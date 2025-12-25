ETV Bharat / state

জ্বলছে বাংলাদেশ-ধূলিস্যাৎ ছায়ানট, ওপারের পরিস্থিতি দেখে উদ্বিগ্ন কবি নজরুলের নাতনি

বাংলাদেশ জ্বলছে। ধূলিস্যাৎ সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান 'ছায়ানট'৷ এই পরিস্থিতিতে কীভাবে দেখছেন বাংলাদেশকে, ইটিভি ভারতকে জানালেন কবি নজরুলের নাতনি ও সঙ্গীতশিল্পী সোনালি কাজী।

Violence in Bangladesh
কবি নজরুলের নাতনি ও সঙ্গীতশিল্পী সোনালি কাজী (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 25, 2025 at 9:30 PM IST

আসানসোল, 25 ডিসেম্বর: জ্বলছে বাংলাদেশ। উসমান হাদির মৃত্যুর পরেই গোটা বাংলাদেশ জুড়ে নতুন করে হিংসা ছড়িয়েছে। আক্রমণ করা হয়েছে 'ছায়ানট' সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে। 'ছায়ানট' কবি নজরুল ইসলামের একটি কাব্যগ্রন্থের নামে নামাঙ্কিত ছিল। স্বভাবতই ভুলুণ্ঠিত নজরুল। যা দেখে উদ্বিগ্ন কবির উত্তরসূরীরা৷ সম্পর্কে কবির নাতনি এবং সঙ্গীতশিল্পী সোনালি কাজী ইটিভি ভারতকে বলেন, ‘‘আমাদের কাছে এটি একটি উদ্বেগের জায়গা তৈরি হয়েছে।"

উল্লেখ্য, ছায়ানটের শিল্পীরা বারেবারে এসেছেন কবির জন্মভিটে চুরুলিয়ায়। এপার থেকেও কবি পরিবারের সদস্যরা বাংলাদেশে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গিয়েছেন। গিয়েছেন ছায়ানটেও। সেই জায়গা থেকে একজন সাংস্কৃতিক কর্মী ও কবি পরিবারের সদস্য হিসেবে সোনালি কাজীর উদ্বিগ্ন হওয়াটা বোধহয় স্বাভাবিক৷

জ্বলছে বাংলাদেশ-ধূলিস্যাৎ ছায়ানট, ওপারের পরিস্থিতি দেখে উদ্বিগ্ন কবি নজরুলের নাতনি (ইটিভি ভারত)

বাংলাদেশ নিয়ে ইটিভি ভারতকে সোনালি কাজী বলেন, "কবি পরিবারের সদস্য তো অবশ্যই আমরা, কিন্তু তার চেয়েও বড় আমি একজন আপামর নজরুল প্রেমী। ছোটবেলা থেকেই কবি নজরুলের যে ভাবধারা, তা নিয়েই আমরা বড় হয়েছি এবং আমাদের পরিবার আমাদেরকে সেই ভাবেই তৈরি করেছেন। ছায়ানট হচ্ছে কবি নজরুল ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাব্যগ্রন্থ। বাংলাদেশের যে ছায়ানট প্রতিষ্ঠানটি ছিল, আমি সেখানে গিয়েছি। ওঁরাও চুরুলিয়া এসেছেন। এত বড় মাপের একটি প্রতিষ্ঠানকে ধুলিস্যাৎ করে দেওয়া, এতে আমরা যে কি মর্মাহত হয়েছি, তা বলে বোঝাতে পারব না। আমাদের কাছে এটি একটি উদ্বেগের জায়গা তৈরি হয়েছে।"

তিনি আরও বলেন, "শেখ মুজিবর রহমানের ধানমন্ডিতে যে বাড়ি ছিল। আমরা সেখানেও গিয়েছি। বাড়িটির ইতিহাস একদম ধুয়ে মুছে শেষ করে দিল। যে হত্যাকাণ্ড ওই বাড়িতে হয়েছিল, তার সমস্ত নিদর্শন সেখানে ছিল। কী সযত্নে সেখানে স্মৃতিসৌধ তৈরি করেছিলেন শেখ হাসিনা। সেই ইতিহাসকে শেষ করে দেওয়া হল। এটা আমাদের কাছে তো একটা বড় পীড়া।"

সোনালি কাজী উদ্বেগের সঙ্গে বলেন, "সমস্ত বাঙালি জাতি ও নজরুল প্রেমী মানুষদের ভাবার সময় এসেছে। আমরা এখনও বুঝতে পারছি না, কীভাবে আবার দুই দেশের মধ্যে সেই সম্পর্ক তৈরি হবে।"

কিন্তু এই পরিস্থিতিতে একজন নজরুল প্রেমী মানুষ ও সাংস্কৃতিক কর্মী হয়ে কী চাইছেন? এমন প্রশ্নের উত্তরে সোনালী কাজি বলেন, "আমরা চাইছি আবারও সেই সুস্থ সংস্কৃতি ফিরে আসুক। ভারত-বাংলাদেশের যে একটা সুন্দর সম্পর্ক ঐতিহ্য সেটা ফিরে আসুক। প্রতিবছর ঢাকা থেকে কলকাতা চুরুলিয়ায় প্রচুর সংস্কৃতিমনষ্ক মানুষ আসতেন। তাঁরা ভিসা পাচ্ছেন না৷ আসতে পারছেন না। তাঁদের আক্ষেপের কথা আমাদেরকে জানাচ্ছেন। আমাদের সঙ্গে অনেকেরই ফেসবুকে মেসেঞ্জারে যোগাযোগ আছে। ওইপারের মানুষজন প্রচণ্ড মনকষ্টে আছেন৷ কারণ, তাঁরা পশ্চিমবঙ্গে আসতে পারছেন না।’’

তিনি আরও বলেন, ‘‘আমরা ছোটবেলা থেকে যা জেনে বড় হয়েছি, তা হচ্ছে মানুষই সবার উপরে সত্য। এই যে দীপু দাসকে হত্যা করা হল, তাঁর জাতির চেয়েও বড় তিনি একজন মানুষ। রাষ্ট্রকে আগে মানুষের নিরাপত্তা দিতে হবে। তাঁরা কীভাবে ভাবছেন, আমাদের জানা নেই।"

শেষে কবি নজরুল ইসলামের কবিতার অংশ দিয়েই সোনালি কাজী মানুষের জন্য শান্তির আহ্বান করেছেন৷ বলেছেন, "গাহি সাম্যের গান, মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই নহে কিছু মহীয়ান।"

KAZI NAZRUL ISLAM
SONALI KAZI
ছায়ানট
উসমান হাদি
VIOLENCE IN BANGLADESH

