রাজবংশীদের কেন অগ্রাধিকার, ক্ষুব্ধ কামতাপুরী নেতা ! উত্তরকন্যায় মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাসের পরেই উত্তেজনা

রাজবংশীদের কেন অগ্রাধিকার, ক্ষুব্ধ কামতাপুরী নেতা ! উত্তরকন্যায় মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাসের পরেই উত্তেজনা
CM offers assurances: মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগকে রাজবংশী সম্প্রদায় আন্তরিকভাবে স্বাগত জানালেও কামতাপুরী প্রতিনিধিদের অভিযোগ, রাজ্য সরকার রাজবংশীদের অগ্রাধিকার দিয়ে কামতাপুরীদের দাবিকে ইচ্ছাকৃতভাবে কোণঠাসা করেছে ।
Published : November 4, 2026 at 12:45 PM IST
শিলিগুড়ি, 4 নভেম্বর: রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী উত্তরবঙ্গের রাজবংশী ও কামতাপুরী সম্প্রদায়ের শীর্ষ প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকে বসলেন ৷ কিন্তু তারপরেও দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে মতবিরোধ প্রকট হয়ে উঠল ৷ ফলে উত্তরবঙ্গের মাটি ও মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা নিয়ে ফের উত্তপ্ত রাজনৈতিক ও সামাজিক আবহ ।
মঙ্গলবার শাখা সচিবালয় শিলিগুড়ির উত্তরকন্যায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী উত্তরবঙ্গের রাজবংশী ও কামতাপুরী সম্প্রদায়ের বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের শীর্ষ প্রতিনিধিদের নিয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বসেন । মুখ্যমন্ত্রীর এই বিশেষ উদ্যোগকে রাজবংশী সম্প্রদায়ের এক পক্ষ আন্তরিকভাবে স্বাগত জানালেও কামতাপুরী প্রতিনিধিদের অভিযোগ— রাজ্য সরকার রাজবংশীদের অগ্রাধিকার দিয়ে তাঁদের দাবিকে ইচ্ছাকৃতভাবে কোণঠাসা করেছে ।
বৈঠক শেষে সন্তোষ প্রকাশ করে রাজবংশী নেতা বংশীবদন বর্মণ বলেন, "দীর্ঘদিন ধরে অচল হয়ে থাকা রাজবংশী ভাষা অ্যাকাডেমি এবং রাজবংশী উন্নয়ন বোর্ড পুনর্গঠনে প্রশাসনিক উদ্যোগের আশ্বাস দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী । আগামী 24 নভেম্বরের মধ্যে এই সংক্রান্ত কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়ার বিষয়ে ইতিবাচক বার্তা মিলেছে ।"
রাজবংশী ভাষাকে ভারতীয় সংবিধানের অষ্টম তফসিলে অন্তর্ভুক্ত করার প্রসঙ্গে তিনি দাবি করেন, রাজ্য সরকার ইতিমধ্যে রাজবংশী ভাষার পক্ষে দৃঢ় সওয়াল করেছে এবং এই বিষয়ে কেন্দ্র সরকারের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তি প্রস্তুত হচ্ছে । স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে পূর্ববর্তী আলোচনার সূত্র টেনে তিনি আশা প্রকাশ করেন, সরকার শিগগিরই রাজবংশী ইতিহাসবিদ ও ভাষা বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিয়ে এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করবে । অতীতের কোনও সরকার উত্তরবঙ্গের এই বিশাল রাজবংশী জনজাতির কথা শুনতে এভাবে পৃথকভাবে আলোচনায় বসার উদ্যোগ নেয়নি উল্লেখ করে প্রশাসনিক পদক্ষেপের প্রশংসা করেন তিনি ।
