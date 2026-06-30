শুভেন্দুকে ফোন কেরালার মুখ্যমন্ত্রীর, তারপরই নড়েচড়ে বসল পুলিশ: পাসপোর্ট-কাণ্ডে রাজাগোপাল
এসআইআরের সঙ্গে পুলিশের পাসপোর্ট ভেরিফিকেশনের আইনি সম্পর্ক কী ? প্রাক্তন সম্পাদকের প্রশ্নে চাপে প্রশাসন ৷ সঞ্জীব গুহ ও অয়ন নিয়োগীর প্রতিবেদন ৷
Published : June 30, 2026 at 9:42 PM IST
কলকাতা, 30 জুন: ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) প্রক্রিয়ায় নাম বাদ যাওয়ার জেরে কি পাসপোর্টের পুলিশ ভেরিফিকেশনও আটকে যেতে পারে ? এই প্রশ্নই এখন জাতীয় স্তরে বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু ।
দ্য টেলিগ্রাফ এর প্রাক্তন সম্পাদক আর. রাজাগোপালের অভিযোগ, এসআইআর-এ নাম বাদ যাওয়ার পরই কার্যত থমকে যায় তাঁর পাসপোর্ট নবীকরণের প্রক্রিয়া । শুধু তাই নয়, সেই জটিলতার কারণে সম্প্রতি আমেরিকায় একমাত্র মেয়ের বিয়েতেও উপস্থিত থাকতে পারেননি তিনি । দীর্ঘ টালবাহানা এবং জাতীয় স্তরে বিতর্ক, বাংলার মুখ্যমন্ত্রীকে কেরালার মুখ্যমন্ত্রীর ফোন এবং অবশেষে কলকাতা পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চ নড়েচড়ে বসলেও, রাজাগোপালের দাবি, শুধু তাঁর পাসপোর্টের সমাধান হলেই হবে না, এসআইআর এবং পাসপোর্ট ভেরিফিকেশনের মধ্যে আদৌ কোনও আইনি যোগ রয়েছে কি না, সেই নীতিগত প্রশ্নেরও স্পষ্ট উত্তর দিতে হবে প্রশাসনকে ।
এ ব্যাপারে কলকাতা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (স্পেশাল ব্রাঞ্চ) ধ্রুবজ্যোতি দে ইটিভি ভারত-কে জানিয়েছেন, "বিষয়টি সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশিকা মেনেই দেখা হচ্ছে । যত দ্রুত সম্ভব সমস্যার সমাধান করা হবে । পাশাপাশি আবেদনকারীরা যাতে তাঁদের কোনও দোষ না থাকা সত্ত্বেও কোনও বিরূপ পরিস্থিতির শিকার না হন, সেটাও নিশ্চিত করা হবে ।"
'আমার প্রশ্ন শুধু পাসপোর্ট নয়, নীতিটা কী?'
ঘটনার মোড় ঘুরেছে রাজাগোপালের বক্তব্যে । মঙ্গলবার সন্ধেয় ইটিভি ভারত-কে তিনি বলেন, "আমি 2026 সালের ফেব্রুয়ারিতে পাসপোর্ট নবীকরণের আবেদন করি । মার্চ মাসে এসআইআর এর সময় ভোটার তালিকা থেকে আমার নাম বাদ যায় । তারপর মে মাস থেকে হয়রানি শুরু হয় । কলকাতা পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চ থেকে আমাকে জানানো হয়, ভোটার তালিকায় নাম না থাকায় পাসপোর্ট ভেরিফিকেশন করা যাবে না ।"
তাঁর কথায়, "সোমবার দুপুরে কেরালার মুখ্যমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে বিষয়টি জানান । তারপরই সোমবার সন্ধ্যায় কলকাতার পাসপোর্ট বিভাগ আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে । পুলিশ আবার ভেরিফিকেশন করবে বলে মঙ্গলবার জানিয়েছে । কিন্তু আমার প্রশ্ন, নীতিগত অবস্থান কী ? আইনে এসআইআর নিয়ে কী বলা আছে ? পাসপোর্টের পুলিশ ভেরিফিকেশনের সঙ্গে এসআইআর-এর কোনও সম্পর্ক আছে কি ? আমাকে যদি এভাবে হয়রানির মুখে পড়তে হয়, তা হলে সাধারণ মানুষের অবস্থা কতটা শোচনীয় ?"
