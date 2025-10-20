দু'শোরও বেশি শ্যামাসঙ্গীত রচনা করেছেন নজরুল, নেপথ্যে করুণ বেদনা
জীবনে শোক প্রবল হলে মানুষ ঈশ্বরের আশ্রয় খোঁজে ৷ শুরু হয় অধ্যাত্ম জীবন ৷ যেমনটা হয়েছিল কাজী নজরুলের জীবনেও ৷
Published : October 20, 2025 at 6:46 PM IST
কলকাতা, 20 অক্টোবর: দেবী কালিকার আরাধনায় যাঁদের রচিত শ্যামাসঙ্গীত এখনও স্মরণীয়, তাঁদের মধ্যে অন্যতম কাজী নজরুল ইসলাম ৷ বিদ্রোহী কবির কলম থেকে বেরিয়েছে শ্যামা বন্দনার কয়েকশো সঙ্গীত ৷ যিনি 'একই বৃন্তে দু'টি কুসুম' রচনা করে দুই ধর্মের সম্প্রীতির বার্তা দিয়েছেন ৷ তিনিই ছিলেন শ্যামা মায়ের ভক্ত ৷ অন্য ধর্মের মানুষ হলেও মা কালীর সাধনা করেছিলেন কাজী ৷ নিয়মিত দক্ষিণেশ্বর ও কালীঘাটে যেতেন তিনি ৷ আর এর নেপথ্যে রয়েছে কবির জীবনের করুণ এক কাহিনি ৷
নজরুল ইসলামের ছোট ছেলে অরিন্দম খালেদ বুলবুল ছিলেন স্বল্পায়ু ৷ তাঁর সন্তানদের মধ্যে সবচেয়ে মেধাবী এই শিশুটি মাত্র চার বছর বেঁচে ছিল ৷ সেই সময় উস্তাদ জমীরুদ্দীন খানের সঙ্গে সঙ্গীতচর্চা করতেন নজরুল ৷ সেই সঙ্গীত শুনে শুনে বুলবুল সবকিছু আয়ত্ত করে ফেলেছিল ৷
1926 সালের 9 অক্টোবর কৃষ্ণনগরে 'গ্রেস কটেজে' জন্মগ্রহণ করে বিদ্রোহী কবির ছেলে বুলবুল । 'গ্রেস কটেজ' ছিল এক খ্রিস্টান মহিলার বাড়ি ৷ এখানে থাকতেন নজরুল ৷ নজরুল তাঁর কনিষ্ঠ সন্তানের নাম রেখেছিলেন অরিন্দম খালিদ ৷ আর বুলবুল ডাক নাম ৷
কাজী নজরুল ইসলামের স্মৃতিকথার লেখক মুজফফর আহমেদের লেখা থেকে জানা যায়, ডাক নামে ছোট্ট শিশুটি কাজী নজরুলের বন্ধুদের কাছে পরিচিত ছিল ৷ বুলবুলের প্রতিভায় স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল তাঁরা ৷ লেখক তাকে 'এক ক্ষুদে জাদুকর' বলেছেন ৷
তিনি লিখছেন, "নজরুলের বন্ধুদের সঙ্গে সে চলে যেত এবং তাঁদের বাড়িতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে আবার নিজেদের বাড়িতে সে ফিরে আসত ৷ এই বুলবুল, মা ও দিদিমার চোখের মণি ছিল- চোখের মণি ছিল সে নজরুলের তামাম বন্ধুদের, যাঁরা তার বাড়িতে আসা-যাওয়া করতেন ৷ কিন্তু কেউ জানত না কত গভীর ছিল নজরুলের স্নেহ তার প্রতি ৷"
কাজী নজরুলের স্নেহধন্যা হিসেবে পরিচিত ছিলেন গোফুরুন্নেসা ৷ তিনি বুলবুল প্রসঙ্গে লিখেছেন, "বুলবুল বড় হতে লাগল ৷ এই বুলবুলের মুখেভাত অনুষ্ঠানও হয়েছিল গ্রেস কটেজে সাতমাস পর মার্চ মাসের প্রথম দিকের এক রবিবার সম্ভবত 13 মার্চ 1927 তারিখে ৷ সে কি হৈ হুল্লোড় - আনন্দ আর ফূর্তির উৎসব ৷ কলকাতা থেকে কাজীদার বন্ধুরা দলবেঁধে নিমন্ত্রণ খেতে এসেছিলেন ৷ আমরাও সারাদিন সেখানেই ছিলাম আর মুখেভাতের ভোজ খেয়েছিলাম ৷ কাজীদা নিজে ভোজের তদারকি করেছিলেন ৷ রাতে গানবাজনার আসরও বসেছিল ৷ সেদিন কাজীদার যে আনন্দময় মূর্তি দেখেছিলাম, সেই স্মৃতি আজও আমার মনে পড়ে- ভোলা যায় না সেদিনের স্মৃতি ৷"
