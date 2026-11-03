তন্ত্রমতে হয় পুজো ! দেবীর 10 হাতে অস্ত্র, চেনেন কলকাতার জাগ্রত 'দশমুণ্ড মা' কালীকে

তন্ত্রমতে হয় পুজো ! দেবীর 10 হাতে অস্ত্র, চেনেন কলকাতার জাগ্রত 'দশমুণ্ড মা' কালীকে
Kali Puja 2026: স্থানীয়দের দাবি, 'দশমুণ্ড মা'র পুজোর আহুতির প্রসাদ খেলে সেরে যায় দুরারোগ্য ব্যাধি ৷ রয়েছে যজ্ঞের বিশেষ মাহাত্ম্য ৷ মনোজিৎ দাসের প্রতিবেদন ৷
Published : November 3, 2026 at 5:52 PM IST
কলকাতা, 3 নভেম্বর: মা কালীর অনেক রূপ ৷ এক অন্যরকম রূপের দেখা মেলে কলকাতাতেই ৷ যেখানে মায়ের রয়েছে 10 মাথা । রয়েছে 10 হাত । আর 10 হাতেই অস্ত্রে সজ্জিত দেবী কালী । 10 হাতে কোনওটায় রয়েছে শঙ্খ , তো আবার কোনওটায় চক্র, গদা, পদ্ম থেকে তীর-ধনুক ৷ রয়েছে দেবীর 10টি চরণ'ও । গত 96 বছর ধরে এই রূপেই পূজিত হয়ে আসছেন তিনি । তাঁকে ভক্তরা চেনেন 'দশমুণ্ড মা' হিসেবে । জানেন কোথায় হয় এই কালীপুজো ?
কালীঘাট মেট্রো থেকে বেরিয়ে চড়তে হবে অটোয় ৷ প্রতাপাদিত্য রোড ধরে গিয়ে নামতে হবে দক্ষিণ কলকাতার চেতলায় মেয়রস ক্লিনিকের কাছে ৷ ওই মেয়রস ক্লিনিকের গা দিয়ে সোজা যেতে হবে অগ্রণী ক্লাবের দিকে ৷ অগ্রণী ক্লাব ছাড়িয়ে পাঁচ মিনিট হাঁটা পথে সরু গলি পেরলেই মিলবে 'দশমুণ্ড মা' কালীপুজোর মণ্ডপ ৷ এই পুজোর আয়োজন করে দক্ষিণ চেতলা সর্বজনীন মহাকালীপুজো কমিটি । মায়ের রূপ এখানে শ্মশানকালী ।
কালীপুজোর প্রচলন
পুজো কমিটির থেকে জানা গিয়েছে, 1930 থেকে শুরু হয় এই কালীপুজো । তৎকালীন সময় এলাকায় এক তান্ত্রিক থাকতেন । নাম ছিল শুদ্ধানন্দ সরস্বতী । লোকজন ডাকতেন সাধুদা বলে । তিনি তারাপীঠ মহাশ্মশানে তন্ত্রসাধনা করতেন । তাঁর কাছেই মিলেছিল একটি পিতলের মা কালীর মূর্তি । সেই মূর্তির আদলেই তৈরি হয় 'দশমুণ্ড মা'-এর প্রতিমা । সাধুদা অর্থাৎ শুদ্ধানন্দ সরস্বতী নিজেই এই পুজো করতেন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত । তাঁর মৃত্যু হওয়ার পর এখনও 'দশমুণ্ড মা'-এর পুজো চলছে ৷ এবার এই পুজোর 96তম বর্ষ । আগের নিয়ম-রীতি মেনেই এখনও হয় পুজো ৷ আর এই কালীপুজো হয় তন্ত্রমতে । বাঁকুড়া থেকে আসেন তিন তন্ত্রসাধক । তাঁরাই এখন মায়ের পুজোর দায়িত্বে রয়েছেন ।
যজ্ঞের মাহাত্ম্য
