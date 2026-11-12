ক্ষমতা হারাতেই উধাও 'মৌমাছিরা' ! ভাইফোঁটা-প্রসঙ্গে অরূপকে খোঁচা, দলকেও বার্তা কৌস্তভের
Koustav Bagchi On Arup Biswas Bhai Phota: কৌস্তভের কথায়, দুর্দিনে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের প্রাধান্য সবার আগে। সুসময়ের পায়রারা খারাপ সময়ে ফুড়ুৎ করে উড়ে পালায় !
Published : November 12, 2026 at 9:33 PM IST
কলকাতা, 12 ডিসেম্বর: ক্ষমতা থাকলে চারপাশে অনুগামী, সুসময় থাকলে কাছের মানুষের অভাব নেই । কিন্তু ক্ষমতার পালাবদল ঘটলেই বদলে যায় চেনা ছবিটা । যাঁরা একসময় ছায়াসঙ্গীর মতো পাশে থাকতেন, তাঁদের অনেককেই আর খুঁজে পাওয়া যায় না । রাজনীতির এই চেনা প্রবণতা নিয়েই এবার তৃণমূলের প্রাক্তন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসকে কটাক্ষ করলেন বিজেপি বিধায়ক কৌস্তভ বাগচী । তাঁর নিশানায় অরূপের বহু চর্চিত ভাইফোঁটার অনুষ্ঠান এবং সেখানে নিয়মিত হাজির হওয়া টলিউডের অভিনেত্রীদের একাংশ । কৌস্তভের খোঁচা, ক্ষমতার অলিন্দে থাকলে মৌমাছির মতো ভিড় জমান অনেকে । কিন্তু ক্ষমতা চলে গেলেই তাঁদের আর দেখা মেলে না । একইসঙ্গে তৃণমূলের এই অভিজ্ঞতা থেকে নিজেদের দলেরও শিক্ষা নেওয়া উচিত বলে মন্তব্য করেছেন তিনি ।
কোথায় গেল অরূপের সেই এলাহি ভাইফোঁটা ?
অরূপ বিশ্বাসের ভাইফোঁটার আয়োজন রাজ্য রাজনীতিতে দীর্ঘদিন ধরেই পরিচিত । রাজনৈতিক মহল থেকে টালিগঞ্জের চলচ্চিত্র জগৎ, নানা ক্ষেত্রের পরিচিত মুখদের উপস্থিতিতে জমজমাট হয়ে উঠত সেই অনুষ্ঠান । অরূপের ডাকে ভাইফোঁটা দিতে হাজির হতেন অভিনেত্রী জুন মালিয়া, সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, সায়নী ঘোষ, অপরাজিতা আঢ্য, সৌমিতৃষা কুণ্ডু, নুসরত জাহান, তৃণা সাহার মতো একাধিক পরিচিত মুখ । শুধু ফোঁটা দেওয়াই নয়, গান, আড্ডা, হাসিঠাট্টা, খুনসুটিতে উৎসবের আমেজ ছড়িয়ে পড়ত গোটা অনুষ্ঠানে । কখনও অরূপের কাছে বৌদি খোঁজার আবদারও জানাতেন তাঁর সেলেব বোনেরা ।
দক্ষিণ কলকাতার নবনীড় বৃদ্ধাশ্রমে ভাইফোঁটার দিন থাকত এলাহি খাওয়াদাওয়ার আয়োজন । তেল কই থেকে কচি পাঁঠার ঝোল, সঙ্গে নানা রকম মিষ্টি, কোনও কিছুরই খামতি থাকত না । রাজনৈতিক ব্যস্ততার মধ্যেও এই অনুষ্ঠানকে ঘিরে অরূপের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো ।
কিন্তু সময় বদলেছে । রাজ্যের রাজনৈতিক পালাবদলের পর বদলে গিয়েছে ক্ষমতার সমীকরণও । এবার আর সেই পুরনো জাঁকজমকে ভাইফোঁটার আয়োজন করেননি প্রাক্তন মন্ত্রী । টালিগঞ্জের পরিচিত মুখদেরও আগের মতো তাঁর কাছে ফোঁটা দিতে হাজির হতে দেখা যায়নি । অরূপের ভাইফোঁটার সেই জৌলুস ফিকে হয়ে যাওয়ার বিষয়টিকেই রাজনৈতিক কটাক্ষের হাতিয়ার করেছেন কৌস্তভ ।
