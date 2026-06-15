ভাষা না বোঝাতেই বিপদ ! কুলতলিতে গণপিটুনিতে মৃত্যু কেরলের বাসিন্দার
ভিন রাজ্যে কর্মরত অনেক পরিযায়ীই সেখানকার ভাষা জানেন না ৷ তাই বলে এই পরিণতি ? কুলতলির ঘটনা শিউড়ে ওঠার মতো বলছেন স্থানীয় বিজেপি নেতাও ৷
Published : June 15, 2026 at 10:38 AM IST
কুলতলি, 15 জুন: চোর ও ছেলেধরা সন্দেহে কেরল থেকে আসা এক ব্যক্তিকে দড়ি দিয়ে বেঁধে পিটিয়ে মারার ঘটনায় সাতজনকে গ্রেফতার করল পুলিশ ৷ ধৃতদের মধ্যে দু'জন নাবালক ৷ ঘটনাটি দক্ষিণ 24 পরগনার কুলতলির । রবিবার ধৃতদের আদালতে তোলা হলে পাঁচ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক । অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে মারধর, বেআইনি জমায়েত এবং মৃত্যুর কারণ হওয়ার অভিযোগ-সহ একাধিক ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে ।
অভিযোগ, স্থানীয় কিছু যুবক ওই ব্যক্তিকে দড়ি দিয়ে বেঁধে গণপিটুনি দেয় । গুরুতর জখম অবস্থায় পুলিশ তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন ।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কেরলের বাসিন্দা ওই ব্যক্তি কাজের সূত্রে কুলতলির সানকিজাহান এলাকায় পরিচিতের বাড়িতে এসেছিলেন । গত মঙ্গলবার (9 জুন) সকালে তিনি স্থানীয় একটি বাজারে যান । তবে এলাকাটি অপরিচিত হওয়ায় ভুলবশত অন্য একটি পাড়ায় ঢুকে পড়েন বলে জানা গিয়েছে । ভাষাগত সমস্যার কারণে তিনি স্থানীয়দের সঙ্গে সঠিকভাবে যোগাযোগ করতে পারেননি । কারণ, তিনি বাংলা ভাষা বুঝতে বা বলতে পারতেন না বলে দাবি স্থানীয় সূত্রের ।
অভিযোগ, সেই সময় অপরিচিত ব্যক্তিকে এলাকায় ঘোরাফেরা করতে দেখে কিছু গ্রামবাসী তাঁকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন । কিন্তু, ভাষাগত সমস্যার কারণে তিনি নিজের পরিচয় বা সেখানে আসার উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে বোঝাতে পারেননি । এরপরই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ৷ চোর ও ছেলেধরা সন্দেহে তাঁকে দড়ি দিয়ে বেঁধে মারধর শুরু করে বেশ কিছু ছেলে ।
ঘটনার একটি ভিডিয়ো সোশাল মিডিয়া ছড়িয়ে পড়ে ৷ তাতে দেখা গিয়েছে, এক ব্যক্তিকে দড়ি দিয়ে বেঁধে মারধর করা হচ্ছে । যদিও ভাইরাল ভিডিয়োর সত্যতা যাচাই করেনি ইটিভি ভারত । তবে ভিডিয়ো সামনে আসতেই বিষয়টি নিয়ে নড়েচড়ে বসে পুলিশ । খবর পেয়ে কুলতলি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে গুরুতর আহত অবস্থায় ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করে জয়নগর-কুলতলি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায় । কিন্তু, ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে ৷ চিকিৎসকরা ওই ব্যক্তিকে মৃত বলে ঘোষণা করেন । পরে মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয় । এরপর শনিবার (13 জুন) এফআইআর দায়ের করে পুলিশ ৷
মৃত ব্যক্তির প্রকৃত পরিচয় ও পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করছে পুলিশ । কেরল পুলিশের সঙ্গেও যোগাযোগ করা হতে পারে বলে প্রশাসনিক সূত্রে ইঙ্গিত মিলেছে । ঘটনার তদন্তে নেমে শনিবার এফআইআর দায়ের করে পুলিশ । এরপর অভিযুক্তদের শনাক্ত করার কাজ শুরু হয় । তদন্তের ভিত্তিতে প্রথমে দুই নাবালক-সহ আটজনকে আটক করা হয় । পরে তাঁদের মধ্যে সাতজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর ।
পুলিশের বক্তব্য
এই প্রসঙ্গে বারুইপুর পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার ডঃ অরবিন্দ কুমার আনন্দ জানান, চোর সন্দেহে কেরলের এক যুবককে পিটিয়ে মারা হয়েছে ৷ এই ঘটনায় দুই নাবালক-সহ সাত জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে । বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে দেখা হচ্ছে । অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে একাধিক ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে এবং তদন্ত চলছে ।
ঘটনায় উদ্বিগ্ন বিজেপি নেতা
অন্যদিকে, ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়াও সামনে এসেছে । জয়নগর বিজেপি সাংগঠনিক জেলার সভাপতি উৎপল নস্কর বলেন, "এটি অত্যন্ত নারকীয় ঘটনা । যারা এই কাজ করেছে তাদের দ্রুত চিহ্নিত করে কড়া শাস্তির ব্যবস্থা করা উচিত । এমন ঘটনা সমাজের পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক । এর প্রভাব বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের উপরও পড়তে পারে, যারা কাজের সূত্রে কেরল-সহ বিভিন্ন রাজ্যে যান ।"
এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে একাধিক প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে । শুধুমাত্র সন্দেহের বশে একজন ভিনরাজ্যের ব্যক্তিকে আইন নিজের হাতে তুলে নিয়ে মারধর করা কতটা যুক্তিযুক্ত, তা নিয়ে শুরু হয়েছে বিতর্ক । বিশেষজ্ঞদের মতে, অপরিচিত কাউকে সন্দেহজনক মনে হলে সঙ্গে সঙ্গে পুলিশে খবর দেওয়া উচিত ছিল । কিন্তু তার বদলে আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়ার প্রবণতা উদ্বেগ বাড়াচ্ছে ।
কুলতলির এই ঘটনা ফের একবার গণপিটুনির প্রবণতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিল । বিশেষত ভাষাগত সমস্যার কারণে একজন মানুষ নিজের পরিচয় প্রমাণ করতে না পারার সুযোগে এমন মর্মান্তিক পরিণতি অত্যন্ত উদ্বেগজনক বলেই মনে করছেন অনেকে । পুলিশ প্রশাসন জানিয়েছে, ঘটনার সঙ্গে জড়িত আরও কেউ থাকলে তাঁদেরও চিহ্নিত করে আইনের আওতায় আনা হবে ।