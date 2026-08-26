দুর্গাপুজোর পর থেকেই শহরের রাস্তার নাম বদল , জানালেন কার্তিক মহারাজ
শোরাবর্দি অ্যাভিনিউয়ের নাম বদলে করা হয়েছে গোপাল মুখার্জি রোড। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেওয়া বিশ্ব বাংলা সরণির নামও বদল করা হবে।
Published : August 26, 2026 at 7:56 PM IST
কলকাতা, 26 অগস্ট: দুর্গাপুজোর পর থেকেই রাস্তার নাম বদলের প্রক্রিয়া শুরু হবে। বুধবার এমনটাই জানালেন কার্তিক মহারাজ। লেলিন সরণি বা কার্ল মার্কস সরণি থেকে শুরু করে মুঘল বা পাঠান রাজা বা ব্যক্তি এবং ব্রিটিশদের নামে যে রাস্তার নামকরণ করা হয়েছিল, সেসব বদলে ভারতীয় সংস্কৃতি ও স্বাধীনতার ঐতিহ্যর সঙ্গে জড়িত ব্যক্তি ও মনীষীদের নাম রাখা হবে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নির্দেশে গঠিত বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশে খুব দ্রুত শহর ও শহরতলীর একাধিক রাস্তার নাম বদলাতে চলেছে বলেও জানান তিনি।
এর আগে শোরাবর্দি অ্যাভিনিউয়ের নাম বদলে করা হয়েছে গোপাল মুখার্জি রোড। সূত্র মারফত জানা গিয়েছে যে, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেওয়া বিশ্ব বাংলা সরণির নামও বদল করা হবে। এই রাস্তার নতুন নাম হতে পারে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের নামে। আজ ICCR-এ একটি অনুষ্ঠানে এসে এমনটাই জানিয়েছেন কার্তিক মহারাজ। তিনি বলেন, "রাস্তার নাম বদল নিয়ে একটি কমিটি তৈরি করা হয়েছে। কমিটিতে ইতিহাসবিদ থেকে শুরু করে বহু পন্ডিত মানুষজন রয়েছেন। এখনও পর্যন্ত বেশ কিছু নাম এসেছে। সেইসব নামগুলি পর্যালোচনা করা হবে। দুর্গাপুজোর পর থেকেই রাস্তার নাম বদলের প্রক্রিয়া শুরু হবে।"
তিনি আরও বলেন, "কমিটি তাদের তরফ থেকে নামগুলি নিয়ে পর্যালোচনা করবে ৷ সেই নামের তালিকার বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে ক্যাবিনেট।" কার্তিকের বক্তব্য অনুযায়ী, রাস্তার নাম বদলে ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত, এমন নাম রাখা হবে। এমন বেশ কিছু ঐতিহাসিক নাম রয়েছে, যেগুলি বাংলার মানুষ জানেন না ৷ সেই সব নাম রাখার পরিকল্পনা রয়েছে। আসন্ন দুর্গাপুজো যাতে হিন্দু শাস্ত্র মেনে হয়, সেই বিষয় মানুষকে আরও একবার মনে করিয়ে দেন কার্তিক। তিনি মনে করেন, কোনওভাবেই মায়ের উদ্বোধন পিতৃপক্ষে হওয়া উচিত নয়। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম না করে কার্তিকের কটাক্ষ, "উনি এটা দাম্ভিকতা থেকে করেছেন। কিন্তু সেটা শাস্ত্রের বিধি নয়। যাঁরা আচার, নীতি, নিয়ম মানেন, তাঁরা এটা করবেন না।"
এদিকে, পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যন্ত গ্রামের চাষের জমি থেকে মাঝসমুদ্র—এ বার কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই ও রোবোটিক প্রযুক্তির হাত ধরে বদলের বার্তা পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। কৃষি, মৎস্যচাষ থেকে শুরু করে মৎস্যজীবীদের নিরাপত্তা—বিজ্ঞানের আধুনিক প্রযুক্তিকে কী ভাবে দৈনন্দিন জীবনে কাজে লাগানো যায়, সেই বিষয়ে বুধবার প্রশিক্ষণের আয়োজন হয় ‘বেঙ্গল এআই, রোবোটিক অ্যান্ড ডিজিটাল সামিট 2026’-এর উদ্যোগে ৷ সেখানে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা কৃষক ও মৎস্যজীবীদের সামনে এআই এবং রোবোটিক্সের ব্যবহারিক দিক তুলে ধরা হয়। গ্রামের পুকুর, ভেড়ি ও কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন বাড়ানো থেকে শুরু করে সমুদ্রে মৎস্যজীবীদের নিরাপত্তা—বিভিন্ন ক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তির সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা হয়।