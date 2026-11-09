'6 মাস ধরে যে দানবরা শান্তি কেড়েছে, তাদের বধ করো মা...' হাউহাউ করে কান্না কল্যাণের
Kalyan Banerjee Performs Kali Puja: 'যে দানবগুলি রাজ্যের শান্তি কেড়ে নিয়েছে তাদের বধ করো মা, আরতি-প্রণাম-পুজো সেরে কালী মায়ের কাছে এমনই প্রার্থনা কল্যাণের ৷
Published : November 9, 2026 at 5:12 PM IST
বাঁকুড়া, 9 নভেম্বর: রীতি মেনে বাঁকুড়ায় নিজের বাড়ির কালী পুজোয় আরতি করলেন তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। অন্য সময় রাজ্যে বা দেশের যে প্রান্তেই থাকুন না কেন, প্রতি বছর কালী পুজোর সময় নিজের বাঁকুড়ার বাড়িতে আসেন তিনি। এবারও তার অন্যথা হয়নি। সোমবার তিনি বাঁকুড়ার বাড়িতে গিয়ে পরিবারের অন্যান্যদের সঙ্গে বাড়ির মন্দিরে কালী পুজোয় যোগ দেন। পুজোয় আরতি করার সময় তিনি হাউহাউ করে কেঁদে ফেললেন ৷ করলেন ষাষ্টাঙ্গ প্রণামও ৷
প্রতিবছর নিয়ম করে বাঁকুড়ার দোলতলায় নিজের বাড়িতে হাজির হন সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যে পালাবদলের পরেও সেই নিয়মে ছেদ পড়েনি। গতকাল রাতে একদফা আরতির পর আজ দুপুরে ফের একপ্রস্থ বাড়ির মন্দিরে পুজোপাঠ করেন সাংসদ। কাতর আর্জি জানিয়ে বাঁকুড়ার দোলতলার বাড়িতে মা কালীর প্রতিমার সামনে হাউহাউ করে কান্নায় ভেঙে পড়েন শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ ৷ বলেন, "বাংলার মানুষ শান্তিতে নেই। যে সব দানবগুলি 6 মাস ধরে বাংলার শান্তি কেড়ে নিয়েছে তাদের বধ করে দাও মা।"
পরে দেবী প্রতিমাকে আরতি করে জড়িয়ে ধরেন কল্য়াণ। সেইসময়ই মন্ত্র পড়তে পড়তে প্রত্যেক বছরের মতো হাউহাউ করে কাঁদতে থাকেন তিনি। এরপর রাজ্যের পরিস্থিতি এবং দুর্গাপুজোর সময়কার ক'য়েকটি ঘটনার প্রসঙ্গ তুলে সরব হন তৃণমূল সাংসদ (TMC MP)। পুজো করা নিয়েও তাঁকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল বলে দাবি করেন তিনি। তিনি এদিন বলেন, "একটা পাপী উপরে বসে আছে। তার জন্যেই দুর্গাপুজোয় অর্থাৎ চোরবাগান পুজো মণ্ডপে পদপিষ্টে 19 জন মানুষ মারা গিয়েছে।
সাংসদের কথায়, "ওই দানবগুলি বলেছিল আমায় পুজো করতে দেবে না। ওরা বলেছিল কোনও পুজো মণ্ডপে গেলে আমাকে গ্রেফতার করবে। তা সত্বেও মায়ের ইচ্ছায় আমি পুজো করেছি। মা যেন এই সব দানবদের শাস্তি দেয়।" কালীপ্রতিমার সামনে সাংসদের এই আবেগঘন মুহূর্ত ঘিরে রাজনৈতিক মহলেও শুরু হয়েছে জোর আলোচনা।