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জোড়া পায়রা, মহিষ, পাঠা বলি ! 500 বছর ধরে দুর্গারূপে পূজিতা দেবী কামতেশ্বরী

Kamteswari Worshipped as Durga: কোচবিহারের মহারাজা প্রাণনারায়ণের আমলে 1665 খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত কামতেশ্বরী মন্দির ৷ পুজোর ইতিহাস থেকে রাজকীয় নিয়ম রইল শুভঙ্কর সাহার বিশেষ প্রতিবেদনে ৷

kamteswari temple
দিনহাটার গোসানিমারিতে কামতেশ্বরী মন্দির (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 24, 2026 at 9:09 PM IST

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কোচবিহার, 24 সেপ্টেম্বর: রয়েছে পুজোর কয়েকদিন আলাদা আলাদা পশু বলির প্রথা ৷ বিসর্জনে মানা হয় বিশেষ নিয়ম ৷ চারদিন ধরে জ্বলে যজ্ঞের আলো ৷ 500 বছরের বেশি পুরনো রাজ আমলের রীতি আজও অমলিন কামতেশ্বরী মন্দিরে ৷ শরৎকালে এখানে দুর্গারূপে পূজিত হন গোসানিমারির দেবী কামতেশ্বরী ।

কোচবিহার দেবত্র ত্রাস্টের অধীনে কামতেশ্বরী মন্দিরে আজও এই পুজো হয় ৷ যাকে ঘিরে এখনও মন্দির চত্বরে ভিড় জমায় ভিন রাজ্য থেকেও মানুষজন । সামনেই দুর্গাপুজো তাই এখন জোর ব্যস্ততা কামতেশ্বরী মন্দিরে ৷ ইটিভি ভারত তুলে ধরল পুজোর খুঁটিনাটি থেকে ইতিহাস ৷

500 বছর ধরে দুর্গারূপে পূজিতা দেবী কামতেশ্বরী (ইটিভি ভারত)

কামতেশ্বরী মন্দির

মহকুমা শহর দিনহাটা থেকে আট কিলোমিটার দূরে শিঙ্গিমারি নদীর তীরে ক্ষুদ্র জনপদ গোসানিমারি । এই গোসানিমারি বন্দর থেকে দক্ষিণ দিক বরাবর সিতাইয়ের রাস্তায় কিছুটা এগোলেই গোসানিমারি হাইস্কুলের উলটো দিকে পড়বে ঐতিহ্যবাহী কামতেশ্বরী মন্দির । এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে ৷ তবে কথিত রয়েছে, বর্তমান মন্দিরটি কোচবিহারের মহারাজা প্রাণনারায়ণের আমলে 1665 খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় ৷ সেটা এমনকি মন্দিরের দেওয়ালেও খোদিতে রয়েছে ।

kamteswari temple
কামতেশ্বরী মন্দির (ইটিভি ভারত)

দুর্গাপুজোর রাজকীয় নিয়ম

সারাবছর এই মন্দিরে দেবী কামতেশ্বরীর নিত্যপুজো হয় । পাশাপাশি শরৎকালে দেবী কামতেশ্বরী দুর্গারূপে, কার্তিক মাসের দীপাবলীতে তথা দীপান্বিতা কালীরূপে এবং মাঘ মাসে রটন্তী কালীরূপে পুজো নেন তিনি । শরৎকালে প্রতিপদ অর্থাৎ মহালয়ার পরের দিন থেকে মূল মন্দিরের কামতেশ্বরী দেবীর সিংহাসনের উত্তর দিকে ঘট বসিয়ে দুর্গাপুজো শুরু হয় । এরপর ষষ্ঠীর দিন মন্দির প্রাঙ্গণে থাকা বেল গাছে বরণ এবং সপ্তমীতে মূল পুজো শুরু হয় । সপ্তমীর দিন সকালে 22টি জায়গার মাটি ও 22টি জায়গায় জল দিয়ে মহাস্নান করানো হয় দেবীকে । গর্ভগৃহের সামনে সপ্তমীর দিন যে যজ্ঞ শুরু হয়, দশমী পর্যন্ত সেই যজ্ঞ একটানা চলতে থাকে ।

kamteswari temple
কামতেশ্বরী মন্দিরে রাজকীয় প্রথা মেনে পুজো (ইটিভি ভারত)

