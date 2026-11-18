ফের পথে নামল 14টি সংগঠন ! কামতাপুরী ভাষাকে অষ্টম তফশিলে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি
Kamtapuri Language movement: রাজ্যে পালাবদলের পর ফের আন্দোলন ৷ কামতাপুরী ভাষার স্বীকৃতি চেয়ে আজ মিছিলে সামিল কামতাপুরী ভাষা সাংস্কৃতিক মঞ্চ (KLCF)। অভিজিৎ বোসের প্রতিবেদন ৷
Published : November 18, 2026 at 7:26 PM IST
জলপাইগুড়ি, 18 নভেম্বর: উত্তরবঙ্গে আলাদা ভাষার দাবিতে আন্দোলন নতুন কিছু নয় । বিগত প্রায় 25 বছর ধরে কামতাপুরী ভাষার সাংবিধানিক স্বীকৃতির দাবিতে আন্দোলন হয়ে আসছে । এর আগে রক্তক্ষয়ী আন্দোলনও উত্তরবঙ্গের বুকে হয়েছে । এবার রাজ্যে পালাবদলের পর ফের শুরু হল আন্দোলন ৷ ছাত্র সংগঠনগুলি ভাষার অন্তর্ভুক্তির দাবিতে বুধবার ফের পথে নামল ।
কামতাপুরী ভাষাকে অষ্টম তফসিলে অন্তর্ভুক্ত করার দাবিতে মিছিল করে কামতাপুরী ভাষা সাংস্কৃতিক মঞ্চ (KLCF)। 14টি সংগঠন এক ছাতার তলায় এসে কামতাপুর পৃথক রাজ্য ও কামতাপুরী পৃথক ভাষার দাবিতে সরব হল। নতুন সরকার রাজ্যে আসার পর ভাষার দাবি মিটবে বলে আশাবাদী আন্দোলনকারীরা । জলপাইগুড়ি রাজবাড়ি পাড়া থেকে বিরাট মিছিল করে জলপাইগুড়ি ভিডিশনাল কমিশনারের দফতরে গিয়ে বিক্ষোভ দেখায় কামতাপুর ভাষা সংগঠনগুলি ।
উত্তরবঙ্গে নয়ের দশক থেকে কামতাপুরী ভাষাকে স্বীকৃতি দেওয়ার দাবিতে আন্দোলন হয়ে আসছে । বেশ কয়েকটি সংগঠন আন্দোলন করছে । এদিন কামতাপুরী আন্দোলনের সঙ্গে দু'দশক ধরে জড়িত নিখিল রায় বলেন, "আমরা আশাবাদী ডাবল ইঞ্জিন সরকার আমাদের ভাষাকে অষ্টম তফশিলে অন্তর্ভুক্ত করবে । আমরা চাই আমাদের দীর্ঘদিনের এই দাবি বাস্তবায়িত হোক ।"
কামতাপুর প্রোগ্রেসিভ পার্টির প্রচারসচিব সন্তোষ কুমার বর্মন বলেন, "আমাদের বিভিন্ন সময় আশ্বাস দেওয়া হয়েছে কামতাপুরী ভাষাকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেওয়া হবে । কিন্তু এখনও পর্যন্ত সেটা হয়নি । দাবি না মিটলে আমরা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আন্দোলনে নামব ।"
কামতাপুরী স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি অপু বর্মন বলেন, "আমরা দীর্ঘদিন থেকেই ভাষার স্বীকৃতির জন্য দাবি জানিয়ে আসছি । আমরা চাই আমাদের ভাষা অষ্টম তফশিলে অন্তর্ভুক্ত করা হোক । 2003 সালে এই ভাষাকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে কমিটিও গঠন হয় । তা পেন্ডিং লিস্টে আছে । এর আগেও কেন্দ্রের বিজেপি সরকার আমাদের ভাষাকে স্বীকৃতি দেবে আশ্বাস দিয়েছিল । আগে কেন্দ্রে ও রাজ্যে আলাদা সরকার থাকায় আমাদের দাবি মেটেনি । এবার যেহেতু ডাবল ইঞ্জিন সরকার, তাই আমরা আশার আলো দেখছি । গত 3 তারিখ মুখ্যমন্ত্রী উত্তরকন্যায় আমাদের সঙ্গে আলোচনাও করেছেন । সরকারের তরফে উদ্যোগ আছে বলে বুঝতে পারছি ।"
অতীতের দিকে ফিরে তাকালে বোঝা যায় এই আন্দোলনের গতিপথ ৷ রাজ্য ও ভাষার দাবিতে অতীতে গণতান্ত্রিকভাবে আন্দোলন শুরু করে কামতাপুর পিপলস পার্টি ও কামতাপুর প্রোগ্রেসিভ পার্টি । অন্যদিকে সশস্ত্র আন্দোলনের পথ বেছে নেন একঝাঁক তরুণ-তরুণী । সেই সময় উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলার যুবক যুবতীরা রাজ্য ও ভাষার দাবিতে অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিলেন ।
তাঁরা অনেকেই সমাজের মূল স্রোত থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন । সশস্ত্র আন্দোলনের নেতা জীবন সিংহের হাত ধরে কামতাপুর লিবারেশন অর্গানাইজেশন (KLO) নাম দিয়ে জঙ্গি সংগঠন গড়ে উঠেছিল । KLO জঙ্গিরা আন্দোলনের নামে একের পর এক হত্যাকাণ্ডও ঘটিয়েছে একটা সময় । যার নিশানায় ছিলেন তৎকালীন বাম নেতা-কর্মীরা । কখনও স্কুলে ঢুকে শিক্ষকদের লক্ষ্য করে গুলি করে হত্যা, আবার কখনও সিপিএমের পার্টি অফিসে গুলি চালানোর ঘটনা ঘটেছে ।
সেই সময় KLO জঙ্গিদের ডেরা উৎখাতের জন্য 'অপারেশন ফ্ল্যাশ আউট' সংগঠিত হয়েছে । ভুটানে আশ্রয় নেওয়া কেএলও জঙ্গিদের ডেরা ভাঙতে ভুটান সেনা ও ভারতীয় সেনার যৌথ অভিযানের নাম ছিল 'অপারেশন ফ্ল্যাশ আউট'। কামতাপুর লিবারেশন অর্গানাইজেশন (KLO) জঙ্গি দমনে 2003 সালের 14 ডিসেম্বর থেকে 2004 সালের 15 জানুয়ারি পর্যন্ত একমাস ধরে চলে অভিযান ৷ ধরা পড়েন বেশ কয়েক জন কেএলও শীর্ষ নেতা । কিন্তু জীবন সিংকে শেষপর্যন্ত ধরা যায়নি ।
আপাতত রাজ্যে পালাবদলের পর কামতাপুরী ভাষার স্বীকৃতি নিয়ে ফের আশান্বিত এই আন্দোলনের নেতা তথা সাধারণ কর্মী-সদস্যরা ৷ সরকার কবে তাঁদের ডাকে সাড়া দেয়, সেদিকেই এখন তাকিয়ে রয়েছেন তাঁরা ৷