কল্যাণীতে নতুন বিমানবন্দর, জমি চিহ্নিত করে অধিগ্রহণের তোড়জোড় রাজ্য সরকারের
রাজ্যে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পরেই কেন্দ্রের এই প্রস্তাব বাস্তবায়নে তৎপরতা শুরু হয়। তার ফলেই এবার যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কল্যাণীতে জমি চিহ্নিত করল প্রশাসন।
Published : September 20, 2026 at 4:13 PM IST
কলকাতা/কল্যাণী, 20 সেপ্টেম্বর: দমদম বিমানবন্দরের ওপর ক্রমবর্ধমান চাপ কমাতে রাজ্যের দ্বিতীয় বিমানবন্দর তৈরির জট অবশেষে কাটল। কলকাতা লাগোয়া নিউ টাউনের বদলে নদিয়ার কল্যাণীতেই গড়ে উঠতে চলেছে এই নতুন বিমানবন্দর। জমি চিহ্নিত করার কাজ ইতিমধ্যেই সেরে ফেলেছে রাজ্য সরকার। নভি মুম্বইয়ের গ্রিনফিল্ড বিমানবন্দরের ধাঁচেই সর্বাধুনিক পরিকাঠামোয় এই মেগা প্রকল্প বাস্তবায়িত হতে চলেছে।
কলকাতায় দ্বিতীয় একটি বিমানবন্দর তৈরির প্রস্তাব দীর্ঘদিনের। পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের আমলেই এই প্রস্তাব দিয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকার। সেই সময় দমদমের কাছাকাছি নিউ টাউন সংলগ্ন এলাকায় নতুন বিমানবন্দর তৈরির পরিকল্পনা করা হয়েছিল। কিন্তু দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও পূর্বতন রাজ্য সরকার প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় জমিটুকু পর্যন্ত চিহ্নিত করে উঠতে পারেনি। ফলে কার্যত বিশ বাঁও জলে চলে যায় গোটা বিষয়টি।
তবে রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর ছবিটা বদলেছে। রাজ্যে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই কেন্দ্রের এই পুরনো প্রস্তাবটি বাস্তবায়নে বিশেষ তৎপরতা শুরু হয়। তার ফলশ্রুতিতেই এবার যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কল্যাণীতে জমি চিহ্নিত করল প্রশাসন।
প্রশাসন সূত্রে খবর, এই মেগা প্রকল্পের জন্য মোট দু’হাজার একর জমির প্রয়োজন। মূলত নদিয়ার 9টি মৌজাকে অধিগ্রহণের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে। তালিকায় রয়েছে কল্যাণী, বীরপাড়া, চর যদুবাটি, গঙ্গা মোহনপুর, চর মধুসূদনপুর, সরাটি, মুরুটিপুর, উমাপুর এবং ঈশ্বরীপুর। ফাটকাবাজি রুখতে ইতিমধ্যেই এই এলাকাগুলিতে জমি বা সম্পত্তির নতুন করে রেজিস্ট্রেশনের ওপর কড়া নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে প্রশাসন। সরকারি খাতায় ওই এলাকায় আগে থেকেই 240 একর জমি মজুত রয়েছে। বাকিটা দ্রুত অধিগ্রহণ করা হবে বলে খবর।
বিমানবন্দরের নকশাও হবে অত্যন্ত আধুনিক। উত্তর-পূর্ব এবং দক্ষিণ-পশ্চিম দিক বরাবর 5 কিলোমিটার দীর্ঘ এবং 500 মিটার চওড়া দু’টি সমান্তরাল রানওয়ে তৈরি করা হবে। মূল রানওয়ের পূর্ব দিকে তৈরি হবে যাত্রী ও পণ্য পরিবহণের টার্মিনাল এবং এটিসি টাওয়ার।
গোটা প্রক্রিয়া নিয়ে রাজ্য প্রশাসনের এক শীর্ষ আধিকারিক বলেন, "পূর্বতন সরকারের আমলে নিউ টাউনে জমি চিহ্নিত করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু রাজ্যে নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পরেই কেন্দ্রের ওই প্রস্তাবকে গুরুত্ব দিয়ে আমরা কল্যাণীতে জমি চিহ্নিত করার কাজ শেষ করেছি। এখন দ্রুত জমি অধিগ্রহণ করে পরিকাঠামো তৈরির কাজে হাত দেওয়া হবে।"