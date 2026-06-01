বিশ্বকাপের সাক্ষী কমলেন্দুর সংগ্রহে মেসি-নেইমারের জার্সি-ফুটবল, ছুঁয়ে শিহরিত আসানসোল

বিশ্বকাপের সাক্ষী কমলেন্দুর সংগ্রহে মেসি-নেইমারের জার্সি-ফুটবল, ছুঁয়ে শিহরিত আসানসোল
লিওনেল মেসিকে নিয়ে লেখা ক্যুইজের বই উদ্বোধনে মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল ৷ 2022 কাতার বিশ্বকাপের একাধিক স্মৃতির প্রদর্শনী বার্নপুরে ৷ তারক চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিবেদন ৷
Published : June 1, 2026 at 8:15 PM IST
আসানসোল, 1 জুন: দরজায় কড়া নাড়ছে ফুটবল বিশ্বকাপ ৷ আর কয়েকদিন পরেই ফুটবল উন্মাদনায় মেতে উঠবে গোটা বিশ্ব ৷ সেই বিশ্ব ফুটবলের আসর বসার আগেই কার্যত বিশ্বকাপের ঝড় উঠে গেল আসানসোলের বার্নপুরে ৷ বলাই বাহুল্য এবারের বিশ্বকাপের অন্যতম সেরা আকর্ষণ হতে চলেছেন লিওনেল মেসি ৷ আসানসোলের বিশিষ্ট ক্রীড়া উৎসাহি ও ক্যুইজ মাস্টার কমলেন্দু মিশ্র ৷ তিনি 2022 সালে কাতার বিশ্বকাপের সাক্ষী থেকেছেন ৷ একদিকে ফুটবল ও লিওনেলের প্রতি উজাড় করা ভালোবাসা, অন্যদিকে তাঁর ক্যুইজের প্রতি বিরাট উৎসাহ ৷
2022 সালে বিশ্বকাপ ফাইনাল ও দু’টি সেমি ফাইনাল এবং আরও একটি ম্যাচ কাতারের মাঠে বসে দেখেছিলেন ৷ সেখানেই আর্জেন্তিনার ম্যাচে লিওনেল মেসিকে খুব কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করেন কমলেন্দু ৷ সেই সময় মেসি সম্পর্কে তাঁর জানা অনেক অজানা সব তথ্য দিয়ে কমলেন্দু মিশ্র লিখে ফেলেছেন একটি ক্যুইজের বই ৷ যার নাম 'লিওনেল~অ্যাট লাস্ট' ৷
আর সেই বইয়ের উদ্বোধনে 2022 বিশ্বকাপে লিওনেল মেসির থেকে সংগ্রহ করা জার্সি, নেইমারের অটোগ্রাফ করা তাঁর নিজের জার্সি, বিশ্বকাপের খেলায় ব্যবহৃত ফুটবল, ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপের অফিসিয়াল রেপ্লিকা-সহ বিভিন্ন জিনিসপত্র নিয়ে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন কমলেন্দু মিশ্র ৷ সেই প্রদর্শনীতে বিশ্বকাপ জয়ী কিংবদন্তীর জার্সি ছুঁয়ে শিহরিত হলেন আসানসোলের মানুষজন ৷
