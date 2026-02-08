ETV Bharat / state

40টি আসনে বিজেপিকে হারানোর হুঁশিয়ারি, ভোটের আগে ফের পৃথক কামতাপুর গঠনের দাবি

দাবি পূরণের জন্য আগামী 15 ফেব্রুয়ারি রেল রোকো কর্মসূচির ডাক দিয়েছে কামতাপুর স্টেট ডিমান্ড কাউন্সিল।

Kamtapur separate state
কামতাপুর পৃথক রাজ্যের দাবি (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 8, 2026 at 9:31 AM IST

শিলিগুড়ি, 8 ফেব্রুয়ারি: গোর্খাল্যান্ডের পর এবার পৃথক কামতাপুর গঠনের দাবি ৷ বিধানসভা নির্বাচনের আগে আবারও কামতাপুরকে নিয়ে পৃথক রাজ্য তৈরি করতে সক্রিয় কামতাপুর স্টেট ডিমান্ড কাউন্সিল ৷

শনিবার শিলিগুড়িতে সাংবাদিক বৈঠক করে আলাদা রাজ্যের দাবির কথা জানাল তারা । শুধু তাই নয়, দাবি আদায়ে আগামী 15 ফেব্রুয়ারি রেল রোকো (রেল অবরোধ) কর্মসূচি পালন করা হবে বলেও জানানো হয়েছে সংগঠনের তরফে। তাতেও কাজ না হলে বিধানসভা নির্বাচনে উত্তরবঙ্গে বিজেপিকে 40টি আসনে হারিয়ে দেওয়ার হুঁশিয়ারিও দিল কাউন্সিল ৷

বিধানসভা ভোটের ঠিক আগে ফের একবার পৃথক রাজ্যের দাবি ওঠায় রাজনৈতিক মহলে জল্পনার সৃষ্টি হয়েছে। যদিও সংগঠনের দাবি, তাদের এই পৃথক রাজ্যের দাবি নতুন নয় ৷ অনেক আগে থেকেই এই দাবি তারা করে আসছে ৷ তবে কেন্দ্রীয় সরকার পৃথক রাজ্যের তৈরি দাবিকে গুরুত্ব না দেওয়ায় 15 ফেব্রুয়ারি উত্তরবঙ্গ জূড়ে রেল রোকো কর্মসূচি পালন করা হবে বলে জানিয়েছে তারা। একই সঙ্গে, দাবি পূরণ না-হলে বিধানসভা ভোটে বিজেপিকে উত্তরবঙ্গের প্রায় 40টি আসনে হারানোর হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন তারা। যদিও কামতাপুর স্টেট ডিমান্ড কাউন্সিলকে গুরুত্ব দিতে চাইছে না রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল বা বিরোধী বিজেপি কেউই।

এদিন সাংবাদিক বৈঠকে সংগঠনের সভাপতি রঞ্জিত সিংহ বলেন, "আমরা গত 15-20 বছর ধরে বিজেপিকে ভোট দিয়ে আসছি। আমাদের দাবি একটাই, কোচবিহার থেকে শুরু করে উত্তরবঙ্গ ও বিহারের একাংশ নিয়ে আলাদা রাজ্য গঠন করা হোক। পাশাপাশি কামতাপুর ভাষাকে সংবিধানিক স্বীকৃতিও দেওয়া হোক। এখানে রাজ্য সরকারের করার কিছুই নেই। আমাদের দাবি মূলত কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে। কিন্তু আমাদের দাবি পূরণ হয়নি। তাই 15 ফেব্রুয়ারি রেল রোকো কর্মসূচি পালন করব আমরা। এর আগে জীবন সিংহের মাধ্যমে কেন্দ্র আলোচনা শুরু করেছিল। কিন্তু আর কোনও কাজ হয়নি। তাই বিধানসভা নির্বাচনের আগে দাবি পূরণ না-হলে আমরা 80টি আসনে বিজেপিকে হারানোর কাজ শুরু করব। প্রয়োজনে আলাদা লড়াই করব।"

অন্যদিকে, এই বিষয়ে শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব বলেন, "কামতাপুর ও রাজবংশীদের জন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যা করেছেন তা আর কেউ করেননি। কামতাপুর ও রাজবংশী ভাষাকে স্বীকৃতি, ঠাকুর পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, রাজবংশী ও কামতাপুরি ভাষায় স্কুল, এসবই মুখ্যমন্ত্রী করেছেন। সেটা ওদের বোঝা দরকার। মানুষ সবটাই জানে। বাকি কী করবে সেটা তাদের ব্যাপার।"

KAMTAPUR STATE DEMAND
BENGALASSEMBLY ELECTION 2026
GORKHALAND AND KAMTAPUR
পৃথক কামতাপুর গঠনের দাবি
KAMTAPUR SEPARATE STATE

