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বারুইপুরের পর ফের নাবালিকার যৌন নিগ্রহের অভিযোগ, গ্রেফতার ক্যারাটে শিক্ষক

প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, নির্যাতনের শিকার শুধু ওই নাবালিকাই নন, আরও কয়েকজন আবাসিকও অভিযুক্তের যৌন নিপীড়নের শিকার হয়ে থাকতে পারেন।

SURVEY PARK POLICE STATION
বারুইপুরের পর ফের নাবালিকার যৌন নিগ্রহের অভিযোগ, গ্রেফতার ক্যারাটে শিক্ষক (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 13, 2026 at 1:45 PM IST

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কলকাতা, 13 জুলাই: দক্ষিণ কলকাতার সার্ভে পার্ক থানা এলাকার একটি এনজিও পরিচালিত আবাসিক হস্টেলে থাকা এক নাবালিকাকে দীর্ঘদিন ধরে যৌন নিগ্রহের অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে প্রসেনজিৎ দাস নামে ওই এনজিওর কোষাধ্যক্ষ তথা মার্শাল আট প্রশিক্ষককে গ্রেফতার করেছে সার্ভে পার্ক থানার পুলিশ।

প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, নির্যাতনের শিকার শুধু ওই নাবালিকাই নন, আরও কয়েকজন আবাসিকও অভিযুক্তের যৌন নিপীড়নের শিকার হয়ে থাকতে পারেন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত প্রসেনজিৎ দাস এনজিওটির কোষাধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি হস্টেলে থাকা নাবালিকাদের ক্যারাটে ও কুংফুর প্রশিক্ষণ দিত।

অভিযোগ, প্রশিক্ষণের সুযোগকে কাজে লাগিয়ে প্রসেনজিৎ প্রথমে বিভিন্ন অজুহাতে নাবালিকাদের অনুপযুক্তভাবে স্পর্শ করত। এরপর কয়েকজনকে আলাদা প্রশিক্ষণের নাম করে হস্টেলের নির্জন স্থানে ডেকে নিয়ে গিয়ে যৌন নিগ্রহ চালাত। নির্যাতিত এক নাবালিকার অভিযোগ, প্রায় এক বছর আগে তার উপর যৌন অত্যাচার শুরু হয় এবং প্রায় চার মাস ধরে সেই নির্যাতন চলতে থাকে। প্রতিবাদ করলে ভয় দেখানো ও হুমকি দেওয়া হতো বলেও অভিযোগ।

পুলিশের দাবি, নির্যাতিত নাবালিকাটি দীর্ঘদিন আতঙ্কে বিষয়টি গোপন রেখেছিল। তবে তার আচরণে অস্বাভাবিক পরিবর্তন লক্ষ্য করেন হস্টেলেরই এক শিক্ষক। তিনি সহানুভূতির সঙ্গে কথা বললে নাবালিকা কান্নায় ভেঙে পড়ে এবং নিজের উপর হওয়া অত্যাচারের কথা খুলে বলে। এরপর বিষয়টি হস্টেল কর্তৃপক্ষের নজরে আনা হয় এবং চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটি (সিডব্লুসি)-কে জানানো হয়। অভিযোগ পাওয়ার পর সিডব্লুসি-র প্রতিনিধিরা হস্টেলে গিয়ে নাবালিকার সঙ্গে কথা বলেন এবং প্রাথমিক তদন্ত করেন। পরে নিরাপত্তার স্বার্থে ওই কিশোরীকে অন্য একটি সরকারি হোমে স্থানান্তর করা হয়।

আইনি প্রক্রিয়া অনুযায়ী প্রথমে রবীন্দ্র সরোবর থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। যদিও ঘটনাস্থল সার্ভে পার্ক থানা এলাকার অন্তর্গত হওয়ায় রবীন্দ্র সরোবর থানার পক্ষ থেকে জিরো এফআইআর নথিভুক্ত করে মামলাটি সার্ভে পার্ক থানায় পাঠানো হয়। এরপর তদন্তে নেমে শনিবার রাতে অভিযুক্ত প্রসেনজিৎ দাসকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে পকসো আইনের পাশাপাশি অন্যান্য প্রাসঙ্গিক ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। পাশাপাশি, হস্টেলের অন্যান্য আবাসিকদের সঙ্গেও কথা বলা হচ্ছে। আরও কেউ একই ধরনের নির্যাতনের শিকার হয়েছেন কি না, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। পুলিশ সূত্রের দাবি, তদন্তের স্বার্থে এনজিওর ভূমিকা, নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং অভিযোগ সামনে আসতে এত দেরি হওয়ার কারণও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

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