রাজাগোপালের এই প্রশ্নকেই এখন মূল বিতর্কের কেন্দ্রে দেখছেন আইনজ্ঞদের একাংশ । তাঁদের মতে, যদি কোনও প্রশাসনিক নির্দেশ বা অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়ার কারণে ভোটার তালিকার তথ্যকে পাসপোর্ট যাচাইয়ের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক করে দেখা হয়ে থাকে, তবে তার আইনি ভিত্তি প্রকাশ্যে আসা প্রয়োজন ।
মেয়ের বিয়েতেও যেতে পারেননি
রাজাগোপালের অভিযোগ, পাসপোর্ট নবীকরণ না হওয়ায় সম্প্রতি আমেরিকায় একমাত্র মেয়ের বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার সুযোগও হারিয়েছেন তিনি । বহু বছর ধরে বৈধ পাসপোর্টধারী হওয়া সত্ত্বেও শুধুমাত্র ভোটার তালিকার জটিলতার কারণে এমন পরিস্থিতির মুখে পড়তে হবে, তা তিনি কল্পনাও করেননি বলে জানিয়েছেন ।
রাজনৈতিক চাপ বাড়ছে
এই ঘটনার পর কেরলের মুখ্যমন্ত্রী ভি. ডি. সতীশন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে চিঠি লিখে দ্রুত হস্তক্ষেপের আবেদন জানিয়েছেন । অন্যদিকে, সিপিএম সাংসদ জন ব্রিটাস বিদেশমন্ত্রী এস. জয়শঙ্করকে চিঠি দিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন, পাসপোর্ট আইন, 1967 অনুযায়ী একবার নাগরিকের পরিচয় যাচাই করে পাসপোর্ট দেওয়া হলে এবং পরে তা নবীকরণও হয়ে থাকলে, শুধুমাত্র এসআইআর-এ নাম বাদ যাওয়ার কারণে নবীকরণ কীভাবে আটকে যেতে পারে ?
ব্রিটাস তাঁর চিঠিতে সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণেরও উল্লেখ করেছেন । তাঁর দাবি, শীর্ষ আদালত স্পষ্ট করেছে, এসআইআর ভোটার তালিকা সংশোধনের একটি নির্বাচন-সংক্রান্ত প্রক্রিয়া মাত্র; নাগরিকত্ব নির্ধারণের ক্ষমতা নির্বাচন কমিশনের নেই ।
উদ্বেগ এডিটর্স গিল্ডেরও
ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে এডিটর্স গিল্ড অফ ইন্ডিয়া । সংগঠনের মতে, একজন প্রবীণ সাংবাদিককে যে পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়েছে, তা নাগরিক অধিকার এবং প্রশাসনিক স্বচ্ছতা নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন তুলছে । কেরলের নাগরিক সংগঠন 'ওয়েক আপ কেরলাম'-এরও বক্তব্য, একজন পরিচিত ব্যক্তি যদি এমন সমস্যায় পড়েন, তবে সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ আরও ভয়াবহ হতে পারে ।
এখন নজর প্রশাসনের সিদ্ধান্তে
কলকাতা পুলিশের আশ্বাসে আপাতত সমস্যার সমাধানের সম্ভাবনা তৈরি হলেও, বিতর্ক এখন আর শুধুমাত্র আর. রাজাগোপালের পাসপোর্টে সীমাবদ্ধ নেই । মূল প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে: ভোটার তালিকার এসআইআর প্রক্রিয়া এবং পাসপোর্টের পুলিশ ভেরিফিকেশনের মধ্যে আদৌ কোনও আইনি সম্পর্ক রয়েছে কি ? যদি না থাকে, তবে কেন একজন আবেদনকারীকে সেই কারণ দেখিয়ে মাসের পর মাস ভোগান্তি পোহাতে হল ? আর যদি থাকে, তবে তার লিখিত নীতি কোথায় ?
রাজাগোপালের ভাষায়, "আমার সমস্যা হয়তো মিটে যাবে । কিন্তু সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে যেন এমন না হয়, সেই নিশ্চয়তা দিতেই হবে প্রশাসনকে ।"