প্রতিমার সামনে এক বিরাট গর্ত করে হয় যজ্ঞ । রাতভর চলে সেই যজ্ঞ । তন্ত্রের দ্বারা আগে বেঁধে ফেলা হয় মণ্ডপ চত্বর । তারপর শুরু হয় কালীপুজোর কর্মকাণ্ড । মোন মোন কাঠ ঘি দিয়ে যজ্ঞ হয় । যজ্ঞের কুণ্ডের কাছে রাখা হয় মাথার খুলি ও হার । অমাবস্যা ঠিক যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ ধরেই চলে 'দশমুণ্ড মা'-এর পুজো ।
অন্নভোগ ও মালার বিশেষত্ব
পুজোয় 'দশমুণ্ড মা'কে অন্নভোগ দেওয়া হয় । তাতে থাকে খিচুড়ি, তরকারি, পাঁচরকম ভাজা ৷ এমনকি মিষ্টি ফলও দেওয়া হয় । মা ফুলের মালার সঙ্গেই পরতে ভালোবাসেন ফলের মালা । তাই তাঁকে কালীপুজোর দিন ফুলের সঙ্গেই ফলের মালাও পরানো হয় ।
দক্ষিণ চেতলা সার্বজনীন মহাকালীপুজো কমিটি সম্পাদক মনোজ দাস বলেন, "আমরা প্রায় শতবর্ষের দুয়ারে এসে দাঁড়িয়েছি । এখন একইভাবে পুজো হয় আমাদের এখানে । এইবারও হবে । এই পুজো পুরোহিতরা করেন না । বাঁকুড়া থেকে আসেন তিন তান্ত্রিক । দীর্ঘদিন ধরেই নর কঙ্কাল সামনে রেখেই হয় হোমযজ্ঞ ।"
আহুতির প্রসাদে 'সুস্থ রোগী'
স্থানীয় বাসিন্দা শঙ্কর সরকার বলেন, "সাধুদা থাকাকালীন বিরাট যজ্ঞ করতেন ৷ ভক্তরা যারা থাকতেন তাদের যজ্ঞ শেষে আহুতি দিতে বলা হত । সেখানে ফল আহুতি দেওয়া হত ৷ তাতে থাকত নারকেল বা শিশ ডাব । অনেকেই মানত করে আহুতিতে কাপড় বা চাল দিতেন ।" তাঁর দাবি, "'দশমুণ্ড মা'র পুজোয় আহুতির প্রসাদ খেয়ে অনেক লোক সুস্থ হয়েছে । দীর্ঘ রোগভোগের জরাজীর্ণ হয়ে যাওয়া মানুষ প্রসাদ খেয়ে সুস্থ হয় উঠতেন । চিকিৎসক জবাব দিয়ে দিয়েছিলেন এক যক্ষ্মা রোগীকে । কিন্তু মায়ের প্রসাদ খেয়ে তিনি এক্কেবারে সুস্থ হয় ওঠেন । শুনতে অলৌকিক হলেও এসব আমার নিজেদের চোখে দেখা । এমন বহু ঘটনা ঘটেছে এই দীর্ঘ 96 বছরে । তাই 'দশমুণ্ড মা' খুবই জাগ্রত ।"
পুজোয় সামিল সমাজের নানা ব্যক্তিত্ব
তিনি জানান, এক সময় শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এই পুজো ভক্তি ভরে দেখতেন বামনেতা মণি সান্যাল । তিনি ভারতের কমিনিস্ট পার্টির টিকিটে কাউন্সিলর হন । কলকাতার উপ-মহানাগরিক ছিলেন । 'দশমুণ্ড মা'র পুজোর যজ্ঞের সময় উপস্থিত থাকতেন তৎকালীন আলিপুরের কংগ্রেস বিধায়ক তথা রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ নরেণ সেন-সহ একাধিক কংগ্রেস নেতা ।
এবারের পুজোর থিম
এই বছর দক্ষিণ চেতলা সর্বজনীন মহাকালীপুজো কমিটির মণ্ডপ কেদারনাথ ধামের আদলে বানানো হচ্ছে । শুক্রবার মণ্ডপে আসবেন দেবী কালীর প্রতিমা ৷ শনিবার অর্থাৎ 7 নভেম্বর থেকে মণ্ডপ দর্শকদের জন্য খুলে দেওয়া হবে ৷