যে শিশুপুত্রকে নিয়ে কাজী নজরুলের এত স্বপ্ন, সেই বুলবুল ছিলেন নিতান্তই স্বল্পায়ু ৷ মাত্র চার বছর বয়সে মারা যায় সে ৷ শিশু পুত্র বুলবুলের মৃত্যু কবিকে মানসিকভাবে একেবারে বিপর্যস্ত করে দেয় ৷ এই ঘটনা বদলে দিয়েছিল কবির জীবন ৷ 'বিদ্রোহী'কে ধীর, স্থির করে দিয়েছিল তাঁর সন্তানের প্রয়াণ ৷
মাহবুবুল হকের লেখা 'নজরুল তারিখ অভিধান' থেকে জানা যায়- "50/2 এ, মসজিদ বাড়ি স্ট্রিটের বাসায় 24 বৈশাখ, 1337 বসন্ত রোগে অসহনীয় কষ্ট পেয়ে নজরুলের দ্বিতীয় পুত্র বুলবুলের (অরিন্দম খালেদ) মৃত্যু হয় ৷ এই শিশুর রোগশয্যার পাশে বসে নজরুল মূল ফারসি থেকে রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ অনুবাদ করেন ৷ বুলবুলের প্রাণরক্ষায় যত্ন, সেবা ও চিকিৎসার ত্রুটি ছিল না ৷ কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে বাঁচানো যায়নি ৷ বুলবুলের মৃত্যুতে পরিবারে গভীর শোক নেমে আসে ৷ নজরুল, প্রমীলা ও গিরিবালাদেবী এ মৃত্যুতে মর্মান্তিক আঘাত পান ৷"
তিনি আরও লিখেছেন, "বুলবুলকে হারানোর গভীর শোকের অভিঘাত থেকেই নজরুল এ কাব্য বুলবুলের নামে উৎসর্গ করেন ৷ পুত্রের শোক এত প্রবল হয়েছিল যে নজরুল পরে গভীরভাবে আধ্যাত্ম সাধনার দিকে ঝোঁকেন এবং লালগোলা স্কুলের হেডমাস্টার যোগসাধক বরদাচরণ মজুমদারের কাছে যোগ-সাধনায় দীক্ষা নেন ৷ এই সময়ে লেখা সাধন সংগীতগুলোতে নজরুলের আধ্যাত্ম-সাধনার প্রভাব প্রবল ৷"
এই সন্তান-বিয়োগ থেকে আধ্যাত্মিক যাত্রার সূচনা কাজী নজরুলের ৷ আর সেই পথ ধরে শ্যামাসঙ্গীত রচনার শুরু ৷ "শ্যামা মায়ের কোলে চড়ে/আমি শ্যামের নাম ৷ / শ্যাম হলেন মোর মন্ত্র-গুরু / আর ঠাকুর হলেন রাধার শ্যাম ৷"- কাজী নজরুল ইসলাম রচিত শ্যামা সঙ্গীতগুলো সুরগতভাবে আলাদা ৷
তাঁর সুরে মার্গ সঙ্গীত এবং রাগ সঙ্গীতের প্রভাব রয়েছে প্রবল ৷ তাই নজরুল রচিত শ্যামাসঙ্গীতে খোল না বাজিয়ে পাখোয়াজ বাজানো হয় ৷ তবে চিরাচরিত শ্যামাসঙ্গীতের সুরের ধারাও কাজীর রচিত শ্যামাসঙ্গীত রয়েছে ৷ পরিসংখ্যান বলছে, দুশোরও বেশি শ্যামাসঙ্গীত রচনা করেছিলেন বিদ্রোহী কবি ৷
প্রাণ-প্রিয় সন্তানের মৃত্যুশোকই তাঁকে শ্যামা মায়ের প্রতি আকৃষ্ট করে তোলে ৷ তাঁর সঙ্গে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের নিবিড় যোগাযোগ ছিল ৷ পরিবার নিয়ে নিয়মিত তিনি সেখানে যেতেন ৷ এমনকী কালীঘাটের মন্দিরেও তাঁর যাতায়াত ছিল ৷ ছোট ছেলে বুলবুলের জন্ম শতবর্ষ পালিত হয়েছে এই বছর ৷ শ্যামা পুজোর দিনে কাজী নজরুলের ভক্তি রহস্যের কথা, বিশেষত তাঁর ছোট্ট সন্তানের বিয়োগ ব্যথা অবশ্য স্মরণীয় ৷