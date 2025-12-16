ETV Bharat / state

আলাদা রাজ্য চাই, কেন্দ্রের সঙ্গে KLO প্রধানের শান্তি বৈঠকের দাবিতে জমায়েত

KLO চিফ জীবন সিং-এর সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের শান্তি আলোচনা হোক ৷ দাবি মেনে না-নিলে রেল অবরোধের হুঁশিয়ারি কামতাপুর স্টেট ডিমান্ড কমিটির ৷

KLO CHIEF JEEVAN SINGH
কেন্দ্রের সঙ্গে KLO-র চিফের শান্তি আলোচনার দাবিতে রেল অবরোধ (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 16, 2025 at 3:54 PM IST

জলপাইগুড়ি, 16 ডিসেম্বর: আবারও আলাদা রাজ্যের দাবিতে সরব কামতাপুর স্টেট ডিমান্ড কমিটি ৷ রেল লাইনের ধারে জমায়েত করল তারা ৷ পাশাপাশি, রেল অবরোধের হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয় কমিটির তরফে। মঙ্গলবার ভোর থেকে জলপাইগুড়ির ময়নাগুড়ি ব্লকের চারেরবাড়ি সংলগ্ন এলাকায় এবং ধূপগুড়ির আলতাগ্রাম স্টেশন সংলগ্ন রেল লাইনের ধারে জমায়েত করে বিক্ষোভ দেখান কামতাপুর স্টেট ডিমান্ড কমিটির সদস্যরা।

কেএলও চিফ জীবন সিংয়ের সঙ্গে কেন্দ্রের দ্রুত শান্তি চুক্তি হোক ৷ তার পাশাপাশি কামতাপুর এবং বৃহৎ কোচবিহার রাজ্য পুনর্গঠন, কামরাপুর ভাষাকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি-সহ একাধিক দাবিতে আন্দোলনে নামেন আলাদা রাজ্যের দাবিদাররা। এদিন KSDC, KPP, AKRSU, KPPU, GCPA-সহ আরও রাজবংশী, কামতাপুরী সংগঠনের সদস্যরা যৌথভাবে রেল অবরোধের ডাক দিয়েছিল। এদিন ভোর থেকেই রেললাইনের ধারে জমায়েত করেন আন্দোলনকারীরা। ঘটনাস্থলে মোতায়েন করা হয় প্রচুর রেল পুলিশ, আরপিএফ ৷ কোনও ধরনের অশান্তি যাতে না ঘটে তা নিশ্চিত করতেই আগাম পদক্ষেপ করা হয়েছিল প্রশাসনের তরফে ৷

দাবি মেনে না-নিলে রেল অবরোধের হুঁশিয়ারি কামতাপুর স্টেট ডিমান্ড কমিটির (ইটিভি ভারত)

আন্দোলনকারীদের দাবি, উত্তরবঙ্গের জন্য পৃথক রাজ্য গঠনের পাশাপাশি কামতাপুরি ভাষাকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেওয়ার দাবিতে দীর্ঘদিন ধরেই আন্দোলন চলছে। সেই দাবিগুলির বাস্তবায়নের দাবিতেই এই রেল অবরোধের ডাক দেওয়া হয়েছে। যদিও এদিন রেল অবরোধ করা হয়নি। জমায়েতের মাধ্যমে নিজেদের বক্তব্য তুলে ধরেছেন আন্দোলনকারীরা ৷ আগামিদিনে তাঁদের দাবি পূরণের ব্যবস্থা করা না-হলে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে।

আন্দোলনকারীদের পক্ষে নিখিল রায় বলেন, "আমরা আজ আমরা আলতাগ্রাম এলাকায় অবস্থান করছি। রেল অবরোধের জন্য এসেছিলাম। KLO চিফ জীবন সিং-এর সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের শান্তি আলোচনা হোক, দীর্ঘদিন ধরে এই দাবি করে আসছি। আগামী সপ্তাহের মধ্যে আলোচনা হোক। আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে কামতাপুরি রাজ্যের দাবি জানাচ্ছি। কেন্দ্রের কাছে পৌঁছনোর জন্য আমরা রেল অবরোধের সিদ্ধান্ত নিচ্ছি ৷ এখানে চারটি জেলা আমাদের সদস্য সমর্থরা এসেছেন ৷"

উল্লেখ্য, গত 9 ডিসেম্বর কোচবিহারে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনসভা বয়কটের জন্য রাজবংশীদের বার্তা দিয়েছিলেন কেএলও নেতা জীবন সিং। নিজের গোপন ডেরা থেকে ভিডিয়ো বার্তায় মমতার সভা বয়কটের ডাক দিয়েছিলেন জীবন। কেএলও নেতা সেদিন বলেছিলেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পৃথক কামতাপুর রাজ্যের বিরোধিতা করেন। তাই রাজবংশী সম্প্রদায়ের কেউ তাঁর সভায় যাবেন না।"

1995 সালে তৈরি হয় কেএলও। কামতাপুরি স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে লড়াই চালাচ্ছে কেএলও। ভুটানের জঙ্গলে সেনা অভিযান পর্যন্ত চালানো হয়েছিল কেএলও-কে ছত্রভঙ্গ করতে। এই আবহে জীবন সিংয়ের বহু সঙ্গী আত্মসমর্পণ করেছেন। তবে জীবন এখনও অধরা। গোপনে থেকেই বিভিন্ন সময় বার্তা দেন তিনি ৷ আর তা নিয়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় বিভিন্ন মহলে ৷

