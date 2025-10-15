বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সময় সবচেয়ে বেশি খুন-ধর্ষণ হয়েছে বাংলায়, বিস্ফোরক দাবি কল্যাণের

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সময় সবচেয়ে বেশি খুন-ধর্ষণ হয়েছে বাংলায়, বিস্ফোরক দাবি কল্যাণের
শ্রীরামপুরে তৃণমূলের বিজয়া সম্মিলনীতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বামদের ও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী আক্রমণ করেন সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়৷
শ্রীরামপুর, 15 অক্টোবর: শ্রীরামপুরে তৃণমূলের বিজয়া সম্মিলনীতে দুর্গাপুরের ধর্ষণ কাণ্ডের পরিপেক্ষিতে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে নিশানা করে নজিরবিহিন ভাবে দোষারোপ করলেন সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়৷ তিনি বলেন, "বামপন্থীরা যারা বড় বড় কথা বলছে, দাদু, ঠাকুরদা বাবাদের অতীত পশ্চিম বাংলার মানুষ ভুলে যায়নি৷ একটা পুরো জীবন লাগবে তাদের ইতিহাস মুছে দেওয়ার জন্য৷ এতো খুন এতো ধর্ষণ করেছে৷ বাংলায় খুন ধর্ষণ তাদের আমলেই বেশি হয়েছে৷ আর বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সময় সেটা হয়েছে সবচেয়ে বেশি৷ ওর ছবি টাঙিয়ে যতই ইন্টেলেকচুয়াল বলুন না কেন, সবচেয়ে বেশি সর্বনাশ করেছেন তিনি৷ আমরা এখনও বলি ছিঃ বুদ্ধ ছিঃ৷ মারা গেছেন উনি, শ্রদ্ধা করি৷ কিন্তু বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে আপনি কদর্য ইতিহাস তৈরী করে গিয়েছেন৷ তাঁর সময় পুলিশ সিপিএম-এর গোলাম হয়ে থাকত৷ ৷ ওনার সময় কোন জায়গায় সবচেয়ে বেশি ফুর্তি হতো, সে আপনারা জানেন৷ আমি আর কি বলব!" শ্রীরামপুরে তৃণমূলের বিজয়া সম্মিলনীতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এভাবেই বামদের ও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী আক্রমণ করেন সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়৷
এদিন শুধু বামেদের নয় রাজ্যের বর্তমান বিরোধী দল নেতাকে আক্রমণ করতে ছাড়েন নি শ্রীরামপুরের তৃণমূল সাংসদ৷ তিনি বলেন, "আজকে কিছু ৷ তাদের অতীত কেউ ভুলে যায়নি৷ আর এখন এসেছে শুভেন্দু অধিকারী৷ 2026-এর ভোটে কত হাজার ভোটে তোমাকে হারতে হয় শুধু দেখে নিও৷ তুমি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চ্যালেঞ্জ দিচ্ছো৷ কত বড় নেতা? আমি তোমাকে চ্যালেঞ্জ দিলাম, শ্রীরামপুর সংসদ এলাকার কোনও একটা আসনে দাঁড়িয়ে যদি জিততে পারো, তবে বুঝব তুমি বাপের ব্যাটা৷ কত হিম্মত দেখি৷ আমি দাঁড়ালে তোমার জামানত বাজেয়াপ্ত করে ছেড়ে দেবো৷ আমি নরেন্দ্র মোদিকে রাজনৈতিক ভাবে একশবার ক্রিটিসিজম করব ৷ কিন্তু ব্যাক্তিগত ভাবে কখনও আক্রমণ করব না৷ আর আপনি বিরোধী দলনেতা হয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে শুধু আক্রমণ করে যাচ্ছেন ৷"
দুর্গাপুরের ধর্ষণ কাণ্ডের পরিপেক্ষিতে শুভেন্দু অধিকারীকে আক্রমণ করে এদিন কল্যাণ বলেন, "দুষ্কৃতিদের কোনও জাত ধর্ম হয়না৷ তারা দুষ্কৃতি৷ দূর্গাপুরে একটা ঘটনা ঘটেছে আর শুভেন্দু বাবু সেটাকেও হিন্দু-মুসলিম করছেন৷ আপনি তো কট্টোর হিন্দু৷ কট্টোর হিন্দুও যেমন কট্টোর মুসলিমও তেমন৷ আপনি দেখিয়ে দিন এরকম কোনও কট্টোর হিন্দু মহিলা আছে যে পুলিশকে ডেকে তার ভাইকে ধরিয়ে দিয়েছে? আমাদের দেখেই তো মহিলারা রাজনীতিতে আসবে৷ দিনে সন্ধে রাতে৷ কিন্তু রক্ষকই যদি ভক্ষক হয়ে যায় তাহলে সমাজকে বাঁচানো যায় না৷ একজন ভাই, দাদা, বন্ধু, সহকর্মী হিসাবে আমার দায়িত্ব হল আমার পাশে যে মহিলা সহকর্মীরা আছে তাদের নিরাপত্তা দেওয়া৷ তাদের নিরাপত্তাহীনতা দেওয়া নয়৷ মহিলাদের সুরক্ষিত করার দায়িত্ব পুরুষদের সবচেয়ে বেশি থাকে৷ অনেক মহিলা রাতে কর্মস্থল থেকে বাড়ি ফেরে সহকর্মীদের সঙ্গেই ফেরে৷ মায়ের জাত তাদের তো আগে সম্মান করতে হবে৷ নারী শক্তির সম্মান সবচেয়ে বড়৷"