দুর্গাপুজোর বলি প্রথা অব্যাহত

প্রতিপদ থেকে নবমী পর্যন্ত প্রতিদিন জোড়া পায়রা বলি দেওয়া হয় । পাশাপাশি অষ্টমীতে মহিষ বলি দেওয়া হয় । নবমীতে পাঠা বলি হয় এবং বলির পাঠার মাংস ও মাছ দিয়ে আমিষ ভোগ দেওয়া হয় দেবীকে ৷ এছাড়া দশমীতে চাল কুমড়ো বলি দেওয়ার প্রথা রয়েছে । একইসঙ্গে দুর্গাপুজোর সময় আরও এক বিশেষ রীতি মানা হয় ৷ সেসময় 108টি মাটির শিবলিঙ্গ তৈরি করে তার রুদ্রাভিষেক করা হয় ৷ একইসঙ্গে দুর্গাপুজোর সময় খিচুড়ি ভোগে কাঁচালঙ্কার বদলে গোল মরিচ দেওয়ার রীতি রয়েছে এখানে ৷

বিসর্জনে বিশেষ চমক

দেবী কামতেশ্বরী স্থায়ী মূর্তি রয়েছে ৷ তাই কেবল পুজোর সামগ্রী বিসর্জন হয় ৷ মানসাই নদীতে পুজোর সামগ্রী নিয়ে যাওয়া হয় ৷ সেখানে নৌকা করে সাতপাক প্রদক্ষিণ করে মাঝনদীতে পুজোর সামগ্রী বিসর্জন হয় ৷

মন্দিরের পুরোহিত পরিতোষ ঝা বলেন, "দেবী কামতেশ্বরীর নিত্যপুজো হলেও শরৎকালে দুর্গারূপে, দ্বিপান্বীতা অমাবস্যায় দ্বিপান্বীতা কালীরূপে, মাঘমাসে রটন্তী কালীরূপে পুজো নেন । প্রতিপদ থেকে পুজো শুরু হয় । 10 দিনব্যাপী দুর্গাপুজো হয় ৷ প্রতিপদে মায়ের ঘট বসে ৷ চারদিনব্যাপী যজ্ঞ হয় ৷ সপ্তমী থেকে যে যজ্ঞ শুরু হয় দশমীতে নেভে আগুন । তিনজন পুরোহিত দুর্গাপুজো করেন ৷ রাজ আমলের নিয়ম মেনেই এখানে আজও পুজো হয়ে আসছে ৷"

kamteswari temple
1665 খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত মন্দিরটি (ইটিভি ভারত)

দুর্গাপুজোয় বসে মেলা

পুজোর দিনগুলোতে মন্দিরের বাইরে মেলা বসে । ভিড় জমায় দিনহাটা মহকুমা ও মহকুমা বাইরের এলাকার বহু মানুষজন । আগে ওপার বাংলার মানুষ এই পুজো দেখতে এলেও এখন সীমান্তে কাটাতার হয়ে যাওয়ায় আর আসেন না । মন্দিরের সেবায়েত পরিবারের সদস্য তথা ইতিহাসের শিক্ষক প্রদীপ ঝা বলেন, "পুজোর দিনগুলোতে ভিড় জমায় দিনহাটা মহকুমা ও মহকুমা বাইরের এলাকার বহু মানুষজন । আগে ওপার বাংলার মানুষ এই পুজো দেখতে এলেও এখন সীমান্তে কাঁটাতার হয়ে যাওয়ায় আর আসেন না । তবে অসম থেকে লোকজন আসেন পুজোয় অংশ নিতে ৷"

kamteswari temple
দুর্গাপুজোয় চারদিন ধরে জ্বলে যজ্ঞের আলো (ইটিভি ভারত)

কোচবিহার হেরিটেজ সোসাইটির দিনহাটা শাখার সম্পাদক শঙ্খনাদ আচার্য বলেন, "বর্তমান মন্দিরটি 1665 খ্রীস্টাব্দে মহারাজা প্রাণনারায়ণের আমলে প্রতিষ্ঠা হয় বলে মন্দিরের দেওয়ালে খোদিত রয়েছে । তবে মন্দিরের প্রকৃত অবস্থান নিয়ে মতভেদ রয়েছে ৷ অনেকেই মনে করেন, আগে গোসানিমারি রাজপাট ঢিবি যেখানে কামতা রাজ্যের রাজধানী ছিল, সেখানেই হয়তো কামতেশ্বরী মন্দির ছিল । সেখানে দেবীর পুজো হত । এখন এখানে দুর্গাপুজোর সময় 108টি মাটির শিবলিঙ্গ তৈরি করে তার রুদ্রাভিষেক করা হয় ৷ দেবীর সঙ্গে সঙ্গে এখানে মহাদেবের পুজো হয় ৷ এটা রাজকীয় রীতি মেনে পুজো ও বিসর্জন হয় ৷ যা দেখতে নদীর দুপারে ভিড় জমে ৷"

TAGGED:

KAMTESWARI TEMPLE COOCH BEHAR
KAMTESWARI TEMPLE GOSANIMARI
কামতেশ্বরী মন্দির
কামতেশ্বরী দেবী দুর্গারূপে পূজিত
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