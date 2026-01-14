ETV Bharat / state

দাদা-দিদি কেউ বাঁচাবে না, নিজেদের রক্ষা নিজেদেরই করতে হবে, হিন্দু সম্মেলনে বার্তা কার্তিক মহারাজের

বুধবার পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটালে আয়োজন করা হয় হিন্দু সম্মেলনের৷ আয়োজক ছিল ঘাটালের সনাতনী নাগরিকবৃন্দ৷ সেখানেই এই বার্তা দেন কার্তিক মহারাজ৷

Kartik Maharaj
ঘাটালের হিন্দু সম্মেলনে কার্তিক মহারাজ (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 14, 2026 at 3:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ঘাটাল (পশ্চিম মেদিনীপুর), 14 জানুয়ারি: কারও ভরসায় না-থেকে নিজেদের রক্ষা নিজেদেরই করতে হবে, বুধবার পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটালে এই বার্তাই দিলেন স্বামী প্রদীপ্তানন্দ ওরফে কার্তিক মহারাজ৷ এদিন ঘাটালে আয়োজন করা হয়েছিল হিন্দু সম্মেলনের৷ সেই সম্মেলনেই এই বার্তা দেন কার্তিক মহারাজ৷

ঘাটালের সনাতনী নাগরিকবৃন্দের তরফে আয়োজিত ওই অনুষ্ঠানে কার্তিক মহারাজ বলেন, "আজকের দিনে নিজেদের মা-বোনদের এবং মেয়েকে রক্ষা করতে রিভলবার হয়তো আপনারা তুলে দিতে পারবেন না৷ কিন্তু তাঁকে লঙ্কা গুঁড়োর প্যাকেট দিয়ে রাখতে পারেন। সেই সঙ্গে মহিলাদের সম্ভ্রম রক্ষার্থে রাস্তায় প্রতিবাদ-প্রতিরোধ করতে হবে এবং মা দুর্গার ত্রিশূল নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে দুষ্টের দমন করতে।’’

Kartik Maharaj
ঘাটালের হিন্দু সম্মেলনে কার্তিক মহারাজ (নিজস্ব ছবি)

এর পরই প্রত্যেককে নিজেদের রক্ষা করার বার্তা দেন কার্তিক মহারাজ৷ তিনি বলেন, ‘‘আপনাদের আজকের দিনে দাদা বা দিদি কেউ রক্ষা করতে আসবে না, আপনাদেরকে রক্ষা করতে হবে নিজেদেরকে।’’ একই সঙ্গে দুষ্টের দমন করতে সন্তানদের বিনয়-বাদল-দীনেশে মতো গড়ে তুলতে অনুরোধ করেন কার্তিক মহারাজ, যারা দেশের জন্য প্রাণ দিতে পারবে৷

স্বামী বিবেকানন্দের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘‘সত্যের জন্য সবকিছু ত্যাগ করা যায়৷ কিন্তু অন্য কিছুর জন্য কখনও সত্যকে ত্যাগ করা যায় না।’’ এছাড়াও তিনি এদিন জেলা ও রাজ্যের মহিলাদের এই পরিস্থিতিতে এগিয়ে আসার অনুরোধ জানান।

Kartik Maharaj
ঘাটালের হিন্দু সম্মেলনে কার্তিক মহারাজ (নিজস্ব ছবি)

দেশের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে কার্তিক মহারাজ বলেন, ‘‘এর আগে ভেড়া নেতৃত্ব দিত৷ তাই দেশের পরিস্থিতি ওরকম ছিল৷ এখন সিংহ নেতৃত্ব দিচ্ছে, তাই দেশ উন্নতি ঘটছে।’’ শেষে তিনি আরও বলেন, ‘‘এক হাতে অস্ত্র, এক হাতে শাস্ত্র নিয়েই দেশের উন্নতি সম্ভব৷ ধর্মকে সঙ্গী করে এক হাতে শাস্ত্র আর এক হাতে অস্ত্র নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। শাস্ত্রবিহীন বা অস্ত্রবিহীন হয়ে কখনোই দেশের উন্নতি সম্ভব না।’’

এদিনের সভায় ঘাটাল-সহ আশপাশের এলাকার অনেক মানুষ ভিড় জমিয়েছিলেন৷ অনুষ্ঠানের সূচনা করেন কার্তিক মহারাজ৷ তবে সব বক্তাদের শেষে ভাষণ দেন কার্তিক মহারাজ৷

আরও পড়ুন -

TAGGED:

HINDU CONFERENCE
হিন্দু সম্মেলন
কার্তিক মহারাজ
সনাতনী
KARTIK MAHARAJ

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.