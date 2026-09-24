জোড়া পায়রা, মহিষ, পাঠা বলি ! 500 বছর ধরে দুর্গারূপে পূজিতা দেবী কামতেশ্বরী

জোড়া পায়রা, মহিষ, পাঠা বলি ! 500 বছর ধরে দুর্গারূপে পূজিতা দেবী কামতেশ্বরী
Kamteswari Worshipped as Durga: কোচবিহারের মহারাজা প্রাণনারায়ণের আমলে 1665 খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত কামতেশ্বরী মন্দির ৷ পুজোর ইতিহাস থেকে রাজকীয় নিয়ম রইল শুভঙ্কর সাহার বিশেষ প্রতিবেদনে ৷
Published : September 24, 2026 at 9:09 PM IST
কোচবিহার, 24 সেপ্টেম্বর: রয়েছে পুজোর কয়েকদিন আলাদা আলাদা পশু বলির প্রথা ৷ বিসর্জনে মানা হয় বিশেষ নিয়ম ৷ চারদিন ধরে জ্বলে যজ্ঞের আলো ৷ 500 বছরের বেশি পুরনো রাজ আমলের রীতি আজও অমলিন কামতেশ্বরী মন্দিরে ৷ শরৎকালে এখানে দুর্গারূপে পূজিত হন গোসানিমারির দেবী কামতেশ্বরী ।
কোচবিহার দেবত্র ত্রাস্টের অধীনে কামতেশ্বরী মন্দিরে আজও এই পুজো হয় ৷ যাকে ঘিরে এখনও মন্দির চত্বরে ভিড় জমায় ভিন রাজ্য থেকেও মানুষজন । সামনেই দুর্গাপুজো তাই এখন জোর ব্যস্ততা কামতেশ্বরী মন্দিরে ৷ ইটিভি ভারত তুলে ধরল পুজোর খুঁটিনাটি থেকে ইতিহাস ৷
কামতেশ্বরী মন্দির
মহকুমা শহর দিনহাটা থেকে আট কিলোমিটার দূরে শিঙ্গিমারি নদীর তীরে ক্ষুদ্র জনপদ গোসানিমারি । এই গোসানিমারি বন্দর থেকে দক্ষিণ দিক বরাবর সিতাইয়ের রাস্তায় কিছুটা এগোলেই গোসানিমারি হাইস্কুলের উলটো দিকে পড়বে ঐতিহ্যবাহী কামতেশ্বরী মন্দির । এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে ৷ তবে কথিত রয়েছে, বর্তমান মন্দিরটি কোচবিহারের মহারাজা প্রাণনারায়ণের আমলে 1665 খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় ৷ সেটা এমনকি মন্দিরের দেওয়ালেও খোদিতে রয়েছে ।
দুর্গাপুজোর রাজকীয় নিয়ম
সারাবছর এই মন্দিরে দেবী কামতেশ্বরীর নিত্যপুজো হয় । পাশাপাশি শরৎকালে দেবী কামতেশ্বরী দুর্গারূপে, কার্তিক মাসের দীপাবলীতে তথা দীপান্বিতা কালীরূপে এবং মাঘ মাসে রটন্তী কালীরূপে পুজো নেন তিনি । শরৎকালে প্রতিপদ অর্থাৎ মহালয়ার পরের দিন থেকে মূল মন্দিরের কামতেশ্বরী দেবীর সিংহাসনের উত্তর দিকে ঘট বসিয়ে দুর্গাপুজো শুরু হয় । এরপর ষষ্ঠীর দিন মন্দির প্রাঙ্গণে থাকা বেল গাছে বরণ এবং সপ্তমীতে মূল পুজো শুরু হয় । সপ্তমীর দিন সকালে 22টি জায়গার মাটি ও 22টি জায়গায় জল দিয়ে মহাস্নান করানো হয় দেবীকে । গর্ভগৃহের সামনে সপ্তমীর দিন যে যজ্ঞ শুরু হয়, দশমী পর্যন্ত সেই যজ্ঞ একটানা চলতে থাকে ।
দুর্গাপুজোর বলি প্রথা অব্যাহত