বংশীবদন বর্মণের সুরের সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে দাঁড়িয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন কামতাপুরী নেতা এবং উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক বীরেন নারায়ণ রায়। এই সূত্রেই কামতাপুরী ও রাজবংশী নেতৃত্বের পারস্পরিক মতভেদ প্রকাশ্যে এসে পড়ে । বীরেনের অভিযোগ, প্রশাসনিক এই বৈঠকে সার্বিক রাজবংশী নেতৃত্বকে চালকের আসনে বসিয়ে পক্ষপাতমূলক আচরণ করা হয়েছে । কামতাপুরী প্রতিনিধিদের বক্তব্য পেশ করার সুযোগ একপ্রকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে বলেও তিনি দাবি করেন ।
রাজবংশী ভাষাকে অষ্টম তফসিলে অন্তর্ভুক্ত করার আশ্বাসের কড়া সমালোচনা করে অধ্যাপক রায় স্পষ্ট জানান, রাজবংশী অথবা কামতাপুরী— কোন ভাষাটি বৈজ্ঞানিকভাবে গ্রহণযোগ্য, তা কেবল কর্তার ইচ্ছায় স্থির হতে পারে না । ভাষাতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক নথি তুলে ধরে বীরেন জানিয়েছেন, ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকেই 'কামরূপী-কামতা' বা 'কামতাপুরী' ভাষা হিসেবে এই অঞ্চলের নিজস্ব ভাষার অস্তিত্ব বজায় রয়েছে, যেখানে রাজবংশী জনজাতির অংশগ্রহণ আসে অনেক পরে, 1850 সালের পর থেকে । অঞ্চলভিত্তিক ‘কামতাপুরী’ নামটি অত্যন্ত ইনক্লুসিভ বা সর্বজনগ্রাহ্য, যার অধীনে এই অঞ্চলের প্রায় 22 থেকে 23টি সামাজিক গোষ্ঠীর মানুষ একত্রিত হতে পারে । নির্দিষ্ট একটি সম্প্রদায়ের নামে 'রাজবংশী ভাষা' চাপিয়ে দিলে তা ভাষাগত আধিপত্যবাদকে প্রশ্রয় দেয় এবং 2003 সালের সীতানাথ মহাপাত্র কমিশনের সুপারিশেও এই ভাষার নাম লিপিবদ্ধ রয়েছে। গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোয় সব জাতিগোষ্ঠীর ভাষার অধিকার রক্ষা করতে হলে কেবল কামতাপুরী নামকেই স্বীকৃতি দেওয়া উচিত বলে জোর দেন বীরেন ।
উত্তরকন্যার এই অভ্যন্তরীণ উত্তাপ তৈরির আগে বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বিগত সরকারের সমালোচনা করে বলেন, "উত্তরবঙ্গের ভৌগোলিক ও সামাজিক ভারসাম্য নষ্ট করতে নানা সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভাজন তৈরি করছে বিগত সরকার । রাই, লেপচা, তামাং বা নমঃশূদ্র বোর্ড গঠন করে সাধারণ মানুষকে বিভক্ত রাখার যে রাজনৈতিক পাটিগণিত চলছিল, উত্তরবঙ্গে রাজবংশী ও কামতাপুরীদের আলাদা করতে সেই এক নীতি প্রয়োগ করা হয়েছে ।"
মুখ্যমন্ত্রী সাফ জানান, ধর্মীয় ও ভাষাগত রাজনীতির মাধ্যমে মূল সামাজিক সমস্যাগুলি থেকে নজর ঘোরানো হচ্ছে । তাঁর আশ্বাস, উত্তরবঙ্গের পিছিয়ে পড়া মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ভূমির অধিকার সুরক্ষায় রাজ্য ও কেন্দ্রীয় স্তরে আইনি ও প্রশাসনিক পদক্ষেপ করা হবে । রাজবংশী ও কামতাপুরী জনগোষ্ঠীর দীর্ঘদিনের ঝুলে থাকা ভূমি মাফিয়াদের কবল থেকে জমি উদ্ধার, আন্দোলনকারীদের নামে থাকা মিথ্যা পুলিশি মামলা প্রত্যাহারের উদ্যোগ এবং কর্মসংস্থানের প্রশ্নে সংরক্ষণ নীতি পুনর্বহালের প্রতিশ্রুতি দেন তিনি ।
এই অঞ্চলের রাজবংশী যুবকদের জন্য পুলিশ ও শিক্ষকের চাকরিতে স্বচ্ছ নিয়োগ ব্যবস্থার পাশাপাশি, আইএএস, ডব্লিউবিসিএস অফিসার ও বিশিষ্ট ভাষাবিদদের নিয়ে একটি স্বতন্ত্র উপদেষ্টা টিম গড়ে ভাষার জটিলতা ও সাংবিধানিক অধিকারের বিষয়গুলি সমাধানের পথ উন্মোচন করা হবে বলে তিনি বার্তা দেন । উত্তরকন্যার বৈঠকের পর উত্তরবঙ্গের ভাষার লড়াই ও অধিকার আন্দোলন এবার কোন দিকে মোড় নেয়, সেদিকেই নজর রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের ।