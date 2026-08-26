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তৃণমূল-ত্যাগী সাংসদদের পদ খারিজ হবেই, এক বছরের মধ্যে ভোট, দাবি কল্যাণের

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল ছেড়ে এনসিপিআই-তে যোগ দিয়ে এনডিএ-কে সমর্থন করেছেন 20 জন দলত্যাগী সাংসদ ৷ সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপের পর তাঁদের নোটিশ পাঠিয়েছে লোকসভার সচিবালয় ৷

TMC MPs defect to NCPI
20 জন তৃণমূল সাংসদ, যারা তৃণমূল থেকে এনসিপিআইতে যাওয়া সাংসদ (ফাইল ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 26, 2026 at 10:15 PM IST

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কলকাতা, 26 অগস্ট: বিধানসভা ভোটে তৃণমূলের পরাজয়ের পর দল ছেড়ে এনসিপিআই-তে যাওয়া 20 জন সাংসদের সদস্য পদ খারিজ হওয়া নিশ্চিত বলে জানালেন কল্যাণ বন্দ্য়োপাধ্যায় ৷ মমতা-পন্থী এই সাংসদের ভবিষ্যদ্বাণী, এক বছরের মধ্যে 20টি লোকসভা কেন্দ্রে ফের নির্বাচন হবে ৷

জুন মাসের 18 তারিখ দলত্যাগী সাংসদদের সদস্যপদ খারিজ নিয়ে লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লার কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ কিন্তু বাদল অধিবেশন কেটে গেলেও কোনও পদক্ষেপ করেননি তিনি ৷ অধ্যক্ষকে দ্রুত নিষ্পত্তি করার নির্দেশ দিতে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন তৃণমূল সাংসদ ৷ দেশের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের বেঞ্চ গতকাল 20 জন সাংসদকে নোটিশ পাঠিয়েছে ৷ পাশাপাশি লোকসভার সচিবালয়কেও নোটিশ পাঠানো হয়েছে ৷

20 জন সাংসদের সদস্য পদ খারিজ হওয়া নিশ্চিত বলে জানালেন মমতা-পন্থী সাংসদ কল্যাণ বন্দ্য়োপাধ্যায় (ইটিভি ভারত)

এরপরই তড়িঘড়ি লোকসভার সচিবালয়ের তরফে 20 জন তৃণমূল-ত্যাগী সাংসদদের প্রত্যেককে নোটিশ পাঠানো হয়েছে ৷ অভিষেকের পিটিশনের পরিপ্রেক্ষিতে সাতদিনের মধ্যে তাঁদের বক্তব্য জানাতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷ এই প্রেক্ষিতে আইনজীবী তথা তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "20টি লোকসভা আসনে আগামী এক বছরের মধ্যে নির্বাচন হবে ৷ আর এই 20 জনের সদস্যপদ যখনই খারিজ হয়ে যাবে, তখন নরেন্দ্র মোদির সরকার পড়ে যাবে ৷ গোটা ভারতে এমন হচ্ছে ৷ 2027 সালেই শেষ !"

তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একদা বিশ্বস্ত কাকলি ঘোষ দস্তিদার, সুদীপ বন্দ্য়োপাধ্যায়, শতাব্দী রায়, অভিনেতা দেব, অরূপ চক্রবর্তী, অসিত মাল, বাপি হালদার, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, জগদীশ চন্দ্র বর্মা বাসুনিয়া, কালীপদ সোরেন, মালা রায়, ইউসুফ পাঠান, শর্মিলা সরকার, রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়, জুন মালিয়া, মিতালি বাগ এবং সায়নী ঘোষের মতো সাংসদদের সদস্য পদ খারিজের বিষয়টি অমীমাংসীত অবস্থায় রয়ে গিয়েছে ৷ এই দলেই রয়েছেন খলিলুর রহমান, আবু তাহেরের মতো সংখ্যালঘু সাংসদরাও ৷

এই 20 জনকে কি তাহলে বিজেপি নেবে ? এর উত্তরে শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ বলেন, "সদস্যপদ খারিজ হয়ে যাবে । বিজেপি নিয়ে কী করবে ? যেখানেই যোগ দিন না কেন, ডিফেকশন তো হয়ে গিয়েছে ৷" এই বিষয়টি বোঝাতে গিয়ে কল্যাণ বলেন, "ধরা যাক আমি একটা খুন করলাম ৷ অপরাধটা তো হয়ে গিয়েছে ৷ বিজেপিতে যোগ দিলে তো আর অপরাধটা চলে যাবে না ৷ তদন্ত বন্ধ থাকবে ? সুপ্রিম কোর্ট নোটিশ দেওয়ায় সেই রাস্তাটাও খুলে গিয়েছে ৷"

চলতি বছরের 14 জুন লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লার সঙ্গে দেখা করে পৃথক তৃণমূল গড়ার চিঠি দেন 20 জন তৃণমূল সাংসদ ৷ ওইদিনই সন্ধ্যায় তাঁরা ত্রিপুরার 'ন্যাশনালিস্ট সিটিজেনস পার্টি অফ ইন্ডিয়া' (এনসিপিআই)-তে যোগ দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন তাঁরা ৷

এরপর 18 জুন তৃণমূল সাংসদ তথা দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় অধ্যক্ষ ওম বিড়লার সঙ্গে দেখা করে 20 জন সাংসদের সদস্য পদ খারিজের আবেদন জানান । প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা পিটিশন জমা দেন ৷ সদস্যপদ খারিজের পক্ষে অভিষেকের যুক্তি, তাঁরা তৃণমূলের টিকিটে প্রার্থী হয়ে লোকসভা নির্বাচনে জয়ী হয়েছেন ৷ পরে স্বেচ্ছায় দল ছেড়ে এনসিপিআই-তে যোগ দিয়েছেন ৷ 1985 সালের দলত্যাগ বিরোধী আইনের 6 নম্বর ধারায় পিটিশ দিয়েছেন লোকসভার তৃণমূল নেতা ৷

কল্যাণ মনে করেন, এই সাংসদদের সদস্য পদ খারিজ হওয়া নিয়ে নিশ্চিত ৷ তিনি বলেন, "একশো শতাংশ খারিজ হবে ৷ সুপ্রিম কোর্ট সময় নির্দিষ্ট করে দেবে ৷ লোকসভার অধ্যক্ষকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে ৷ আমরা জানি, তিনি ওঁদের পক্ষে সিদ্ধান্ত নেবেন ৷ সেই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আমরা সুপ্রিম কোর্টে যাব ৷ সেখানে গিয়ে সদস্য পদ খারিজ হয়ে যাবে ৷"

তিনি আরও জানান, "অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মামলার শুনানিতে বাধ্য হয়ে লোকসভার অধ্যক্ষ 20 জন সাংসদকে নোটিশ পাঠিয়েছেন ৷ একটা পদক্ষেপ করতে বাধ্য হলেন ৷" এই প্রসঙ্গে তিনি লোকসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ প্রয়াত সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কথা স্মরণ করে বলেন, "এখন ভারতে সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়ের মতো স্পিকার নেই ৷ যিনি সৎ ও নিরপেক্ষ সিদ্ধান্ত নিতে পারেন ৷ আজ তেমন অধ্যক্ষের বড্ড অভাব ৷"

বিধানসভায় তৃণমূলের পরাজয়ের পরপরই পৃথক তৃণমূল গড়েছেন প্রথম বার তৃণমূলের টিকিটে জয়ী ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তাঁকে বিরোধী দলনেতার স্বীকৃতি দিয়েছে বিধানসভার অধ্যক্ষ রথীন্দ্র বোস ৷ এনসিপিআই-এর সদস্য পদ খারিজের সঙ্গে ঋতব্রতদেরও একই হাল হবে আক্রমণ শানিয়েছেন প্রবীণ সাংসদ কল্যাণ ৷ তিনি বলেন, "ও (ঋতব্রত) তো পচা, ওকে তো টেম্পোরারি করে দিয়েছি ৷ দিল্লিতে অন্যান্য রাজ্যের সাংসদরা আমায় বলছেন, আরে দাদা কী করলেন, এই প্রথম দেশে কোনও বিরোধী দলনেতা টেম্পোরারি হয়ে গিয়েছেন ৷ টেম্পোরারি লেবার হয় জানি, টেম্পোরারি বিরোধী দলনেতা এই প্রথম! পশ্চিমবঙ্গে প্রথম বার আপনি এমন করতে পেরেছেন ৷"

গত 18 অগস্ট কলকাতা হাইকোর্টের শম্পা সরকার ও অজয় গুপ্তার ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়ে দেয়, বিরোধী দলনেতা হিসেবে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচন টেম্পোরারি বা অস্থায়ী ৷ আপাতত বিরোধী দলনেতার পদে বহাল রইলেন উলুবেড়িয়া পূর্বের বিধায়ক ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ কিন্তু তাঁর নিয়োগ সংক্রান্ত আইনি জটিলতার নিষ্পত্তি আগামী দু'মাসের ভিতরে করবে কলকাতা হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চ ৷ ঋতব্রতর বিরোধী দলনেতা পদে নির্বাচনকে আপাতত 'অস্থায়ী' হিসেবেই বিবেচনা করা হবে বলেও জানায় বেঞ্চ ৷ অর্থাৎ বিরোধী দলনেতাকে ঘিরে তৈরি হওয়া বিতর্কের অবসান করার ভার বিচারপতি কৃষ্ণা রাওয়ের সিঙ্গেল বেঞ্চের উপরই দিয়েছে ডিভিশন বেঞ্চ । পাশাপাশি বেঞ্চ জানিয়েছে, সব পক্ষের হলফনামার ভিত্তিতে এই মামলার শুনানি করে নিষ্পত্তি করবেন বিচারপতি কৃষ্ণা রাও ৷

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TMC KALYAN BANERJEE
ABHISHEK BANERJEE
TMC REBEL MPS JOIN NCPI
এনসিপিআই সাংসদ
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