দাদা-দিদি কেউ বাঁচাবে না, নিজেদের রক্ষা নিজেদেরই করতে হবে, হিন্দু সম্মেলনে বার্তা কার্তিক মহারাজের
বুধবার পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটালে আয়োজন করা হয় হিন্দু সম্মেলনের৷ আয়োজক ছিল ঘাটালের সনাতনী নাগরিকবৃন্দ৷ সেখানেই এই বার্তা দেন কার্তিক মহারাজ৷
Published : January 14, 2026 at 3:34 PM IST
ঘাটাল (পশ্চিম মেদিনীপুর), 14 জানুয়ারি: কারও ভরসায় না-থেকে নিজেদের রক্ষা নিজেদেরই করতে হবে, বুধবার পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটালে এই বার্তাই দিলেন স্বামী প্রদীপ্তানন্দ ওরফে কার্তিক মহারাজ৷ এদিন ঘাটালে আয়োজন করা হয়েছিল হিন্দু সম্মেলনের৷ সেই সম্মেলনেই এই বার্তা দেন কার্তিক মহারাজ৷
ঘাটালের সনাতনী নাগরিকবৃন্দের তরফে আয়োজিত ওই অনুষ্ঠানে কার্তিক মহারাজ বলেন, "আজকের দিনে নিজেদের মা-বোনদের এবং মেয়েকে রক্ষা করতে রিভলবার হয়তো আপনারা তুলে দিতে পারবেন না৷ কিন্তু তাঁকে লঙ্কা গুঁড়োর প্যাকেট দিয়ে রাখতে পারেন। সেই সঙ্গে মহিলাদের সম্ভ্রম রক্ষার্থে রাস্তায় প্রতিবাদ-প্রতিরোধ করতে হবে এবং মা দুর্গার ত্রিশূল নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে দুষ্টের দমন করতে।’’
এর পরই প্রত্যেককে নিজেদের রক্ষা করার বার্তা দেন কার্তিক মহারাজ৷ তিনি বলেন, ‘‘আপনাদের আজকের দিনে দাদা বা দিদি কেউ রক্ষা করতে আসবে না, আপনাদেরকে রক্ষা করতে হবে নিজেদেরকে।’’ একই সঙ্গে দুষ্টের দমন করতে সন্তানদের বিনয়-বাদল-দীনেশে মতো গড়ে তুলতে অনুরোধ করেন কার্তিক মহারাজ, যারা দেশের জন্য প্রাণ দিতে পারবে৷
স্বামী বিবেকানন্দের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘‘সত্যের জন্য সবকিছু ত্যাগ করা যায়৷ কিন্তু অন্য কিছুর জন্য কখনও সত্যকে ত্যাগ করা যায় না।’’ এছাড়াও তিনি এদিন জেলা ও রাজ্যের মহিলাদের এই পরিস্থিতিতে এগিয়ে আসার অনুরোধ জানান।
দেশের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে কার্তিক মহারাজ বলেন, ‘‘এর আগে ভেড়া নেতৃত্ব দিত৷ তাই দেশের পরিস্থিতি ওরকম ছিল৷ এখন সিংহ নেতৃত্ব দিচ্ছে, তাই দেশ উন্নতি ঘটছে।’’ শেষে তিনি আরও বলেন, ‘‘এক হাতে অস্ত্র, এক হাতে শাস্ত্র নিয়েই দেশের উন্নতি সম্ভব৷ ধর্মকে সঙ্গী করে এক হাতে শাস্ত্র আর এক হাতে অস্ত্র নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। শাস্ত্রবিহীন বা অস্ত্রবিহীন হয়ে কখনোই দেশের উন্নতি সম্ভব না।’’
এদিনের সভায় ঘাটাল-সহ আশপাশের এলাকার অনেক মানুষ ভিড় জমিয়েছিলেন৷ অনুষ্ঠানের সূচনা করেন কার্তিক মহারাজ৷ তবে সব বক্তাদের শেষে ভাষণ দেন কার্তিক মহারাজ৷