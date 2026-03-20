রাজ্যের আইএএস-আইপিএসদের বদলি কমিশনের, হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা কল্যাণের
Published : March 20, 2026 at 1:25 PM IST
কলকাতা, 20 মার্চ: বাংলার আইএএস এবং আইপিএস অফিসারদের অন্য রাজ্যে নির্বাচনের কাজে পাঠানোর বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মামলা দায়ের করার আবেদন করলেন আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর বক্তব্য, নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব নির্বাচন করা। কিন্তু প্রশাসনের সমস্ত বিভাগের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের অন্য রাজ্যে স্থানান্তরের অধিকার নির্বাচন কমিশনের নেই। এতে প্রশাসনিক কাজ ব্যাহত হয়।
মামলা দায়েরের অনুমতি দিল প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। আগামী সোমবার মামলার শুনানির সম্ভাবনা। এর আগে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একই দাবিতে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে চিঠিও দিয়েছেন।
গত রবিবার পশ্চিমবঙ্গ-সহ চারটি রাজ্য এবং একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের বিধানসভা নির্বাচনের দিন ঘোষণা করেছে কমিশন ৷ লাগু হয় আদর্শ নির্বাচনী আচরণবিধি ৷ সেই রাত থেকেই রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষ কর্তাদের একে একে অপসারণ করতে শুরু করে কমিশন ৷ প্রথমেই সরিয়ে দেওয়া হয় তৎকালীন মুখ্যসচিব ও স্বরাষ্ট্রসচিবকে ৷ এরপর পুলিশ ও প্রশাসনের আরও বেশ কয়েকজন কর্তাকেও সরিয়ে দেওয়া হয় ৷ এরপর তাঁদের মধ্যে কয়েকজনকে অন্য রাজ্যে ভোটের কাছে পাঠানো হয় ৷ যদিও তাঁদের অনেককে প্রথমবার কমিশন অপসারণ করার পর অন্য দায়িত্বে পাঠিয়েছিল নবান্ন ৷ কিন্তু সেই নতুন দায়িত্ব থেকেও তাঁদের সরিয়ে অন্য রাজ্যে ভোটের কাজেও পাঠানো হয় ৷ এখানেই আপত্তি রাজ্য় প্রশাসনের ৷ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যেপাধ্যায়ও মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে চিঠি লেখেন ৷
চিঠির শুরুতে মুখ্যমন্ত্রী জানান, কমিশনের বর্তমান কার্যপ্রণালীতে তিনি 'গভীরভাবে মর্মাহত' । তাঁর অভিযোগ, মাত্র কয়েক দিনের মধ্যে রাজ্যের মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব, ডিজি-সহ একাধিক জেলাশাসক, পুলিশ সুপার ও পুলিশ কমিশনারকে একতরফাভাবে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে । শুধু তাই নয়, খাদ্য ও পূর্ত দফতরের মতো গুরুত্বপূর্ণ দফতরের শীর্ষ আমলাদেরও নির্বাচন পর্যবেক্ষকের দায়িত্বে পাঠানো হয়েছে । নির্বাচনী বিধিভঙ্গের কোনও নির্দিষ্ট অভিযোগ ছাড়াই এই ব্যাপক বদলি রাজ্যের প্রশাসনিক কাজে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে বলেই দাবি মুখ্যমন্ত্রীর।
বিধানসভা নির্বাচন ঘিরে রাজ্য় ও কমিশনের সংঘাত অবশ্য শুধু এই ব্যাপারে তা নয় ৷ এর আগে আরও নানা ব্যাপারে কমিশনের সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়েছে রাজ্য প্রশাসন ৷ শুরুটা হয়েছিল এসআইআর দিয়ে ৷ রাজ্যে নির্বাচনের আগে তড়িঘড়ি ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন করা নিয়ে আপত্তি জানিয়েছিল তৃণমূল থেকে শুরু করে কয়েকটি দল ৷ তবে সবচেয়ে বেশি প্রতিবাদ এসেছিল শাসক শিবিরের দিক থেকেই ৷ কলকাতার পাশাপাশি দিল্লিতে কমিশনের সদর দফতর নির্বাচন সদনে গিয়েও প্রতিবাদ করেন তৃণমূল নেতারা ৷ এবার রাজ্যের আইপিএস ও আইএএস আধিকারিকদের অন্য রাজ্যে ভোটের কাজে পাঠানো নিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হলেন তৃণমূলের প্রবীণ আইনজীবী ৷