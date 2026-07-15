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হাতে কামদুনি মামলার ফাইল, সুবিচারের আশায় মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ টুম্পা-মৌসুমীরা

বুধবার বিধাননগরে বিজেপির দফতরে বসেছিল জনতার দরবার ৷ সেখানেই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে দেখা করেন কামদুনির নির্যাতিতার পরিবার এবং মৌসুমী কয়াল ও টুম্পা কয়াল ৷

Kamduni Rape and Murder Case
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর জনতার দরবারে কামদুনি মামলার ফাইল নিয়ে দুই প্রতিবাদী মৌসুমী কয়াল ও টুম্পা কয়াল৷ (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 15, 2026 at 4:23 PM IST

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বিধাননগর, 15 জুলাই: কামদুনি মামলার ফাইল আবার খোলার আবেদন নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর দ্বারস্থ হল নির্যাতিতার পরিবার ৷ এই ঘটনার শুরু থেকেই যাঁরা বিচারের দাবিতে সরব হয়েছিলেন, সেই মৌসুমী কয়াল ও টুম্পা কয়ালও ছিলেন ৷

উল্লেখ্য, রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর বর্তমান বিজেপি সরকারের উদ্যোগে শুরু হয়েছে ‘জনতার দরবার’ । সাধারণ মানুষের অভাব-অভিযোগ ও সমস্যার কথা সরাসরি শুনে তার সমাধানের পথ খোঁজার লক্ষ্যেই এই বিশেষ কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে । নিয়ম করে প্রত্যেক সপ্তাহে নির্দিষ্ট একটি দিনে সল্টলেকের রাজ্য বিজেপি দফতরে এই দরবার বসে ৷ সেখানে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী উপস্থিত থেকে সাধারণ মানুষের মুখোমুখি হন ।

Kamduni Rape and Murder Case
কামদুনি মামলার ফাইল হাতে প্রতিবাদী (নিজস্ব ছবি)

আজ, বুধবার সকাল থেকেই সল্টলেকের বিজেপি দফতরে সাধারণ মানুষের ব্যাপক ভিড় লক্ষ্য করা যায় । তাঁদের মধ্যে কেউ বিগত সরকারের আমলে নানাভাবে নিপীড়িত বা অত্যাচারের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ জানাতে আসেন, আবার কেউ গুরুতর চিকিৎসার জন্য আর্থিক সাহায্যের আবেদন নিয়ে হাজির হন ।

Kamduni Rape and Murder Case
বিজেপির রাজ্য দফতর (নিজস্ব ছবি)

সেভাবেই এদিন বিধাননগরে বিজেপির রাজ্য দফতরে হাজির হন কামদুনির নির্যাতিতার পরিবার এবং এই ঘটনায় প্রতিবাদের দুই পরিচিত মুখ টুম্পা কয়াল ও মৌসুমী কয়াল ৷ তাঁদের হাতে ছিল একটি ফাইল ৷ সেখানে লেখা ছিল - কামদুনি কেস ফাইল ৷ পরে তাঁরা দেখা করেন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ৷ কামদুনি মামলার ফাইল নতুন করে খোলার আবেদন জানান ৷ এই বিষয়ে সুবিচার পাওয়ার আশ্বাস তাঁরা পেয়েছেন বলে জানা গিয়েছে ৷

Kamduni Rape and Murder Case
জনতার দরবারে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী (নিজস্ব ছবি)

মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার আগে সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলেন মৌসুমী কয়াল ও টুম্পা কয়াল ৷ মৌসুমী কয়াল বলেন, ‘‘বিগত সরকারের আমলে আপনারা দেখেছিলেন যে ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টে দোষীদের ফাঁসির আদেশ হয়েছিল ৷ কিন্তু ফাঁসির আসামীদের ছেড়ে দেওয়া হয় ৷ আজ আমরা জনতার দরবারে উপস্থিত হয়েছি কামদুনি ফাইল ফের খোলার দাবিতে ৷ আমরা যেন আবার বিচার পাই ৷ কারণ, বিগত সরকার আমাদের বিচার দেয়নি ৷ তাই নির্যাতিতার পরিবার, টুম্পা কয়াল ও আমি এবং আমরা সকলে এসেছি জনতার দরবারে বিচার পাওয়ার আবেদন নিয়ে ৷’’

Kamduni Rape and Murder Case
জনতার দরবারে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী (নিজস্ব ছবি)

টুম্পা কয়াল বলেন, ‘‘দাবি তো আমাদের অনেক আছে ৷ আমরা যতটা পারব আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানাব ৷ কারণ, মুখ্যমন্ত্রীর উপর আমাদের সম্পূর্ণ আস্থা আছে ৷ এর আগেও আমরা বিজেপির রাজ্য দফতরে এসেছি ৷ বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের সঙ্গে দেখা করেছি আগে ৷ ওঁর থেকে আশ্বাস পেয়েছি যে কামদুনি ফাইল আবার খোলা হবে ৷ উনিও ওঁর তরফ থেকে আমাদের মুখ্যমন্ত্রীকে আবেদন জানিয়েছেন ৷’’

Kamduni Rape and Murder Case
জনতার দরবারে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী (নিজস্ব ছবি)

তিনি আরও বলেন, ‘‘মুখ্যমন্ত্রী বারুইপুরে গিয়ে ঘোষণা করেছেন কামদুনি মামলা নিয়ে যে উনি আইনি সহায়তা করবেন এবং সরকারি আইনজীবী দিয়ে কামদুনি মামলা আবার শুরু করবেন ৷ বিগত সরকার কামদুনির দোষীদের ছাড়ানোর জন্য 14 জন সরকারি আইনজীবী (পাবলিক প্রসিকিউটর) বদল করেছে ৷ সেই দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক সাজা দেওয়া হোক৷ এই আবেদন নিয়ে আজ আমরা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এসেছি ৷’’

প্রসঙ্গত, 2013 সালের 7 জুন কামদুনির বাসিন্দা বছর কুড়ির এক তরুণীকে ধর্ষণ করে খুন করার অভিযোগ ওঠে ৷ 2016 সালে ছ’জন অভিযুক্তের মধ্যে দু’জনকে ফাঁসির সাজা ও চারজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয় কলকাতা নগর দায়রা আদালত ৷ পরে সকলেরই সাজা কমিয়ে দেয় কলকাতা হাইকোর্ট ৷ 2023 সালের 6 অক্টোবর দেওয়া সেই রায়ে কলকাতা হাইকোর্ট দুই দোষী সইফুল আলি ও আনসার আলির ফাঁসির সাজা কমিয়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা দেয় ৷

অন্যদিকে নিম্ন আদালত আমিন আলি, আমিনুল ইসলাম, ভোলা নস্কর ও এনামুল হককে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয় আদালত৷ হাইকোর্ট তাদের সাজার মেয়াদ সাত বছর করে দেয় ৷ 10 বছর জেলে থাকার কারণে তাদের 10 হাজার টাকার বন্ডে জামিনও দিয়ে দেয় হাইকোর্ট ৷ পরে অবশ্য হাইকোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল রাজ্য সরকার ৷

এখন দেখার শুভেন্দু অধিকারীর সরকার কামদুনি মামলা নিয়ে নতুন কী পদক্ষেপ করে !

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TAGGED:

কামদুনি মামলা
SUVENDU ADHIKARI
জনতার দরবার
BENGAL BJP GOVERNMENT
KAMDUNI RAPE AND MURDER CASE

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