ইস্কোর বার্নপুর ক্লাবে বিশ্বকাপের আগেই যেন বিশ্ব ফুটবলের জ্বরে মেতে উঠল আসানসোলের মানুষজন ৷ রবিবার সেখানে আসানসোলের সমস্ত বিশিষ্ট খেলোয়াড় থেকে শুরু করে বিশিষ্টজনেরা উপস্থিত হয়েছিলেন ৷ উপলক্ষ্য ছিল আসানসোলের বিশিষ্ট ক্রীড়াপ্রেমী ও কুইজ মাস্টার কমলেন্দু মিশ্রের লেখা একটি বইয়ের উদ্বোধন ৷ বইটির উদ্বোধন করেন রাজ্যের মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল ৷ শুধু তাই নয়, ক্যুইজের বইটি উদ্বোধনে এসে রাজ্যের মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালও লিওনেল মেসির জার্সি মাথায় ঠেকালেন ৷
উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট চিকিৎসক ও সমাজসেবী অশোক রায়, ছিলেন ইস্কোর আধিকারিকরা, ইস্টবেঙ্গলের প্রাক্তন ফুটবলার বিশ্বজিৎ দাস থেকে শুরু করে শিল্পাঞ্চলের নামী ব্যক্তিত্বরা ৷ তবে, বই প্রকাশ উপলক্ষ্যে মেসি-নেইমারের ব্যবহৃত জার্সি ছুঁয়ে দেখা স্বপ্নের মতো লেগেছে আসানসোলবাসীর কাছে ৷ আর সেই প্রদশর্নী কক্ষে ইটিভি ভারতের প্রতিনিধির মুখোমুখি হলেন ক্রীড়া উৎসাহী ও কুইজ মাস্টার কমলেন্দু মিশ্র ৷
ইটিভি ভারত: প্রথমেই জানতে চাইব 'লিওনেল~অ্যাট লাস্ট' আপনার ক্যুইজের বই, এই বইটা হঠাৎ কেন মনে হয়েছিল লেখার?
কমলেন্দু মিশ্র: না, এটা ঠিক হঠাৎ নয় ৷ আমার ছেলে অনিকেত ফিফাতে আছে ৷ আমি নিজে খেলা পাগল ৷ 2022-এর বিশ্বকাপ ফুটবল হয় কাতারে, ছেলের দৌলতে তার চারটি ম্যাচ দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল ৷ দু’টো সেমিফাইনাল, একটা থার্ড অ্যান্ড ফোর্থ ডিসাইডার, আর ফাইনাল ৷ ফাইনাল যা দেখেছি, ফুটবলের ইতিহাসে এর থেকে মনমুগ্ধকর ফাইনাল আর হয়নি ৷ ওই টানটান উত্তেজনার আমি সাক্ষী ছিলাম মাঠে বসে ৷
40-42 বছর ধরে আমি ক্যুইজ কন্ডাক্ট করি ৷ তো যে কোনও জায়গা থেকে আমি প্রশ্ন পেলেই তুলে নিই ৷ ওখানে গিয়ে আমি প্রচুর তথ্য পেয়েছিলাম ৷ প্রচুর ভালো ভালো জিনিস যেগুলি দেখেছিলাম, যেগুলি ভোলার নয়, সেগুলি আমি লিখে রাখি ৷ আমার ছেলে ফিফার অ্যাসাইনমেন্টের পাশাপাশি ভীষণ ভালো লেখে ৷ আমার লেখাগুলো ওকে যখন দেখালাম, তখন সে আমাকে উৎসাহিত করে বলল, 'ভীষণ ভালো হয়েছে, এটাকে তুমি বই করো' ৷ আমিও দেখলাম, আমি যেটা অনুভব করেছি, বা যেটায় আনন্দ পেয়েছি, সেটা যদি আমার বন্ধু-বান্ধব বা পাঠকরা যদি তার এক ঝলক পেতে পারে, এর থেকে তো ভালো কিছু হয় না ৷ আমার সৌভাগ্য যে আজকে আমাদের বাড়ির মেয়ে অগ্নিমিত্রা পাল, তিনি কথা দিয়েছিলেন এবং এসেছিলেন ৷ এই সুবাদে আমি সবাইকে ডাকলাম। জমিয়ে ফুটবল নিয়ে গল্প হল, আড্ডা হল ৷ আরও বেশি ভালো লাগছে, সবার সঙ্গে, এক একজন দিকপাল খেলোয়াড়রা এসেছিলেন ৷"
ইটিভি ভারত: এই বই উদ্বোধন উপলক্ষে আমরা দেখছি যে বেশ কিছু জিনিস এখানে আপনি প্রদর্শনের জন্য রেখেছেন ৷
