণ এশিয়ার বৃহত্তম এই শিল্প প্রদর্শনীটি বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের শিল্পী ও পর্যটকদের আকর্ষণ করে এবং শহরের ঐতিহ্যবাহী স্থানগুলিকে প্রাণবন্ত করে তোলে ।
কলকাতার বুকে 'কেরালা ট্যুরিজম'-এর পক্ষ থেকে আয়োজিত সাংবাদিক বৈঠকে এদিন কেরলের ঐতিহ্যবাহী 'কথাকলি' নৃত্য, 'ময়ূরা নির্থম', মার্শাল আর্ট 'কালারিপায়াত্তু' ছাড়াও আরও নানা ধরনের নৃত্য পরিবেশিত হয় । দ্রুত এগিয়ে আসছে গ্রীষ্মকালীন ছুটি । মূলত সেই মরশুমের জন্যই পর্যটকদের মধ্যে নতুন করে আলোড়ন সৃষ্টি করতে 'কেরালা ট্যুরিজম' একটি সর্বভারতীয় প্রচার অভিযান শুরু করবে, তা হবে জানুয়ারি-মার্চ মাসের মধ্যে । দেশের প্রধান শহরগুলিতে ধারাবাহিক রোড শো'র আয়োজন করবে ও শীর্ষস্থানীয় বাণিজ্য মেলাগুলোতেও অংশগ্রহণ করবে বলে জানানো হয়েছে ।
এদিন আরও জানানো হয়, কেরলের আরেকটি বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান যা এই মরশুমে পর্যটকদের আকর্ষণ করবে, তা হল 'নিশাগান্ধি নৃত্য উৎসব'। এটি ফেব্রুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে ওডিশি, কথাকলি এবং ভরতনাট্যমের মতো শাস্ত্রীয় নৃত্য পরিবেশিত হবে । পাশাপাশি কেরলের নতুন পর্যটন কেন্দ্রগুলি, যেমন উত্তর কেরলের কোঝিকোড়, ওয়ায়ানাড় এবং বেকলের ওপর বিশেষ নজর দেবে । একইসঙ্গ স্বল্প-পরিচিত স্থানগুলির উন্নত পরিকাঠামো এবং সাধারণ ব্যাকওয়াটার বা সমুদ্র সৈকতের বাইরে বিভিন্ন কার্যক্রমকেও তুলে ধরা হবে ।
এই মরশুমে অভ্যন্তরীণ পর্যটকদের আকৃষ্ট করতে বিশেষ করে শহুরে পরিবারগুলোর জন্য অ্যাডভেঞ্চার (সার্ফিং, সাইক্লিং, প্যারাগ্লাইডিং, মাউন্টেন বাইকিং), ওয়েলনেস (আয়ুর্বেদ), লাক্সারি এবং সংস্কৃতির (ডেস্টিনেশন ওয়েডিং, মাইস/MICE) মতো থিমগুলির দিকেও নজর দেওয়া হবে । ঐতিহ্যবাহী পর্যটনকে আরও গতিশীল করতে, কেরল সরকার তাদের মুজিরিস হেরিটেজ প্রকল্পের অংশ হিসেবে এই মাসের শুরুর দিকে 33টি হেরিটেজ ট্রেইল চালু করেছে, যা উত্তরের কাসারাগড় থেকে দক্ষিণের কোল্লাম পর্যন্ত বিস্তৃত ।
উদীয়মান অঞ্চলগুলিতে উন্নত সুযোগ-সুবিধার ওপর জোর দেওয়ার পাশাপাশি কেরলকে একটি নিরাপদ গন্তব্য হিসেবে তুলে ধরা হবে । আসন্ন ছুটির মরশুমে আন্তর্জাতিক বুকিংয়ের ক্ষেত্রেও আশাবাদী কেরালা ট্যুরিজম । সম্প্রতি 'রাফ গাইডস'-এর 2026 সালের বিশ্বের 26টি ভ্রমণ গন্তব্যের তালিকায় স্থান পাওয়ার ফলে একটি প্রধান পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে কেরলের পরিচিতি অনেক বেড়ে গিয়েছে ।
