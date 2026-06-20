মমতার অবস্থা 'শোলে'র আসরানির মতো ! জামাইষষ্ঠীতে শ্বশুরবাড়ি গিয়েও কটাক্ষ কৌস্তভের

মমতার অবস্থা 'শোলে'র আসরানির মতো ! জামাইষষ্ঠীতে শ্বশুরবাড়ি গিয়েও কটাক্ষ কৌস্তভের
ব্যারাকপুরের বিধায়ক বলেন, 2021 সালের ভোটের পর যা হয়েছিল, তার জবাব দেওয়া শুরু হলে মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ও নিজের বাড়িতে থাকতে পারতেন না ।
Published : June 20, 2026 at 9:24 PM IST
শ্রীরামপুর, 20 জুন: কয়েক মাস আগেও তাঁর মাথা ছিল একেবারে ন্যাড়া । প্রতিবাদের প্রতীক হিসেবে নেওয়া প্রতিজ্ঞার ভার ছিল কাঁধে । আর শনিবার সেই মাথাতেই নতুন চুলের ছোঁয়া, সামনে সাজানো ফল-মিষ্টির থালা, চারপাশে জামাই আদরের আবহ ! রাজনীতির উত্তাপ সরিয়ে প্রথম জামাই ষষ্ঠীতে শ্বশুরবাড়ির স্নেহ-আদরে ধরা দিলেন ব্যারাকপুরের বিজেপি বিধায়ক কৌস্তভ বাগচী ।
গত 26 নভেম্বর শ্রীরামপুরের আইনজীবী প্রীতি করের সঙ্গে সাতপাকে বাঁধা পড়েছিলেন কৌস্তভ । বিয়ের মাত্র ছ'মাসের মধ্যেই জীবনে এসেছে এক বড় মোড়, বিরোধী রাজনীতির অন্যতম মুখ থেকে তিনি এখন বিধায়ক । সেই পালাবদলের আবহেই প্রথম জামাইষষ্ঠীতে শ্বশুরবাড়িতে হাজির হন তিনি ।
শাশুড়ির হাতে ফল, মিষ্টি, নতুন পাঞ্জাবি । জামাই বরণের সমস্ত আয়োজন ছিল নিখুঁত । শ্বশুরবাড়ির সদস্যদের জন্য উপহারও নিয়ে এসেছিলেন কৌস্তভ । দুপুরের ভোজে ছিল বাঙালির জামাই ষষ্ঠীর চিরচেনা এলাহি আয়োজন । তবে রাজনৈতিক ব্যস্ততার কারণে অল্প সময়ের মধ্যেও খাওয়া দাওয়া সেরে বেরিয়ে পড়েন তিনি ৷
হাসতে হাসতেই কৌস্তভ বলেন, "বিয়ের ছ'মাসের মধ্যে এত কিছু বদলে যাবে ভাবিনি । লাক ফ্যাক্টর নিশ্চয়ই কাজ করেছে ।" পাশে বসে স্ত্রী প্রীতি অবশ্য মনে করিয়ে দেন, এই সাফল্যের পিছনে রয়েছে কৌস্তভেব দীর্ঘ লড়াই, চাপ, আক্রমণ এবং রাজনৈতিক প্রতিহিংসার বিরুদ্ধে সংগ্রাম ।
একসময় গভীর রাতে বাড়িতে পুলিশি তল্লাশির ঘটনার প্রতিবাদে মাথা মুড়িয়ে কৌস্তভ প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রীর পদে থাকা পর্যন্ত মাথায় আর চুল রাখবেন না । রাজনৈতিক পালাবদলের পর সেই প্রতিজ্ঞা আজ অতীত । তাই এবার জামাইষষ্ঠীর ছবিতে ন্যাড়া মাথার বদলে দেখা গেল নতুন চেহারার কৌস্তভকে । তিনি বলেন, "প্রতিজ্ঞা করার ছ'মাসের মধ্যেই স্বপ্নপূরণ হয়েছে । এখন আর কোনও প্রতিজ্ঞা নেই । মানুষের জন্য কাজ করাই লক্ষ্য ।"
তবে শ্বশুরবাড়ির মিষ্টিমুখের আসরেও রাজনীতি ঢুকে পড়ল অবলীলায় । তৃণমূলকে নিশানা করে কৌস্তভের মন্তব্য, "দল আমাদের সংযত থাকতে বলেছে বলেই আমরা সংযত । আমাদের এই সংযমকে দুর্বলতা ভাবলে তৃণমূল বড় ভুল করবে ।"
এরপরই আরও কড়া সুরে তিনি বলেন, "2021 সালের ভোটের পর যা হয়েছিল, তার জবাব দেওয়া শুরু হলে মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ও নিজের বাড়িতে থাকতে পারতেন না ।" এখানেই না থেমে, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ করে তাঁর সংযোজন, "এখন ওঁর অবস্থা অনেকটা 'শোলে' ছবির আসরানির মতো । পিছন ফিরে দেখছেন, পাশে আর কেউ নেই !"
তবে রাজনৈতিক তির্যক মন্তব্যের মাঝেও দিনের শেষ ছবি ছিল একেবারেই পারিবারিক । শাশুড়ির আশীর্বাদ, আত্মীয়দের সঙ্গে আড্ডা আর ব্যস্ত সূচির ফাঁকে কিছুটা পারিবারিক সময় । পশ্চিমবঙ্গ দিবসের কর্মসূচি, পরদিন আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের প্রস্তুতি- সবকিছুর মাঝেও প্রথম জামাই ষষ্ঠীকে স্মরণীয় করে রাখলেন ব্যারাকপুরের বিধায়ক ।