কমলেন্দু মিশ্র: হ্যাঁ, এগুলো স্বপ্ন, এগুলো স্বপ্ন ৷ লিওনেল মেসির নিজস্ব জার্সি, যা পরে তিনি 2022 বিশ্বকাপ ফুটবল খেলেছেন ৷ আমার ছেলে অনিকেত মেসির বাবার কাছ থেকে জার্সিটা এনে দিয়েছিল কাতারে ৷ আরও আছে, ব্রাজিলিয়ান ফুটবলার নেইমারের অটোগ্রাফ করা জার্সিও আমার কালেকশনে আছে ৷ এছাড়াও যেটা খুব দুষ্প্রাপ্য জিনিস - ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপের রেপ্লিকা ৷ এছাড়াও 'আল রিহলা' বল, যেটা দিয়ে পুরো বিশ্বকাপটা খেলা হয়েছিল সেমিফাইনাল পর্যন্ত ৷ এইটাতে চিপ লাগানো নেই ৷ বিশ্বকাপে যে বলগুলিতে খেলা হয়েছিল, ওগুলোতে চিপ লাগানো ছিল ৷ তাছাড়া এটা বিশ্বকাপের খেলায় ব্যবহার করা আসল বল ৷
এছাড়াও ওয়ার্ল্ড কাপের টিকিট, ওয়ার্ল্ড কাপে ফাইনালের দিন ফিফা যে বইটা বার করে, সেই বই ৷ সঙ্গে রয়েছে পাঁচটা স্টার দেওয়া ব্রাজিলের জার্সি ৷ ইংল্যান্ডের জার্সি রয়েছে, তার সঙ্গে জার্মানির জার্সিও রয়েছে ৷ যাঁরা ফুটবল প্রেমী, ফুটবলে আসক্ত তাঁদের কাছে এগুলো স্বপ্ন ৷ তাঁরা বার্নপুরে বসে এগুলো দেখতে পারছেন ৷ ছুঁতে পারছেন ৷ এটা অনেকের স্বপ্ন ছিল ৷
কমলেন্দু মিশ্রের লিওনেল মেসিকে নিয়ে কুইজের বইটি উদ্বোধন উপলক্ষে যে প্রদর্শনী হয়েছিল, তা দেখে আশ্চর্য এবং শিহরিত হয়েছেন আসানসোলের মানুষজন ৷ প্রদর্শনী দেখতে আসা এক দর্শক কঙ্কন মণ্ডল বলেন, "অসাধারণ ! স্যারকে আমি কর্মসূত্রে চিনি ৷ আমরা যারা স্পোর্টস নিয়ে খুব একটা জানি না, তারাও অনেকটা জেনেছি আজ ৷ এগুলো দেখে খুব ভালো লাগছে যে, বার্নপুরের মধ্যে কেউ আছেন, যিনি এতটা উচ্ছ্বাসের সঙ্গে এগুলো সংগ্রহ করেছেন ৷ আমরা দেখেছি এবং খুব আশ্চর্য ও আনন্দিত হয়েছি ৷ আজকের পর বিশ্বকাপের উন্মাদনা আরও বেড়ে গেল ৷ প্রচণ্ড উত্তেজিত এবং অধীর আগ্রহে বিশ্বকাপের অপেক্ষা করছি ৷
এ দিন কমলেন্দু মিশ্র'র ক্যুইজের বইটি উদ্বোধন করতে এসে মেসির জার্সি প্রত্যক্ষ করে নিজের মাথায় ঠেকান রাজ্যের মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল ৷ অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, "মেসিকে দেখলে বোঝা যায় তিনি কত অধ্যাবসায় এবং সাধনার মাধ্যমে এই জায়গায় পৌঁছেছেন ৷ এত বড় জায়গায় পৌঁছেও তিনি কত নম্র ৷ ভারতীয় ফুটবল খেলার সুদূর প্রসার ঘটছে ৷ প্রধানমন্ত্রীর খেলো ইন্ডিয়া প্রকল্পে বাংলাও এবার সুফল পাবে ৷ আমাদের স্বপ্ন একদিন ভারতও বিশ্বকাপে অংশ নেবে ৷"