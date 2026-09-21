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কলকাতার রাস্তা থেকে বাদ যাবে লেনিন-মার্কসের নাম, বাংলার সঙ্গে এঁদের কী সম্পর্ক: কার্তিক মহারাজ

Kartik Maharaj: কলতান দাশগুপ্ত বলেন, রাস্তার নাম বদলের কমিটিতে ইতিহাসবিদ বা বিশিষ্টদের রাখার বদলে যদি বিজেপি নিজের লোক বসায়, তাহলে এইসব কাণ্ডই হবে ।

Kartik Maharaj
'রোড রিনেমিং কমিটি'র চেয়ারম্যান কার্তিক মহারাজ (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 21, 2026 at 6:22 PM IST

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কলকাতা, 21 সেপ্টেম্বর: কলকাতার রাস্তা থেকে এবার চিরতরে মুছে যেতে চলেছে ভ্লাদিমির লেনিন ও কার্ল মার্কসের নাম । 'রোড রিনেমিং কমিটি'র চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব বুঝে নিয়েই একথা ঘোষণা করে দিলেন কার্তিক মহারাজ । তাঁর যুক্তি, "তাঁদের নাম কেন রাখব ? বাংলা বা ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে এঁদের সম্পর্ক কী ?"

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী আগেই জানিয়েছিলেন যে, বিদেশি কারও নামে পশ্চিমবঙ্গে রাস্তার নাম থাকবে না ৷ রাস্তার নাম বদল নিয়ে ইতিমধ্যে তাঁর সরকার একটি কমিটিও তৈরি করেছে, যেখানে চেয়ারম্যান করা হয়েছে স্বামী প্রদীপ্তানন্দ ওরফে কার্তিক মহারাজকে ৷ এর পর থেকেই লেনিন সরণি-সহ বেশকিছু রাস্তার নাম বদলে যাওয়ার আশঙ্কায় সরব হয়েছে বিরোধীরা ৷ তবে এবার হাতে কলমে কাজ শুরুর দিনেই 'রোড রিনেমিং কমিটি'র চেয়ারম্যান কার্তিক মহারাজ সাফ জানিয়ে দিলেন যে, মুখ্যমন্ত্রীর কথা মতোই বাংলার রাস্তার নাম থেকে মুছে ফেলা হবে লেনিন ও মার্কসকে ৷

এদিন কলকাতা পুরনিগমের নতুন বসার ঘরে পৌঁছে নিজের সব কাজ প্রাথমিক ভাবে দেখে নেন কার্তিক মহারাজ । তিনি জানান, কলকাতা তথা রাজ্যের বিভিন্ন রাস্তার যথাযথ নামকরণের জন্য রাজ্য সরকার পাঁচ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করেছে ৷ বিভিন্ন রাস্তার নয়া নামের জন্য আবেদনও এসে পৌঁছেছে কমিটির কাছে ৷ এককভাবে সিদ্ধান্ত না-নিয়ে কমিটির সবাই যাতে একত্রিত হয়ে রাস্তার নামকরণ করতে পারেন, সেজন্য সরকার কলকাতা পুরনিগমে একটি ঘর কমিটির জন্য বরাদ্দ করেছে ৷ সেখানেই সব আবেদন গৃহীত হবে এবং সপ্তাহে একদিন করে কমিটির সদস্যরা আলোচনার মাধ্যমে নাম ঠিক করে বিধানসভায় পাঠাবেন ৷

এদিন তিনি জানিয়েছেন যে, বিশ্ব বাংলা সরণীর নাম বদল করা হবে । চৈতন্য মহাপ্রভুর নামে করা হতে চলেছে বিশ্ব বাংলা সরণির নাম । বিপ্লবী, সাধু-সন্ন্যাসী থেকে শুরু করে ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বদের নাম স্থান পাবে নতুন নামকরণ কর্মকাণ্ডে ।

তবে বাংলার রাস্তার নাম থেকে লেনিন-কার্ল মার্কসকে মুছে দেওয়ার কথাও এদিন স্পষ্ট জানান কার্তিক মহারাজ ৷ তাঁর যুক্তি, "কেন রাখব ? বাংলা সংস্কৃতির সঙ্গে বা ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে এঁদের সম্পর্ক কী ? আমাদের উপর তাঁদের কী অবদান রয়েছে ? কেন তাঁদের নাম থাকবে ? এগুলো সব বদলে দেওয়া হবে ৷" তিনি আরও জানিয়েছেন, প্রফুল্ল চাকি, ক্ষুদিরাম বসু-সহ অনেক বিপ্লবীর নাম এবার স্থান পেতে চলেছে শহর এবং রাজ্যের রাস্তার নামকরণে ।

রাস্তা থেকে লেনিন-মার্কসের নাম বাদ দেওয়া নিয়ে সরব হয়েছে বামেরা ৷ এ প্রসঙ্গে সিপিআই(এম) নেতা কলতান দাশগুপ্ত বলেন, "রাস্তার নাম বদলের কমিটিতে ইতিহাসবিদ বা বিশিষ্টদের রাখার বদলে যদি বিজেপি নিজের লোক বসায়, তাহলে এইসব কাণ্ডই হবে । মার্কস, লেনিন গোটা বিশ্বে গরিব মানুষের লড়াই নিয়ে খ্যাত । দু'দিন বাদে গ্যালিলিও, কোপারনিকাসদের নামও বাদ দেবে একই প্রশ্ন তুলে । তাহলে কি এবার পড়াশোনার সিলেবাস থেকেও তাঁদের নাম বাদ চলে যাবে ?"

কংগ্রেস নেতা অর্ঘ্য গণ এবিষয়ে বলেন, "গণতন্ত্র হত্যা করে বিজেপি যে রাজনীতি করছে, তার প্রমাণ আজ কলকাতা কর্পোরেশনের এই ঘটনা । একজন আদ্যোপান্ত ধার্মিক লোককে এনে বসানো হয়েছে ৷ তিনি নাকি ঠিক করবেন দীর্ঘদিন যে সমস্ত মনীষী, গুরুত্বপূর্ণ লোকের নামে রাস্তা আছে সেটা পরিবর্তন হবে । উনি কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ? আগে বলুন ওঁর কী অবদান আছে রাজ্যে ?"

এই বিষয়ে বাম ও কংগ্রেসের পাশে দাঁড়িয়েছে কালীঘাট-তৃণমূলও ৷ তৃণমূল বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, "আসলে রাস্তার নামগুলি বিশ্বের বিভিন্ন মুনি, ঋষি, বিশিষ্ট ব্যক্তি, খ্যাতনামা ব্যক্তির নামে করা হয়েছে তাঁদের সম্মান জানানোর জন্য । কিন্তু এই সিদ্ধান্তের মধ্যে দিয়ে বিষয়টি দেশের গণ্ডি বা সীমানা আটকে যাবে । কার্ল মার্কস, লেনিনের নাম বিশ্বখ্যাত । তাঁদের নাম পরিবর্তন করাটা ঠিক হবে না ।"

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