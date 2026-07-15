হাতে কামদুনি মামলার ফাইল, সুবিচারের আশায় মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ টুম্পা-মৌসুমীরা

হাতে কামদুনি মামলার ফাইল, সুবিচারের আশায় মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ টুম্পা-মৌসুমীরা
বুধবার বিধাননগরে বিজেপির দফতরে বসেছিল জনতার দরবার ৷ সেখানেই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে দেখা করেন কামদুনির নির্যাতিতার পরিবার এবং মৌসুমী কয়াল ও টুম্পা কয়াল ৷
Published : July 15, 2026 at 4:23 PM IST
বিধাননগর, 15 জুলাই: কামদুনি মামলার ফাইল আবার খোলার আবেদন নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর দ্বারস্থ হল নির্যাতিতার পরিবার ৷ এই ঘটনার শুরু থেকেই যাঁরা বিচারের দাবিতে সরব হয়েছিলেন, সেই মৌসুমী কয়াল ও টুম্পা কয়ালও ছিলেন ৷
উল্লেখ্য, রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর বর্তমান বিজেপি সরকারের উদ্যোগে শুরু হয়েছে ‘জনতার দরবার’ । সাধারণ মানুষের অভাব-অভিযোগ ও সমস্যার কথা সরাসরি শুনে তার সমাধানের পথ খোঁজার লক্ষ্যেই এই বিশেষ কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে । নিয়ম করে প্রত্যেক সপ্তাহে নির্দিষ্ট একটি দিনে সল্টলেকের রাজ্য বিজেপি দফতরে এই দরবার বসে ৷ সেখানে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী উপস্থিত থেকে সাধারণ মানুষের মুখোমুখি হন ।
আজ, বুধবার সকাল থেকেই সল্টলেকের বিজেপি দফতরে সাধারণ মানুষের ব্যাপক ভিড় লক্ষ্য করা যায় । তাঁদের মধ্যে কেউ বিগত সরকারের আমলে নানাভাবে নিপীড়িত বা অত্যাচারের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ জানাতে আসেন, আবার কেউ গুরুতর চিকিৎসার জন্য আর্থিক সাহায্যের আবেদন নিয়ে হাজির হন ।
সেভাবেই এদিন বিধাননগরে বিজেপির রাজ্য দফতরে হাজির হন কামদুনির নির্যাতিতার পরিবার এবং এই ঘটনায় প্রতিবাদের দুই পরিচিত মুখ টুম্পা কয়াল ও মৌসুমী কয়াল ৷ তাঁদের হাতে ছিল একটি ফাইল ৷ সেখানে লেখা ছিল - কামদুনি কেস ফাইল ৷ পরে তাঁরা দেখা করেন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ৷ কামদুনি মামলার ফাইল নতুন করে খোলার আবেদন জানান ৷ এই বিষয়ে সুবিচার পাওয়ার আশ্বাস তাঁরা পেয়েছেন বলে জানা গিয়েছে ৷
মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার আগে সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলেন মৌসুমী কয়াল ও টুম্পা কয়াল ৷ মৌসুমী কয়াল বলেন, ‘‘বিগত সরকারের আমলে আপনারা দেখেছিলেন যে ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টে দোষীদের ফাঁসির আদেশ হয়েছিল ৷ কিন্তু ফাঁসির আসামীদের ছেড়ে দেওয়া হয় ৷ আজ আমরা জনতার দরবারে উপস্থিত হয়েছি কামদুনি ফাইল ফের খোলার দাবিতে ৷ আমরা যেন আবার বিচার পাই ৷ কারণ, বিগত সরকার আমাদের বিচার দেয়নি ৷ তাই নির্যাতিতার পরিবার, টুম্পা কয়াল ও আমি এবং আমরা সকলে এসেছি জনতার দরবারে বিচার পাওয়ার আবেদন নিয়ে ৷’’
টুম্পা কয়াল বলেন, ‘‘দাবি তো আমাদের অনেক আছে ৷ আমরা যতটা পারব আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানাব ৷ কারণ, মুখ্যমন্ত্রীর উপর আমাদের সম্পূর্ণ আস্থা আছে ৷ এর আগেও আমরা বিজেপির রাজ্য দফতরে এসেছি ৷ বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের সঙ্গে দেখা করেছি আগে ৷ ওঁর থেকে আশ্বাস পেয়েছি যে কামদুনি ফাইল আবার খোলা হবে ৷ উনিও ওঁর তরফ থেকে আমাদের মুখ্যমন্ত্রীকে আবেদন জানিয়েছেন ৷’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘মুখ্যমন্ত্রী বারুইপুরে গিয়ে ঘোষণা করেছেন কামদুনি মামলা নিয়ে যে উনি আইনি সহায়তা করবেন এবং সরকারি আইনজীবী দিয়ে কামদুনি মামলা আবার শুরু করবেন ৷ বিগত সরকার কামদুনির দোষীদের ছাড়ানোর জন্য 14 জন সরকারি আইনজীবী (পাবলিক প্রসিকিউটর) বদল করেছে ৷ সেই দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক সাজা দেওয়া হোক৷ এই আবেদন নিয়ে আজ আমরা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এসেছি ৷’’
প্রসঙ্গত, 2013 সালের 7 জুন কামদুনির বাসিন্দা বছর কুড়ির এক তরুণীকে ধর্ষণ করে খুন করার অভিযোগ ওঠে ৷ 2016 সালে ছ’জন অভিযুক্তের মধ্যে দু’জনকে ফাঁসির সাজা ও চারজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয় কলকাতা নগর দায়রা আদালত ৷ পরে সকলেরই সাজা কমিয়ে দেয় কলকাতা হাইকোর্ট ৷ 2023 সালের 6 অক্টোবর দেওয়া সেই রায়ে কলকাতা হাইকোর্ট দুই দোষী সইফুল আলি ও আনসার আলির ফাঁসির সাজা কমিয়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা দেয় ৷
অন্যদিকে নিম্ন আদালত আমিন আলি, আমিনুল ইসলাম, ভোলা নস্কর ও এনামুল হককে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয় আদালত৷ হাইকোর্ট তাদের সাজার মেয়াদ সাত বছর করে দেয় ৷ 10 বছর জেলে থাকার কারণে তাদের 10 হাজার টাকার বন্ডে জামিনও দিয়ে দেয় হাইকোর্ট ৷ পরে অবশ্য হাইকোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল রাজ্য সরকার ৷
এখন দেখার শুভেন্দু অধিকারীর সরকার কামদুনি মামলা নিয়ে নতুন কী পদক্ষেপ করে !