প্রতিপদ থেকে নবমী পর্যন্ত প্রতিদিন জোড়া পায়রা বলি দেওয়া হয় । পাশাপাশি অষ্টমীতে মহিষ বলি দেওয়া হয় । নবমীতে পাঠা বলি হয় এবং বলির পাঠার মাংস ও মাছ দিয়ে আমিষ ভোগ দেওয়া হয় দেবীকে ৷ এছাড়া দশমীতে চাল কুমড়ো বলি দেওয়ার প্রথা রয়েছে । একইসঙ্গে দুর্গাপুজোর সময় আরও এক বিশেষ রীতি মানা হয় ৷ সেসময় 108টি মাটির শিবলিঙ্গ তৈরি করে তার রুদ্রাভিষেক করা হয় ৷ একইসঙ্গে দুর্গাপুজোর সময় খিচুড়ি ভোগে কাঁচালঙ্কার বদলে গোল মরিচ দেওয়ার রীতি রয়েছে এখানে ৷
বিসর্জনে বিশেষ চমক
দেবী কামতেশ্বরী স্থায়ী মূর্তি রয়েছে ৷ তাই কেবল পুজোর সামগ্রী বিসর্জন হয় ৷ মানসাই নদীতে পুজোর সামগ্রী নিয়ে যাওয়া হয় ৷ সেখানে নৌকা করে সাতপাক প্রদক্ষিণ করে মাঝনদীতে পুজোর সামগ্রী বিসর্জন হয় ৷
মন্দিরের পুরোহিত পরিতোষ ঝা বলেন, "দেবী কামতেশ্বরীর নিত্যপুজো হলেও শরৎকালে দুর্গারূপে, দ্বিপান্বীতা অমাবস্যায় দ্বিপান্বীতা কালীরূপে, মাঘমাসে রটন্তী কালীরূপে পুজো নেন । প্রতিপদ থেকে পুজো শুরু হয় । 10 দিনব্যাপী দুর্গাপুজো হয় ৷ প্রতিপদে মায়ের ঘট বসে ৷ চারদিনব্যাপী যজ্ঞ হয় ৷ সপ্তমী থেকে যে যজ্ঞ শুরু হয় দশমীতে নেভে আগুন । তিনজন পুরোহিত দুর্গাপুজো করেন ৷ রাজ আমলের নিয়ম মেনেই এখানে আজও পুজো হয়ে আসছে ৷"
দুর্গাপুজোয় বসে মেলা
পুজোর দিনগুলোতে মন্দিরের বাইরে মেলা বসে । ভিড় জমায় দিনহাটা মহকুমা ও মহকুমা বাইরের এলাকার বহু মানুষজন । আগে ওপার বাংলার মানুষ এই পুজো দেখতে এলেও এখন সীমান্তে কাটাতার হয়ে যাওয়ায় আর আসেন না । মন্দিরের সেবায়েত পরিবারের সদস্য তথা ইতিহাসের শিক্ষক প্রদীপ ঝা বলেন, "পুজোর দিনগুলোতে ভিড় জমায় দিনহাটা মহকুমা ও মহকুমা বাইরের এলাকার বহু মানুষজন । আগে ওপার বাংলার মানুষ এই পুজো দেখতে এলেও এখন সীমান্তে কাঁটাতার হয়ে যাওয়ায় আর আসেন না । তবে অসম থেকে লোকজন আসেন পুজোয় অংশ নিতে ৷"
কোচবিহার হেরিটেজ সোসাইটির দিনহাটা শাখার সম্পাদক শঙ্খনাদ আচার্য বলেন, "বর্তমান মন্দিরটি 1665 খ্রীস্টাব্দে মহারাজা প্রাণনারায়ণের আমলে প্রতিষ্ঠা হয় বলে মন্দিরের দেওয়ালে খোদিত রয়েছে । তবে মন্দিরের প্রকৃত অবস্থান নিয়ে মতভেদ রয়েছে ৷ অনেকেই মনে করেন, আগে গোসানিমারি রাজপাট ঢিবি যেখানে কামতা রাজ্যের রাজধানী ছিল, সেখানেই হয়তো কামতেশ্বরী মন্দির ছিল । সেখানে দেবীর পুজো হত । এখন এখানে দুর্গাপুজোর সময় 108টি মাটির শিবলিঙ্গ তৈরি করে তার রুদ্রাভিষেক করা হয় ৷ দেবীর সঙ্গে সঙ্গে এখানে মহাদেবের পুজো হয় ৷ এটা রাজকীয় রীতি মেনে পুজো ও বিসর্জন হয় ৷ যা দেখতে নদীর দুপারে ভিড় জমে ৷"