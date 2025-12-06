32 হাজার চাকরি খেয়ে বিজেপির সাংসদ ! নাম না করে অভিজিৎকে তীব্র কটাক্ষ কল্যাণের

ETV Bharat / state

Published : December 6, 2025 at 6:03 PM IST

কলকাতা, 6 ডিসেম্বর:​ বাবরি মসজিদ ধ্বংসের দিন সংহতি দিবসের মঞ্চ থেকে প্রাক্তন বিচারপতি তথা বর্তমান বিজেপি সাংসদ অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়কে নজিরবিহীন ভাষায় আক্রমণ করলেন শ্রীরামপুরের তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ধর্মতলার সমাবেশে দাঁড়িয়ে তাঁর অভিযোগ, শুধুমাত্র রাজনৈতিক লোভ এবং সাংসদ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা থেকেই 32 হাজার প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরি খাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এদিন কারও নাম না করে তাঁর তীব্র কটাক্ষ, "যাঁকে একসময় ভগবান বলা হত আজ তিনি শয়তানে পরিণত হয়েছেন।"

​শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় একসময় হাইকোর্টে বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের এজলাসে একের পর এক চাকরি বাতিলের নির্দেশ এবং পরবর্তীতে তাঁর বিজেপিতে যোগদান— এই প্রেক্ষাপট টেনেই এদিন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "32 হাজার চাকরি খেল, ভগবানের স্লোগান উঠল। বোলপুরে পর্যন্ত রিকশার পিছনে ছবি দিয়ে লেখা হত- তুমি ভগবান। সে কী গর্বের বিষয় ! আজকে কিন্তু সেই ভগবান শয়তান হয়ে গিয়েছেন ৷"

​এদিনের সভা থেকে প্রাক্তন বিচারপতির রাজনৈতিক মতাদর্শ বদল নিয়েও এদিন প্রশ্ন তোলেন কল্যাণ। তিনি দাবি করেন, একসময় অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় নিজেকে কার্ল মার্কস ও লেনিনের শিষ্য ভাবতেন ৷ তাঁর বাড়িতে মার্কস-লেনিনের ছবিও থাকত। কিন্তু সিপিএমের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নেই বুঝতে পেরেই তিনি বিজেপির দিকে ঝোঁকেন।

​32 হাজার শিক্ষকের চাকরি বাতিলের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, রবিবার সকালে ছুটির দিনেও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চাকরি যাওয়ার খবরে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর দাবি, চাকরি যাওয়ার খবর পেয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে ফোন করে আইনি পদক্ষেপের মাধ্যমে চাকরি বাঁচানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন।

কল্যাণের কথায়, "বিরোধীরা এবং বিচারব্যবস্থার একাংশ যখন চাকরি কাড়ার চক্রান্তে লিপ্ত ছিল, তখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই অসহায় শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। সিপিএমের আইনজীবীদের প্ররোচনাতেই হাজার হাজার ছেলেমেয়ের পেটে লাথি মারা হয়েছিল, আর তার বিনিময়েই প্রাক্তন বিচারপতি আজ বিজেপির সাংসদ হয়েছেন ৷"

​এদিন বিচারব্যবস্থা নিয়ে তাঁর দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় হুঁশিয়ারি দেন, 'কালো মোষের দাপাদাপি' তিনি সহ্য করবেন না এবং কারও চোখ রাঙানির কাছে মাথা নোয়াবেন না। সংহতি দিবসের মঞ্চ থেকে তাঁর এই ঝাঁঝালো বক্তব্য রাজনৈতিক মহলে নতুন করে বিতর্কের ঝড় তুলেছে।

