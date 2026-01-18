ETV Bharat / state

চিকেন স্ট্রিপস-পিঠেপুলি, রসনাতৃপ্তির ডেস্টিনেশন বেলগাছিয়ার খাদ্য মেলা

বিদেশি সংস্থার চিকেন স্ট্রিপস থেকে বাংলার ঢেঁকিতে গুঁড়ো করা চালের পিঠে মিলছে বেলগাছিয়ার খাদ্য মেলায় ৷ যার চেটেপুটে স্বাদ নিচ্ছেন খাদ্যরসিকরা ৷

belgachhia food festival
বেলগাছিয়ার খাদ্য মেলা (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 18, 2026 at 8:03 PM IST

3 Min Read
বেলগাছিয়া, 18 জানুয়ারি: চিকেন স্ট্রিপস, চিকেন পপকর্ন, চিকেন ড্রামস্টিকের মতো লোভনীয় খাবার শীতের সন্ধ্যায় তাড়িয়ে উপভোগ করছেন এক ঝাঁক খাদ্যপ্রেমী । তার পাশেই ভিড় উপচে পড়ছে বাংলার ঐতিহ্য ঢেঁকিতে গুঁড়ো করা চালের তৈরি পিঠেপুলি, পাটিসাপটা, মালপোয়া খেতে । দুই ছবি ধরা পড়েছে বেলগাছিয়ার মিল্ক কলোনিতে চলা খাদ্য মেলা আহারে বাহারে-তে ।

15 জানুয়ারি থেকে শুরু হয়েছে এই খাদ্যমেলা ৷ 18 জানুয়ারি অর্থাৎ রবিবার মেলার শেষ দিন ৷ বিকেল 4টে থেকে রাত 10টা পর্যন্ত চলবে মেলা ৷ এই মেলার আয়োজকদের মধ্যে আছেন স্থানীয় বিধায়ক তথা কলকাতা পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষ, 3 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর দেবীকা ভট্টাচার্য ।

belgachhia food festival
নানা স্বাদের খাবার (নিজস্ব ছবি)

বাঙালি মানেই খাওয়া-দাওয়া ভুরিভোজ । আর তার আদর্শ স্থান বলা চলে এখন এই খাদ্য মেলা । কী পাবেন না এখানে? সব ধরনের খাবার এখানে হাজির । নামজাদা দোকানের বিরিয়ানি থেকে জাপানি রেস্তরাঁর স্টল । ওদিকে পিজ্জা থেকে মোমো । আছে অসংখ্য ছোট মাঝারি স্টল । যেখানে মিলছে পোলাও চিকেন কষা থেকে চাউমিন-চিলি চিকেন কম্বো, ফিস ফ্রাই, গোল্ডেন ফ্রাই, চিকেন পকোড়া । মিষ্টির আইটেমও কম নেই । শহর কলকাতার নামজাদা দোকান থেকে হাজির নবদ্বীপের মিষ্টি দই, জনাইয়ের মনোহরা, মালদার কদম্ব, শক্তিগড়ের ল্যাংচা, বর্ধমানের মিহিদানা-সীতাভোগ ।

belgachhia food festival
পাটিসাপটার পসরা (নিজস্ব ছবি)

বেলগাছিয়ার খাদ্য মেলায় সস্ত্রীক এসেছিলেন দমদমের বাসিন্দা বিক্রমজিৎ সিনহা । শীতে গরম গরম কাবাবে কামড় দেওয়ার সঙ্গে বাংলা ব্যান্ডের গানের পারফরমেন্স উপভোগ করলেন তিনি । আর কী চাই ! তাঁদের কথায়, "এই খাদ্য মেলায় সব অংশের মানুষ আসতে পারবেন । বাজেট ফ্রেন্ডলি মেলা বলা যেতে পারে । চা, কফি থেকে পকোড়া, ফিস ফিঙ্গার, মোমো যে যেমন চাইবেন খেতেই পারেন । চাইলে রাতের জন্য বিরিয়ানি কিংবা ফ্রায়েড রাইস নিয়েও যেতে পারেন ।"

belgachhia food festival
চিকেনের বিভিন্ন খাবার রয়েছে (নিজস্ব ছবি)

শুধু খাওয়া দাওয়া নয় । সঙ্গে একাধিক স্টলে আছে নানা ধরনের পণ্য সামগ্রী । হাতে তৈরি কানের দুল, গলার হার, আংটি থেকে শাড়ি, চুড়িদারের থান বিক্রি হচ্ছে । আছে মুধু, আতর, বিভিন্ন গিফিত আইটেমের স্টল ।

belgachhia food festival
খাদ্য মেলায় ভিড় (নিজস্ব ছবি)

দক্ষিণ কলকাতার বেহালার বাসিন্দা বছর 50-এর দীপু দাস বলেন, "পরিবার নিয়ে এই খাদ্যমেলায় এসেছি । বিভিন্ন সুস্বাদু খাবার তো খাচ্ছি । এছাড়াও বাকি সব স্টলে ঘুরে দেখছি ৷ অনেক ধরনের জিনিস বিক্রি হচ্ছে । বাড়ির ছোটদের বা বন্ধুদের উপহার দেওয়ার জন্য বাজেটের মধ্যে এখান থেকে জিনিস কেনা যেতেই পারে । বাচ্চারা অবশ্য ভিড় জমাচ্ছে তাদের পছন্দের খেলনা কিনতে ।"

belgachhia food festival
মালপোয়া (নিজস্ব ছবি)
belgachhia food festival
খাদ্য মেলায় নানান স্বাদের কাবাব (নিজস্ব ছবি)

খাদ্য মেলার অন্যতম আয়োজক কাউন্সিলর দেবিকা ভট্টাচার্য বলেন, "বিধায়ক অতীন ঘোষের উদ্যোগ এই খাদ্য মেলা । এলাকার মানুষ নয় আশপাশের বিভিন্ন জায়গা থেকে আসছেন অনেকেই । খুব ভালো লাগছে । শীতের সন্ধ্যায় তারা এই মেলাতেই কাটাচ্ছেন । কেউ বন্ধুদের সঙ্গে কেউ পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে এখাবে এসেছেন । রসনা তৃপ্তির সঙ্গেই গানবাজনায় মাতছে অনেকেই । সকলের আনন্দেই আমাদের এই মেলা জমজমাট হয়ে উঠেছে । রবিবার পর্যন্ত চলবে ।"

belgachhia food festival
খাদ্য মেলায় শক্তিগড়ের ল্যাংচা (নিজস্ব ছবি)

