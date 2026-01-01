ETV Bharat / state

জ্ঞানেশ কুমার অপদার্থ ! অমিতের শাহের কথায় পরিচালিত হচ্ছেন, তোপ কল্যাণের

সম্প্রতি কলকাতায় এসেছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৷ দলের প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠান থেকে তাঁকে কড়া আক্রমণ করলেন তৃণমূলের লোকসভার সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৷

TMC MP Kalyan Banerjee
লোকসভা সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 1, 2026 at 9:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

শ্রীরামপুর, 1 জানুয়ারি: যেভাবে কাজ করা উচিত নির্বাচন কমিশন সেভাবে কাজ করছে না ৷ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ যা যা বলছেন তাই করছেন 'অপদার্থ' মুখ্য নির্বাচন কমিশনার ৷ বৃহস্পতিবার শ্রীরামপুরে তৃণমূলের প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠান থেকে এভাবেই নির্বাচন কমিশন এবং মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে আক্রমণ করেন লোকসভা সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৷

রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় শুনানিতে বিএলএ 2-দের অংশ নিতে দেওয়া হচ্ছে না ৷ তার ফলে একাধিক জায়গায় গণ্ডগোল হচ্ছে বলে দাবি করেন কল্যাণ ৷ একাধিক জায়গায় শুনানি বন্ধ করে দিয়েছেন চুঁচুড়ার বিধায়ক অসিত মজুমদার-সহ আরও অনেকে ৷ এই আবহে বিএলএ 2-দের শুনানিতে রাখার দাবি তুললেন শ্রীরামপুরের সাংসদ ৷

লোকসভা সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় (ইটিভি ভারত)

পেশায় আইনজীবী কল্যাণের প্রশ্ন, কমিশনের নির্দেশেই বিএলএ-2-রা এসআইআর-এর জন্য কাজ করেছেন ৷ তাহলে তাঁদের কেন শুনানিতে অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হবে না ? ভোটের আগে সুষ্ঠুভাবে নির্বাচনের আয়োজন করতে কমিশন সর্বদলীয় বৈঠক করে ৷ ভোট ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ ৷ এমতাবস্থায় রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের শুনানি থেকে বাদ দেওয়া হবে কেন যুক্তিতে ?

সাংসদ আরও বলেন, "সকলের অধিকার আছে শুনানিতে অংশগ্রহণ করার ৷ কিন্তু মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে এটা বোঝানো যাচ্ছে না ৷ আইনজীবী হিসেবে আমি জানি, আদালতে যদি সকলের অধিকার থাকে, তাহলে নির্বাচন কমিশনের শুনানিতেও সকলের থাকার অধিকার আছে ৷ এ ব্যাপারে আইনে যদি অনুমতি না থাকে তাহলে কোন আইনে চিফ অবজারভারের নিয়োগ করা হচ্ছে ?"

শ্রীরামপুরের সাংসদ চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে বলেন, "নির্বাচন কমিশন বোঝাতে চাইছে আমাদের বাংলার অফিসাররা ভোটের কাজ করতে জানেন না ৷ তাই অন্য রাজ্য থেকে আধিকারিকদের নিয়ে এসে এসআইআরের কাজ করা হচ্ছে ৷ তাহলে বাইরে থেকে আইএস অফিসার নিয়ে এসে নির্বাচন করান দেখি ! অপদার্থ একজন আইএএস অফিসার মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার হয়েছেন ৷"

এসআইআর প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে তৃণমূল একা লড়ছে, কংগ্রেস ও সিপিএম এর কোনও বিরোধিতা করছে না বলে দাবি করেন কল্যাণ ৷ তিনি বলেন, "একমাত্র তৃণমূল এসআইআর-এর বিরুদ্ধে লড়াই করছে ৷ সিপিএম-কংগ্রেস, কাউকে দেখা যাচ্ছে না ৷ এমনকী হুমায়ুন কবির থেকে নওশাদ সিদ্দিকী কেউই কোনও কথা বলছেন না ৷" কল্যাণের দাবি, "এরা বিজেপির দালাল ৷ বিজেপি এদের জন্য কোটি কোটি টাকা খরচ করছে ৷"

TAGGED:

KALYAN BANERJEE
SIR IN WEST BENGAL
WEST BENGAL SIR PROCESS
লোকসভা সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়
TMC MP KALYAN BANERJEE

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.