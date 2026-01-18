চিকেন স্ট্রিপস-পিঠেপুলি, রসনাতৃপ্তির ডেস্টিনেশন বেলগাছিয়ার খাদ্য মেলা
বিদেশি সংস্থার চিকেন স্ট্রিপস থেকে বাংলার ঢেঁকিতে গুঁড়ো করা চালের পিঠে মিলছে বেলগাছিয়ার খাদ্য মেলায় ৷ যার চেটেপুটে স্বাদ নিচ্ছেন খাদ্যরসিকরা ৷
Published : January 18, 2026 at 8:03 PM IST
বেলগাছিয়া, 18 জানুয়ারি: চিকেন স্ট্রিপস, চিকেন পপকর্ন, চিকেন ড্রামস্টিকের মতো লোভনীয় খাবার শীতের সন্ধ্যায় তাড়িয়ে উপভোগ করছেন এক ঝাঁক খাদ্যপ্রেমী । তার পাশেই ভিড় উপচে পড়ছে বাংলার ঐতিহ্য ঢেঁকিতে গুঁড়ো করা চালের তৈরি পিঠেপুলি, পাটিসাপটা, মালপোয়া খেতে । দুই ছবি ধরা পড়েছে বেলগাছিয়ার মিল্ক কলোনিতে চলা খাদ্য মেলা আহারে বাহারে-তে ।
15 জানুয়ারি থেকে শুরু হয়েছে এই খাদ্যমেলা ৷ 18 জানুয়ারি অর্থাৎ রবিবার মেলার শেষ দিন ৷ বিকেল 4টে থেকে রাত 10টা পর্যন্ত চলবে মেলা ৷ এই মেলার আয়োজকদের মধ্যে আছেন স্থানীয় বিধায়ক তথা কলকাতা পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষ, 3 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর দেবীকা ভট্টাচার্য ।
বাঙালি মানেই খাওয়া-দাওয়া ভুরিভোজ । আর তার আদর্শ স্থান বলা চলে এখন এই খাদ্য মেলা । কী পাবেন না এখানে? সব ধরনের খাবার এখানে হাজির । নামজাদা দোকানের বিরিয়ানি থেকে জাপানি রেস্তরাঁর স্টল । ওদিকে পিজ্জা থেকে মোমো । আছে অসংখ্য ছোট মাঝারি স্টল । যেখানে মিলছে পোলাও চিকেন কষা থেকে চাউমিন-চিলি চিকেন কম্বো, ফিস ফ্রাই, গোল্ডেন ফ্রাই, চিকেন পকোড়া । মিষ্টির আইটেমও কম নেই । শহর কলকাতার নামজাদা দোকান থেকে হাজির নবদ্বীপের মিষ্টি দই, জনাইয়ের মনোহরা, মালদার কদম্ব, শক্তিগড়ের ল্যাংচা, বর্ধমানের মিহিদানা-সীতাভোগ ।
বেলগাছিয়ার খাদ্য মেলায় সস্ত্রীক এসেছিলেন দমদমের বাসিন্দা বিক্রমজিৎ সিনহা । শীতে গরম গরম কাবাবে কামড় দেওয়ার সঙ্গে বাংলা ব্যান্ডের গানের পারফরমেন্স উপভোগ করলেন তিনি । আর কী চাই ! তাঁদের কথায়, "এই খাদ্য মেলায় সব অংশের মানুষ আসতে পারবেন । বাজেট ফ্রেন্ডলি মেলা বলা যেতে পারে । চা, কফি থেকে পকোড়া, ফিস ফিঙ্গার, মোমো যে যেমন চাইবেন খেতেই পারেন । চাইলে রাতের জন্য বিরিয়ানি কিংবা ফ্রায়েড রাইস নিয়েও যেতে পারেন ।"
শুধু খাওয়া দাওয়া নয় । সঙ্গে একাধিক স্টলে আছে নানা ধরনের পণ্য সামগ্রী । হাতে তৈরি কানের দুল, গলার হার, আংটি থেকে শাড়ি, চুড়িদারের থান বিক্রি হচ্ছে । আছে মুধু, আতর, বিভিন্ন গিফিত আইটেমের স্টল ।
দক্ষিণ কলকাতার বেহালার বাসিন্দা বছর 50-এর দীপু দাস বলেন, "পরিবার নিয়ে এই খাদ্যমেলায় এসেছি । বিভিন্ন সুস্বাদু খাবার তো খাচ্ছি । এছাড়াও বাকি সব স্টলে ঘুরে দেখছি ৷ অনেক ধরনের জিনিস বিক্রি হচ্ছে । বাড়ির ছোটদের বা বন্ধুদের উপহার দেওয়ার জন্য বাজেটের মধ্যে এখান থেকে জিনিস কেনা যেতেই পারে । বাচ্চারা অবশ্য ভিড় জমাচ্ছে তাদের পছন্দের খেলনা কিনতে ।"
খাদ্য মেলার অন্যতম আয়োজক কাউন্সিলর দেবিকা ভট্টাচার্য বলেন, "বিধায়ক অতীন ঘোষের উদ্যোগ এই খাদ্য মেলা । এলাকার মানুষ নয় আশপাশের বিভিন্ন জায়গা থেকে আসছেন অনেকেই । খুব ভালো লাগছে । শীতের সন্ধ্যায় তারা এই মেলাতেই কাটাচ্ছেন । কেউ বন্ধুদের সঙ্গে কেউ পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে এখাবে এসেছেন । রসনা তৃপ্তির সঙ্গেই গানবাজনায় মাতছে অনেকেই । সকলের আনন্দেই আমাদের এই মেলা জমজমাট হয়ে উঠেছে । রবিবার পর্যন্ত চলবে ।"