'মমতার বাড়ির গেটের সামনে দাঁড়ানো নিয়েও প্রতিযোগিতা হত'
কৌস্তভের বক্তব্য, ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদের ঘিরে এক শ্রেণির মানুষের সব সময় ভিড় থাকে । মৌমাছির মতো তাঁদের চারপাশে ঘুরতে থাকেন অনেকে । কিন্তু ক্ষমতার কেন্দ্র থেকে কেউ সরে গেলেই সেই ভিড় রাতারাতি উধাও হয়ে যায় । এই প্রসঙ্গে অরূপ বিশ্বাসের পাশাপাশি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামও টেনেছেন তিনি । কৌস্তভের কথায়, "অরূপ বিশ্বাস বা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছেও এমন মানুষের ভিড় ছিল । কে মমতার বাড়ির গেটের কাছে দাঁড়াবে, তা নিয়েও গুঁতোগুঁতি হত । অথচ এখন চারপাশ ফাঁকা ! অরূপ বিশ্বাস এত দিন ধরে ভাইফোঁটা করে আসছেন, কিন্তু এ বার কোথায় গেল সেই ফোঁটার জাঁকজমক ?"
কৌস্তভের মতে, ক্ষমতাকে কেন্দ্র করে তৈরি হওয়া এই ঘনিষ্ঠতার অনেকটাই আসলে স্বার্থনির্ভর । সুসময়ে যাঁরা ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত হন, দুঃসময়ে তাঁদের অনেকেই দূরত্ব তৈরি করেন । তাই ক্ষমতার আশপাশে থাকা মানুষের ভিড়কে প্রকৃত ভালবাসা বা আনুগত্য বলে ধরে নেওয়া উচিত নয় ।
'সুসময়ের পায়রারা ফুড়ুৎ করে উড়ে যায়'
তৃণমূলকে আক্রমণ করার পাশাপাশি নিজের দলের সাংগঠনিক ভবিষ্যৎ নিয়েও বার্তা দিয়েছেন কৌস্তভ । তাঁর বক্তব্য, রাজনৈতিক দলগুলির উচিত সুসময়ের সঙ্গীদের চেয়ে দুঃসময়ে পাশে থাকা কর্মী-সমর্থকদের বেশি গুরুত্ব দেওয়া । যাঁরা প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও দলের পাশে থাকেন, তাঁদের অবহেলা করলে চলবে না ।
কৌস্তভের কথায়, "দুর্দিনে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের প্রাধান্য সবার আগে । তাঁদের আঘাত দেব না । সুসময়ের পায়রারা খারাপ সময়ে ফুড়ুৎ করে উড়ে পালিয়ে যায় । তৃণমূলের সঙ্গে এখন যা ঘটছে, আমাদের সঙ্গে তেমনটা হওয়া কঠিন ।"
তাঁর দাবি, আগের সরকার ক্ষমতার বৃত্তে থাকা চাটুকারদের প্রকৃত চরিত্র বুঝতে ভুল করেছিল । সেই ভুল থেকে শিক্ষা নেওয়া প্রয়োজন । ক্ষমতার কেন্দ্রে থাকা ব্যক্তিদের চারপাশে ভিড় করা মানুষদের গুরুত্ব দিতে গিয়ে প্রকৃত শুভাকাঙ্ক্ষীদের যেন দূরে সরিয়ে দেওয়া না হয় ।
রাজনীতিতে ক্ষমতার পালাবদল নতুন ঘটনা নয় । কিন্তু ক্ষমতার সঙ্গে সম্পর্কের সমীকরণ কী ভাবে বদলে যায়, অরূপ বিশ্বাসের ভাইফোঁটার আয়োজনকে কেন্দ্র করে সেই প্রশ্নই ফের সামনে আনলেন কৌস্তভ । তাঁর কটাক্ষের মূল সুর, সুসময়ে পাশে থাকার লোকের অভাব হয় না, আসল পরিচয় পাওয়া যায় দুঃসময়ে । আর সেই পরীক্ষায় কে কতটা কাছের মানুষ, তা বোঝা যায় ক্ষমতার বৃত্তের বাইরে বেরিয়ে এলেই !