আয়ুর্বেদিক ঐতিহ্য এবং সামগ্রিক নিরাময়ের জন্য পরিচিতি পাওয়ায় এই রাজ্যটি 2025 সালের 'ট্রাভেল + লেজার ইন্ডিয়াজ বেস্ট ওয়েলনেস ডেস্টিনেশন' পুরস্কার জিতেছে, যা বিশ্বব্যাপী একটি প্রধান ওয়েলনেস ট্যুরিজম কেন্দ্র হিসেবে এর অবস্থানকে আরও সুদৃঢ় করেছে । ভ্রমণপিপাসুদের জন্য হাউসবোট, ক্যারাভান স্টে, বাগান পরিদর্শন, জঙ্গল রিসোর্ট, হোমস্টে, আয়ুর্বেদ-ভিত্তিক ওয়েলনেস সলিউশন, অ্যাডভেঞ্চারমূলক কার্যক্রম এবং সবুজ পাহাড়ে ট্রেকিং-সহ গ্রাম্য পথে ভ্রমণের মতো বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতা দিতে কেরল আন্তর্জাতিকভাবে সমাদৃত সারা দেশে । নতুন প্রকল্পগুলির পাশাপাশি, রাজ্যের প্রধান আকর্ষণ যেমন সমুদ্র সৈকত, পাহাড়ি শহর, হাউসবোট এবং ব্যাকওয়াটার সেক্টরগুলো পর্যটকদের সামগ্রিক ভ্রমণ অভিজ্ঞতাকে আরও সমৃদ্ধ করবে বলে আশাবাদী 'কেরালা ট্যুরিজম'।
এক ঝলকে কেরল
ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অবস্থিত ছোট একটি শান্ত রাজ্য কেরল, যাকে ঘিরে পর্যটকদের আগ্রহের অন্ত নেই । কেরলের প্রধান আকর্ষণ এর বৈচিত্র্যময় ভূপ্রকৃতি । একদিকে নীল জলরাশির আরব সাগর, অন্যদিকে পশ্চিমঘাট পর্বতমালার সবুজ পাহাড় । মুন্নার বা ওয়েনাড়ের মতো জায়গাগুলোতে মাইলের পর মাইল বিস্তৃত এই চা বাগানগুলো পর্যটকদের চোখের শান্তি দেয় । পাহাড়ের ধাপে ধাপে সাজানো এই সবুজ বাগানগুলো দেখলে মনে হয় প্রকৃতি যেন নিজ হাতে রঙ ঢেলে সাজিয়েছে ।
কেরলে এখন প্রচুর ইকো-ট্যুরিজম কেন্দ্র গড়ে উঠেছে, যেখানে জিপ-লাইনিং (চা বাগান বা বনের ওপর দিয়ে ভেসে যাওয়া), ট্রেকিং (পশ্চিমঘাটের গহীন অরণ্যে হাইকিং), প্যারাগ্লাইডিং (পাহাড়ের চূড়া থেকে ওড়া) এই রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতাগুলো তরুণ প্রজন্ম এবং যারা জীবনে একটু ভিন্ন স্বাদ খুঁজছেন, তাদের দারুণভাবে আকৃষ্ট করে ।
কেরলের কথা বললে যে বিষয়টি সবার আগে মাথায় আসে, তা হল 'ব্যাকওয়াটার্স'। আলাপ্পুঝা (আলেপ্পি) বা কুমারাকোমের শান্ত স্থির জলে হাউসবোটে রাত কাটানো এক অভাবনীয় অভিজ্ঞতা । তালগাছে ঘেরা খালের মধ্যে দিয়ে ধীরগতিতে এগিয়ে চলা হাউসবোটগুলো যেন এক একটি ভাসমান ঘর । এখানে বসে আপনি কেরলের গ্রাম্য জীবন এবং স্থানীয় সুস্বাদু খাবারের স্বাদ নিতে পারবেন ।
কেরল শুধু ঘোরার জায়গা নয়, এটি শরীর ও মনকে পুনরুজ্জীবিত করারও আদর্শ জায়গা । এখানকার আয়ুর্বেদিক ম্যাসাজ এবং স্পা চিকিৎসা বিশ্ববিখ্যাত । এছাড়া কেরলের নিজস্ব সংস্কৃতি যেমন - 'কথাকলি নাচ', মার্শাল আর্ট 'কালারিপায়াত্তু' এবং ওনাম উৎসবের 'নৌকাবাইচ' পর্যটকদের মুগ্ধ করে ।
আপনি পাহাড়ের নির্জনতা খুঁজুন বা সমুদ্রের গর্জন, কেরল আপনাকে হতাশ করবে না । এটি এমন এক জায়গা যেখানে আধুনিক পর্যটন ব্যবস্থার সঙ্গে আদিম প্রকৃতির এক চমৎকার ভারসাম্য বজায় রাখা হয়েছে । যারা ব্যস্ত জীবনের একঘেয়েমি কাটিয়ে সতেজ হতে চান, তাদের জন্য কেরল ভ্রমণের কোনও বিকল্প নেই ।